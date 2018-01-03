Обзор SVEN MS-304. Мультимедийная акустическая система 2.1

Что только не покупают современные геймеры для того, чтобы увеличить свои шансы на победу в той или иной игре. Однако одним из самых важных аспектов всегда оставалось качество звука. В некоторых жанрах игр именно качественный звук стоит на первом месте на пути к победе. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку от компании SVEN. Встречайте, перед вами мультимедийная акустическая система 2.1, модель MS-304. Устройство получило под свое управление множество интересных функций и возможность беспроводного подключения при помощи технологии Bluetooth. Давайте чуть ближе познакомимся с данным девайсом.

Видео обзор

Компания SVEN сумела собрать в одном устройстве практически все, что может понадобиться для современного пользователя: FM-радио, разъемы для SD-карты и USB и даже возможность подключаться при помощи Bluetooth, что позволяет практически полностью забыть о проводах, которые то и дело постоянно мешаются. Однако главной изюминкой данной модели является качество звука, однако об этом чуть позже.

Комплект поставки

Сабвуфер

2 сателлита

Пульт ДУ

Элементы питания типа ААА: 2 шт.

Сигнальный кабель

Антенный провод

Руководство пользователя и гарантийный талон

Устройство поставляется в массивной картонной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию о SVEN MS-304. На момент написания обзора средняя стоимость колонок, по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 2900 рублей. В комплект поставки входят:

Характеристики

Суммарная мощность (RMS): 40 Вт

Выходная мощность (RMS): Сабвуфер: 20 Вт; Сателлиты: 20 Вт (2 × 10)

Частотный диапазон: Сабвуфер: 40 – 150 Гц; Сателлиты: 150 – 20 000 Гц

Размеры динамиков: Сабвуфер: 128 мм; Сателлиты: ШП 77 мм

Пульт ДУ

Напряжение питания ~220 В, 50 Гц

Bluetooth

Размеры сабвуфера (Ш × В × Г): 159 × 272 × 245 мм

Размеры сателлитов (Ш × В × Г): 104 × 171 × 108 мм

Вес: 3,3 кг

Внешний вид

Дизайн SVEN MS-304 не может не порадовать, все выполнено качественно и надежно. Другими словами к качеству сборки у нас никаких нареканий не появилось. Корпус колонок выполнен из дерева (MDF).

На лицевой, пластиковой панели сабвуфера обосновался блок управления и LED-дисплей на котором отображаются режимы работы устройства.

Следует отметить, что для удобства эксплуатации и управления в комплектации можно найти пульт ДУ, при помощи которого можно полностью управлять всеми функциями акустической системы.

128 мм динамики сабвуфера прикрыты металлической решеткой, а на боковых гранях можно увидеть красную вставку из пластика, которая придает эффектный вид колонкам.

Сателлиты выполнены в таком же дизайне.

Кабель для подключения сателлитов к сабвуферу не съемный и длины более чем достаточны для того, чтобы провести их на любое удобное для вас место.

На нижней части сателлит и сабвуфера установлены специальные резиновые ножки, которые позволяют крепко держаться на месте.

На верхней части сабвуфера выведены два разъема для подключения USB-накопителя и SD-карты.

Для подключения антенны приемника

Для подключения ПК, мобильных устройств и других источников звукового сигнала

Для подключения сателлитов

На тыльной части сабвуфера обосновались следующие разъемы:

Кабель для питания не съемный, а рядом с ним находится кнопка вкл/выкл устройства. Порадовало то, что отдельно выведен регулятор уровня тембра низких частот.

Если говорить в целом о дизайне, следует отметить, что SVEN MS-304 сумеет привлечь внимание покупателей своим эффектным и стильным видом. Устройство отлично впишется в интерьер любого рабочего или игрового пространства.

Функционал и настройка

Не будем говорить о том, что SVEN MS-304 может работать в паре с ПК, ибо это итак очевидно. Внимание привлекает возможность беспроводного подключения при помощи технологии Bluetooth, то есть вы без проблем можете использовать данную акустическую систему в одном тандеме с вашим смартфоном или планшетом, что существенно увеличивает область применения данного устройства, главное, чтобы рядом была розетка для подачи питания.

Подключение осуществляется очень быстро и не нужно вводить никаких паролей. Связь постоянная и не прерывается. Максимальное расстояние беспроводного подключения достигает до 10 метров.

Кроме того, слушать музыку можно при помощи USB-накопителя или SD-карты. Поддерживаются все популярные форматы.

Качество звука

Отдельное внимание следует уделить наличию FM-радио. Вы можете настроить до 23-х станций. Сигнал стабильный и четкий, а все благодаря антенному проводу, который позволяет слушать радио в хорошем качестве даже в закрытых помещениях.Теперь о самом главном - качестве звука. Данная модель, как нам показалось, сумеет удивить всех покупателей тем, что на своем ценовом уровне устройство показывает отличные результаты и несомненно опережает своих конкурентов. Звук громкий и насыщенный. Умеренные высокие и отчетливая середина позволяет получить максимальную реалистичность в различных играх. К настройке частот у нас никаких нареканий не возникло.

Итоги

Порадовало то, что разработчики добавили возможность настроить низкие частоты самостоятельно. Это дает возможность прибавить басы, к примеру, для прослушивания музыки, либо убавить, если вы хотите поиграть в свою любимую игру. Стоит отметить, что для прослушивания музыку данное устройство показывает отличные результаты в разных жанрах.Подводя итоги по мультимедийной акустической системе SVEN MS-304 следует сказать, что данное устройство полностью оправдывает свою стоимость и более того, опережает своих конкурентов практически во всем. Среди плюсов отметим следующее: качественная сборка и материалы, беспроводное подключение, FM-радио, возможность устанавливать USB-накопители и SD-карты, интересный дизайн, небольшой вес и конечно же доступная цена. Существенных минусов, которые повлияли бы на работу, нам выявить не удалось. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.