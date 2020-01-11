Обзор SVEN RX-G970. Игровая мышь с RGB-подсветкой

2020-01-11, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - SVEN RX-G970; [105]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании SVEN, которая не перестает радовать своих покупателей стильными, многофункциональными и в то же время доступными решениями. Встречайте, перед вами игровая мышка с RGB-подсветкой, модель RX-G970.

Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в премиальной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию о данном девайсе. Комплект поставки включает в себя саму мышку и документацию.

Внешний вид и функционал

Дизайн устройства предназначен для правшей. Корпус выполнен из прочного пластика в черном цвете, на котором не сильно заметно остаются следы от пальцев. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не появилось.

На тыльной стороне есть эффектная серая вставка с глянцевым покрытием, на котором красуется подсвечиваемый логотип компании SVEN.

Сверху разместились основные кнопки управления (правый/левый клик мышки) и прорезиненное колесико прокрутки.

Чуть выше можно увидеть кнопки переключения Dpi. Максимальное значение Dpi составляет 4000, чего более чем достаточно для комфортного пользования. Минимальное значение составляет 600 Dpi.

Слева расположены две дополнительные, настраиваемые кнопки управления под большой палец.

На противоположной стороне нет никаких элементов управления.

Снизу находится оптический сенсор и тефлоновые ножки для лучшего скольжения по поверхности. Мышка отлично показывает себя в работе и удобно ложиться в руку.

Кабель в прочной тканевой оплетке, что существенно увеличивает срок его службы. Длины в 1.8 метров достаточно, чтобы протянуть устройство в любое удобно для вас место.

На официальном сайте компании производителя можно скачать ПО, позволяющее полностью настроить под свои предпочтения функционал устройства. Пользователи могут создать несколько профилей под определенную игру. Кроме того, есть возможность записать макросные команды и настроить значения Dpi.

Здесь же вы сможете изменить работу RGB-подсветки. Разработчики дали возможность выбрать из множества предложенных вариантов. Другими словами, каждый сумеет подобрать для себя что-то интересное и эффектное. Основная подсветка разместилась на нижней части мышки. Как нам кажется, подсветка сумеет идеально вписаться в интерьер игровой зоны геймера и придать ей некую изюминку.

Итоги

Подводя итоги по SVEN RX-G970, следует отметить, что перед нами идеальная игровая мышка для геймеров, которые ищут для себя недорогое и в то же время многофункциональное решение. Данное устройство, как нам кажется, сумеет привлечь даже самых капризных покупателей. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, настраиваемая RGB-подсветка, эргономичная форма, сразу 7 кнопок управления, неплохая начинка и конечно же привлекательная цена. Существенных минусов за все время пользования нам выявить не удалось.

Особенности

  • Тип: игровая мышь
  • Интерфейс подключения: USB
  • Принцип работы: оптическая лазерная
  • Дизайн: для правой руки
  • Количество кнопок: 7
  • Сенсор: Avago 3050
  • Ускорение 20G
  • Частоты опроса: 1000 Гц (время отклика 1 мс)
  • Разрешение оптического сенсора: 600/1000/1600/2000/3200/4000 dpi
  • Длина провода: 1.8 м
  • Размеры (ШxВxД): 73x45x130 мм
  • Вес: 124 г

Комментарии и отзывы SVEN RX-G970
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