Обзор Robothorium: Sci-fi Dungeon Crawler. Покоряем космос

Довольно часто, когда я еще только загружаю игру для обзора, уже складывается определенное впечатление о проекте. Иногда оно строго негативное, но такое бывает очень редко, а иногда уже не можешь дождаться, когда же проект загрузится. С Robothorium: Sci-fi Dungeon Crawler у меня сразу сложились хорошие отношения — я люблю тактические и пошаговые сражения, мне нравятся игры, в которых ты можешь исследовать виртуальный мир и сам сеттинг довольно необычный.

Геймплей

В итоге, поиграв некоторое время, я понял, что это очень даже крутой продукт. Настолько крутой, что прямо сейчас, без объяснений, могу рекомендовать его абсолютно всем фанатам и не только. Здесь можно воевать за роботов и карать противников своими бластерами, попутно собирая ресурсы и экипировку. Разве это не круто? В космосе еще масса врагов, которых можно карать, так что давайте не будем сидеть на месте.Игровой процесс завязан на исследовании локаций и сражениях с врагами. Вы ходите по коридорам и смотрите по сторонам. Иногда в помещении можно найти коробку с предметами и получить неплохую экипировку, иногда есть камеры или компьютеры для взлома. Частенько еще и противники попадаются, которые не спрашивают разрешения и сразу атакуют. Ваша задача заключается в том, чтобы пройти по локации, посмотреть в кажд комнату и потом дойти до выхода.

Сражения

Иногда можно добраться к концу уровня с минимальными потерями, но чаще всего нужно сражаться с противниками буквально на каждом шагу. Виртуальный мир опасен и непредсказуем, так что нужно быть всегда готовым к тому, что враги настигнут в любую секунду. Наверное, этим игра и понравилась больше всего — никогда не знаешь, что ждет тебя за углом. Это круто и заставляет иначе относиться к преградам.Достаточно важной составляющей игрового процесса является бой. Враги постоянно удивляют чем-то новым и необычным, нужно адаптироваться и правильно использовать свои умения. Иногда лучше бросить снаряд, который рикошетит по всем противникам и в сумме наносит тьму урона, чем бить одиночными выстрелами по каждой отдельной цели. Кроме того, частенько нужно использовать умения для усиления своего персонажа или союзников, комбинировать слабые и сильные стороны, тренироваться и учить особенности своих героев. Процесс весьма интересен, увлекателен и никогда не надоедает, даже если играть так же много, как и я.

Улучшения

На протяжении всего игрового процесса вы можете свою команду улучшать. С повышением уровня можно вкладывать таланты в улучшение своих умений, дабы наносить больше урона или лучше защищаться от атак противников. Помимо этого, вы можете подбирать экипировку и одевать на своих бойцов — это не только влияет на характеристики персонажей, но и меняет их внешний вид. Частично. Вообщем, очень неплохо реализовали все эти игровые особенности, главное правильно распределять таланты и не тратить их на те умения, без которых можно и обойтись.

Итог

Игра получилась очень даже неплохой — интересный игровой процесс, управление простое и понятное, вам не нужно много и долго учить механики. Просто заходишь и начинаешь сражаться с врагами, получать от этого удовольствие и радоваться победам, новым элементам экипировки или повышению уровня. Здесь есть еще множество интересных элементов — мастерская, например, позволяет делать крутые предметы. Но, это все я предоставляю для изучения уже вам. Космос и наши роботы готовы к сражению, но им нужен талантливый полководец, который сможет привести их к победе. Думаю, у вас получится им стать.