Обзор SVEN RX-G985. Игровая компьютерная мышь в металлическом корпусе

Современные компьютерные мышки перешли на совершенно новый уровень развития, и если раньше за многофункциональные решения приходилось отдавать кругленькую сумму денег, то сегодня полки магазинов заполнены множеством интересных устройств за доступную стоимость. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию стильную, игровую компьютерную мышку от компании SVEN. Встречайте, перед вами SVEN RX-G985. Устройство доступно в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса ЯндексМаркет. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.
Видео обзор
Комплект поставкиУстройство поставляется в стильной компактной упаковке с открывающейся передней крышкой. В комплект поставки входят:
- Игровая мышка SVEN RX-G985
- Шестигранный ключ
- Руководство пользователя и гарантийный талон
Особенности
- Тип мыши: оптическая
- Совместимость c OC: Windows XP/Vista/7/8/10
- Количество кнопок: 9 + 1 (колесо прокрутки)
- DPI: 250-4000
- Интерфейс: USB
- Количество нажатий: свыше 3 000 000
- Длина кабеля: 1,8 м
- Размеры изделия: 125 × 37 × 67 мм
- Вес: 170 г.
- Алюминиевый корпус с регулировкой размера под руку
- Программное обеспечение для дополнительных настроек
- Ускорение до 20G
- Утяжеленная конструкция манипулятора
- Изменяемая подсветка мыши
Внешний видДизайн девайса придется по душе большинству покупателей, однако некоторым пользователям могут не понравится небольшие размеры. Другими словами, если у вас большая рука, то к данной мышке придется привыкать. Было бы неплохо немножко расширить боковые грани устройства.
Ситуацию улучшает возможность немножко вытянуть заднюю часть корпуса. Для этого необходимо снять крышку с логотипом компании SVEN, которая держится за счет двух магнитов, и найти под ней специальный болтик. При помощи шестигранного ключа необходимо ослабить его и появляется возможность отрегулировать размер. Не сказать, что преимущество будет существенным, однако оно все же есть.
На верхней части девайса расположились правый/левый клик мышки, кнопки переключения DPI и колесо прокрутки.
Между открывающейся крышкой и кнопками переключения DPI обосновалась регулируемая подсветка.
На одной из боковых граней можно увидеть три дополнительные, настраиваемые кнопки управления: перемещение вперед/назад и программируемая кнопка.
На противоположной стороне также находится еще одна программируемая кнопка управления.
Кабель в тканевой оплетке, и его длины более чем достаточно для того, чтобы провести мышку в любое удобное для вас место. Он надежно защищен и закреплен в специальную пластиковую трубку.
На нижней части мышки расположились сразу пять тефлоновых ножек, которые позволяют получить лучшее скольжение практически по любой поверхности. Между ними находится оптический сенсор, а чуть ниже можно увидеть кнопку вкл/выкл подсветки.
Благодаря алюминиевому корпусу устройства разработчикам удалось добиться увеличения веса мышки, что позволяет чувствовать мышку более детально. Следует отметить, что выдвижная конструкция выполнена из пластика с имитацией под металл.
Как нам кажется, разработчикам удалось создать действительно интересную модель игровой мышки. Появляется ощущение, что устройство собрано из различных модулей, а все благодаря многочисленным вырезам и углублениям. Даже расположение надписи модели мышки придает устройству определенный стиль. К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не появилось. Сборка аккуратная и надежная. Было бы неплохо, если разработчики сделают съемную крышку тоже металлической. Плюс ко всему этому хочется увидеть чуть больше подсветки, которая на данный момент на минимальном уровне. Однако это уже совершенно другая история.
Функционал и настройкаМышка начинает работать практически сразу же после подключения. Однако если вы хотите перенастроить назначения кнопок управления, изменить подсветку, то необходимо скачать и установить программное обеспечение с официального сайта производителя.
Разобраться в работе и настройке устройства сумеют разобраться даже самые неопытные пользователи, даже не смотря на отсутствие русского языка. Меню ПО разделено на две вкладки:
- Basic Setting
Здесь же вы можете выставить значения DPI (от 250 до 4000 DPi). Всего четыре настраиваемых режима, на каждый из которых можно выставить свою цветовую гамму RGB-подсветки.
- Advanced Setting
Игровая мышка SVEN RX-G985 отлично показывает себя в работе. Диапазона DPi более чем достаточно для всех геймеров. Отдельное внимание следует уделить тому, что максимальное значение ускорения устройства достигает до 20G, что позволяет комфортно чувствовать себя в экстренных ситуациях в той или иной игре, когда необходимо сделать резкий поворот мышкой.