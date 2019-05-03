Обзор SVEN PS-330. Портативная акустическая система с Bluetooth

2019-05-03, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - SVEN PS-330; [184]
Согласитесь, современные акустические системы уже давно отказались от привычных решений, и сегодня это не те примитивные устройства, которые умеют лишь воспроизводить музыкальные композиции и зависят от розеток для питания. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию портативную беспроводную акустическую систему от компании SVEN, которая не перестает радовать своих покупателей интересными девайсами. Встречайте, перед вами модель PS-330. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в привычной для компании SVEN упаковке из картона, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. В комплект поставки включено следующее:
  • Акустическая система SVEN PS-330
  • Сигнальный кабель 3.5 мм
  • Кабель USB для питания
  • Руководство пользователя и гарантийный талон

Особенности

  • Звук: 2.1
  • Мощность колонок: 2x7 Вт
  • Мощность сабвуфера: 16 Вт
  • Диапазон воспроизводимых частот: 60 - 22000 Гц
  • Количество полос AC: 1
  • Широкополосный динамик: 50 мм
  • Динамик сабвуфера: 90 мм
  • Интерфейсы: Bluetooth, USB Type A (для флэшки), USB Type A (для зарядки)
  • Поддержка карт памяти: microSD
  • Емкость аккумулятора: 2200 мАч (2 шт.)
  • Встроенный микрофон
  • Размеры (ШxВxГ): 283x130x122 мм
  • Вес: 1.30 кг (с элементами питания)

Внешний вид и функционал

Устройство получило компактные размеры, что позволяет носить данную систему с собой в любое удобное для вас место. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло. Все детали собраны аккуратно и без всяких зазоров.

Корпус девайса выполнен из черного пластика с матовым покрытием, на котором, к сожалению, остаются следы от пальцев.

На лицевой части устройства, под матерчатой сеткой, спрятался 90 мм сабвуфер, мощность которого составляет аж 16 Вт.

На боковых гранях можно увидеть 50 мм динамики средних и высоких частот, которые выдают отличный и чистый звук. Понравится то, что диффузор прикрыт стилизованной металлической накладкой с логотипом компании SVEN. Разработчикам следует отдать должное за качество звучания. Все частоты отлично настроены. Звуки четкие и насыщенные. Диапазона громкости более чем достаточно, чтобы устроить дискотеку. Кроме того, следует отметить один важный момент, вы можете подключить дополнительную акустическую систему и использовать сразу два SVEN PS-330. Данное решение позволит существенно усилить, и увеличить радиус звука. Понравилось то, что даже на максимальном уровне громкости устройство выдает отличное звучание и не режет уши.

На верхней части устройства обосновались подсвечиваемые функциональные кнопки управления:
  • Mode
  • Уменьшение/Увеличение громкости
  • Вкл/выкл
  • Воспроизведение/пауза

Рядом с кнопками управления также находится и микрофон, который, в отличии от качества звука, не показал хороших результатов в работе. Для оптимальной работы приходится слишком близко в него говорить, чтобы собеседник слышал вас отчетливо и без всяких сбоев. Чуть ниже от них можно увидеть светодиодные индикаторы состояния работы.

Для того, чтобы колонка устойчиво стояла на поверхности, разработчики добавили небольшой прорезиненный выступ.

Здесь же, на боковой гране разместили несколько разъемов: USB, microUSB для зарядки, слот для карты памяти, AUX и аудиовыход для подключения наушников. Отдельное внимание следует уделить тому, что благодаря встроенным аккумуляторам, суммарная мощность которых составляет 4400 мАч и наличию слота USB, вы можете заряжать свои мобильные устройства.

Благодаря наличию слота для карты памяти microSD вам не обязательно использовать для проигрывания музыки смартфон или планшет. Дальность беспроводной связи Bluetooth составляет приблизительно 10 метров. Этого более чем достаточно для полноценной работы. Связь держится уверенно и не прерывается.

Итоги

Подводя итоги по беспроводной акустической системе SVEN PS-330, следует отметить, что данное устройство отлично покажет себя в работе в любой шумной компании, которая не представляет свои встречи без любимых музыкальных композиций. Устройство выдает мощный и шикарный звук. Среди плюсов следует отметить следующее: привлекательный дизайн, качественные материалы, звуковая составляющая, отличный функционал и конечно же привлекательная цена. Из минусов может не понравиться лишь качество работы микрофона. В остальном, ничего существенного нам выявить не удалось.

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