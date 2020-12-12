Обзор SVEN RX-G750. Игровая компьютерная мышка с подсветкой

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию недорогую игровую мышку от компании SVEN, которая не перестает радовать своих покупателей стильными и многофункциональными решениями. Встречайте, перед вами модель RX-G750. Давайте детальней изучим данную новинку.

Видео обзор

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Комплект поставки

Поставляется в премиальной упаковке с открывающейся передней крышкой. Комплект поставки включает в себя саму мышку и документацию.

Внешний вид

Дизайн устройства, как нам кажется, сумеет привлечь внимание многих покупателей. Корпус выполнен из пластика в черном цвете. Верхняя часть мышки обзавелась Soft Touch покрытием. К качеству материалов и сборки у нас никаких нареканий не появилось.

Сверху расположены правы/левый клик мышки, массивное прорезиненное колесико прокрутки и дополнительно выведена кнопка переключения Dpi.

На тыльной стороне можно увидеть подсвечиваемый логотип компании производителя.

На левой гране девайса размещены две дополнительные кнопки управления.

На боковых гранях установлены пластиковые вставки с имитацией пчелиных сот.

Снизу находится оптический сенсор и тефлоновые накладки для лучшего скольжения по поверхности.

Питающий кабель разработчики разместили на весьма нестандартном месте, прямо под левым кликом мышки.

Длины кабеля в 1.8 метра более чем достаточно для полноценной работы, и он в прочной тканевой оплетке, что существенно увеличивает срок его службы.

Практически по всей нижней гране эффектно выведена динамическая RGB-подсветка, которая переливается в волновом движении с поддержкой 16.8 млн цветовых оттенков.

Благодаря удлиненной форме корпуса разработчикам удалось добиться надежного хвата даже во время длительной игровой сессии. Наличие Soft Touch покрытия позволяет не выскользнуть мышке из рук и придать пользователю приятные тактильные ощущения.

Функционал и настройка

Начнем с того, что перед начало использования не забудьте посетить официальный сайт компании SVEN, загрузить и установить на свой ПК программное обеспечение, позволяющее полностью изменить функционал и настройки мышки под свои предпочтения.

Пользователям дается возможность создать два профиля. К примеру, первый можно сделать для игр, а второй для работы. Переключение между ними осуществляется при помощи длительного зажатия кнопки переключения Dpi. Данную функцию также можно активировать на длительное нажатие колесика прокрутки.

Функционал клавиш можете изменить по личным предпочтениям. Вы можете воспользоваться уже готовыми функциями, инструментами, либо мультимедийными функциями, либо просто создать макросную команду и назначить данный макрос на ту или иную кнопку управления.

Есть две вкладки, позволяющие изменить настройки и режим работы подсветки. Пользователю дается возможность назначить 6 режимов Dpi и на каждый из режимов установить отдельный цвет подсветки. Порадовало то, что диапазона разрешения более чем достаточно и его минимальное значение начинается с отметки 500 до 6400 Dpi. Это позволяет подобрать пользователям оптимальные значения не только для игры, но и для работы.

Итоги

Подводя итоги по SVEN RX-G750, следует отметить, что перед нами идеальная игровая мышка для тех, кто ищет недорогое, но в то же время многофункциональное устройство с RGB-подсветкой. Данное решение отлично подойдет не только для геймеров, но и обычных пользователей ПК. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, эргономичная форма, качественные материалы и сборка, отличный функционал, настраиваемые кнопки, RGB-подсветка и конечно же приятная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.