Обзор SVEN SPS-705. Мультимедийная акустическая система 2.0

Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередной девайс от компании SVEN. Встречайте, перед вами мультимедийная акустическая система 2.0 SVEN SPS-705 с возможностью беспроводного подключения к устройствам при помощи Bluetooth. Устройство порадует своих покупателей не только стильным дизайном и возможностями, но и доступной ценой. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Колонки

Стереофонический сигнальный кабель 2RCA к mini-jack (3.5 мм)

Акустический кабель

Руководство по эксплуатации

Гарантийный талон

Устройство поставляется в массивной картонной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. На момент написания обзора средняя стоимость колонок по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 3000 рублей. В комплект поставки входят:

Особенности

Тип: 2.0

Суммарная мощность: 40 Вт

Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов: MDF

Диапазон воспроизводимых частот: 40-22000 Гц

Магнитное экранирование фронтальных колонок/сателлитов

Регулировка тембра: НЧ/ВЧ

Питание: от сети

Интерфейсы: Линейный вход (стерео)

Разъем RCA

Разъем для наушников

Беспроводное подключение Bluetooth

Количество полос фронтальных колонок: 2

Мощность фронтальных колонок: 20 Вт

Размеры динамиков фронтальных колонок: 1x25, 1x100 мм

Размеры фронтальных колонок (ШxВxГ): 150x265x175 мм

Внешний вид

Акустическая система SVEN SPS-705 станет универсальным девайсом для дома или офиса. Устройство выполнено из качественных материалов и к качеству сборки у нас не возникло никаких нареканий. Корпус выполнен из MDF, а лицевая часть из глянцевого пластика с металлической вставкой снизу.

На лицевой части устройств обосновались 25 мм ВЧ и 100 мм НЧ-динамики.

Корпус колонок стилизован под черное дерево, что позволяет вписаться устройству в интерьер любого рабочего места.

На пассивной колонке отсутствуют какие-либо элементы управления. На противоположной стороне от динамиков можно найти лишь разъем для подключения акустического кабеля.

Порадовало то, что на активной колонке, на боковой грани, выведена панель управления. Отсюда можно управлять громкостью, настроить высокие и низкие частоты, подключить гарнитуру. Кроме того, особое внимание следует уделить тому, что для подключения колонок при помощи беспроводного подключения Bluetooth выведена отдельная кнопка активации. Это очень удобно, ибо во многих подобных решениях функция Bluetooth включена постоянно.

SVEN SPS-705 можно подключить практически к любому устройству, которое сможет подать звуковой сигнал: ПК, ноутбук, DVD/CD-проигрыватель, Mp3-плееры и т.д. Подключение осуществляется при помощи сигнального кабеля 2RCA/mini-jack, который идет в комплекте с колонками. Если же вы хотите использовать SVEN SPS-705 в одном тандеме, к примеру, с DVD-проигрывателем, то придется докупить дополнительный кабель 2RCA/2RCA.

Качество звука

Если говорить в целом, устройство сумеет порадовать своих покупателей стильным дизайном. Единственное, что может не понравится, так это пластиковая матовая панель на которую постоянно прилипает пыль.Основное в любых колонках является качество звука и в SVEN SPS-705, как нам показалось, все безупречно. Кроме того, благодаря выведенным регуляторам высоких и низких частот, вы всегда можете настроить звучание под определенный музыкальный жанр, фильм или компьютерную игру. Средние частоты отрегулированы очень хорошо и на выходе мы получаем шикарный звук.

Особое внимание следует уделить тому, что колонки оснащены щелевым фазоинвертором, который позволил получить приятные и глубокие низкие частоты. Кроме того, для естественной передачи высоких частот были использованы шелковые твиттеры.

Благодаря технологии беспроводного подключения Bluetooth, вы можете использовать SVEN SPS-705 в паре с вашим смартфоном или ноутбуком, и наслаждаться музыкальными композициями, и переключать треки не вставая с дивана. Дальность связи составляет приблизительно 10 метров. Сигнал стабильный и не прерывается.

Итоги

Уровня громкости хватает с лихвой. Для комфортного звучания мы использовали приблизительно 25% запаса. На уровне 50% можно устраивать дискотеку в небольшом помещении. Другими словами разработчики дали волю для покупателей.Подведем итоги по акустической системе SVEN SPS-705. Данные колонки, благодаря возможности беспроводного подключения, можно использовать практически везде. За приемлемую стоимость вы получаете шикарный звук и стильный дизайн, который придется по-душе даже самым капризным пользователям. Плюс в том, что SVEN SPS-705 может работать практически с любым устройством, что существенно увеличивает область применения. Существенных минусов нам выявить не удалось, да их, как нам кажется, и нет. В любом случае устройство полностью оправдывает свою стоимость. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.