Обзор SVEN RX-G985. Игровая компьютерная мышь в металлическом корпусе

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Современные компьютерные мышки перешли на совершенно новый уровень развития, и если раньше за многофункциональные решения приходилось отдавать кругленькую сумму денег, то сегодня полки магазинов заполнены множеством интересных устройств за доступную стоимость. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию стильную, игровую компьютерную мышку от компании SVEN. Встречайте, перед вами SVEN RX-G985. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки

Игровая мышка SVEN RX-G985

Шестигранный ключ

Руководство пользователя и гарантийный талон

Устройство поставляется в стильной компактной упаковке с открывающейся передней крышкой. В комплект поставки входят:

Особенности

Тип мыши: оптическая

Совместимость c OC: Windows XP/Vista/7/8/10

Количество кнопок: 9 + 1 (колесо прокрутки)

DPI: 250-4000

Интерфейс: USB

Количество нажатий: свыше 3 000 000

Длина кабеля: 1,8 м

Размеры изделия: 125 × 37 × 67 мм

Вес: 170 г.

Алюминиевый корпус с регулировкой размера под руку

Программное обеспечение для дополнительных настроек

Ускорение до 20G

Утяжеленная конструкция манипулятора

Изменяемая подсветка мыши

Внешний вид

Дизайн девайса придется по душе большинству покупателей, однако некоторым пользователям могут не понравится небольшие размеры. Другими словами, если у вас большая рука, то к данной мышке придется привыкать. Было бы неплохо немножко расширить боковые грани устройства.

Ситуацию улучшает возможность немножко вытянуть заднюю часть корпуса. Для этого необходимо снять крышку с логотипом компании SVEN, которая держится за счет двух магнитов, и найти под ней специальный болтик. При помощи шестигранного ключа необходимо ослабить его и появляется возможность отрегулировать размер. Не сказать, что преимущество будет существенным, однако оно все же есть.

На верхней части девайса расположились правый/левый клик мышки, кнопки переключения DPI и колесо прокрутки.

Между открывающейся крышкой и кнопками переключения DPI обосновалась регулируемая подсветка.

На одной из боковых граней можно увидеть три дополнительные, настраиваемые кнопки управления: перемещение вперед/назад и программируемая кнопка.

На противоположной стороне также находится еще одна программируемая кнопка управления.

Кабель в тканевой оплетке, и его длины более чем достаточно для того, чтобы провести мышку в любое удобное для вас место. Он надежно защищен и закреплен в специальную пластиковую трубку.

На нижней части мышки расположились сразу пять тефлоновых ножек, которые позволяют получить лучшее скольжение практически по любой поверхности. Между ними находится оптический сенсор, а чуть ниже можно увидеть кнопку вкл/выкл подсветки.

Благодаря алюминиевому корпусу устройства разработчикам удалось добиться увеличения веса мышки, что позволяет чувствовать мышку более детально. Следует отметить, что выдвижная конструкция выполнена из пластика с имитацией под металл.

Функционал и настройка

Как нам кажется, разработчикам удалось создать действительно интересную модель игровой мышки. Появляется ощущение, что устройство собрано из различных модулей, а все благодаря многочисленным вырезам и углублениям. Даже расположение надписи модели мышки придает устройству определенный стиль. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Сборка аккуратная и надежная. Было бы неплохо, если разработчики сделают съемную крышку тоже металлической. Плюс ко всему этому хочется увидеть чуть больше подсветки, которая на данный момент на минимальном уровне. Однако это уже совершенно другая история.Мышка начинает работать практически сразу же после подключения. Однако если вы хотите перенастроить назначения кнопок управления, изменить подсветку, то необходимо скачать и установить программное обеспечение с официального сайта производителя.

Basic Setting

Разобраться в работе и настройке устройства сумеют разобраться даже самые неопытные пользователи, даже не смотря на отсутствие русского языка. Меню ПО разделено на две вкладки:Данная вкладка позволяет полностью переназначить функции всех клавиш, кроме левого клика. Это различные мультимедийные функции, макросы и многое другое.

Advanced Setting

Здесь же вы можете выставить значения DPI (от 250 до 4000 DPi). Всего четыре настраиваемых режима, на каждый из которых можно выставить свою цветовую гамму RGB-подсветки.Данная вкладка позволяет выставить значения скорости двойного клика и т.д. Здесь же есть отдельное меню для создания различных макросов, которые в дальнейшем можно будет назначить на ту или иную клавишу. Другими словами, геймерам здесь есть где разгуляться.

Игровая мышка SVEN RX-G985 отлично показывает себя в работе. Диапазона DPi более чем достаточно для всех геймеров. Отдельное внимание следует уделить тому, что максимальное значение ускорения устройства достигает до 20G, что позволяет комфортно чувствовать себя в экстренных ситуациях в той или иной игре, когда необходимо сделать резкий поворот мышкой.

Итоги

Подведем итоги по компьютерной игровой мышке SVEN RX-G985. Устройство получило под свое управление стильный и агрессивный дизайн, который привлечет внимание большинство покупателей. Металлический корпус и использование качественных материалов придает мышке особый характер. Кроме того, для тех, кому не достаточно стандартные две кнопки управления, здесь есть дополнительные настраиваемые кнопки для макросов и других команд. Да, здесь есть свои минусы, которые могут не понравится некоторым покупателям. Однако к ним, со временем, начинаешь привыкать, и не задумываться о них. В любом случае, нам кажется, что SVEN RX-G985 полностью оправдывает свою стоимость. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.