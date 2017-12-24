Обзор SVEN SPS-705. Мультимедийная акустическая система 2.0

2017-12-24, Автор - Айдар Габдулхаков; [206]
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередной девайс от компании SVEN. Встречайте, перед вами мультимедийная акустическая система 2.0 SVEN SPS-705 с возможностью беспроводного подключения к устройствам при помощи Bluetooth. Устройство порадует своих покупателей не только стильным дизайном и возможностями, но и доступной ценой. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки

Устройство поставляется в массивной картонной упаковке на которой можно найти всю необходимую информацию. На момент написания обзора средняя стоимость колонок по данным сервиса ЯндексМаркет, составляла приблизительно 3000 рублей. В комплект поставки входят:
  • Колонки
  • Стереофонический сигнальный кабель 2RCA к mini-jack (3.5 мм)
  • Акустический кабель
  • Руководство по эксплуатации
  • Гарантийный талон

Особенности

  • Тип: 2.0
  • Суммарная мощность: 40 Вт
  • Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов: MDF
  • Диапазон воспроизводимых частот: 40-22000 Гц
  • Магнитное экранирование фронтальных колонок/сателлитов
  • Регулировка тембра: НЧ/ВЧ
  • Питание: от сети
  • Интерфейсы: Линейный вход (стерео)
  • Разъем RCA
  • Разъем для наушников
  • Беспроводное подключение Bluetooth
  • Количество полос фронтальных колонок: 2
  • Мощность фронтальных колонок: 20 Вт
  • Размеры динамиков фронтальных колонок: 1x25, 1x100 мм
  • Размеры фронтальных колонок (ШxВxГ): 150x265x175 мм

Внешний вид

Акустическая система SVEN SPS-705 станет универсальным девайсом для дома или офиса. Устройство выполнено из качественных материалов и к качеству сборки у нас не возникло никаких нареканий. Корпус выполнен из MDF, а лицевая часть из глянцевого пластика с металлической вставкой снизу.

На лицевой части устройств обосновались 25 мм ВЧ и 100 мм НЧ-динамики.

Корпус колонок стилизован под черное дерево, что позволяет вписаться устройству в интерьер любого рабочего места.

На пассивной колонке отсутствуют какие-либо элементы управления. На противоположной стороне от динамиков можно найти лишь разъем для подключения акустического кабеля.

Порадовало то, что на активной колонке, на боковой грани, выведена панель управления. Отсюда можно управлять громкостью, настроить высокие и низкие частоты, подключить гарнитуру. Кроме того, особое внимание следует уделить тому, что для подключения колонок при помощи беспроводного подключения Bluetooth выведена отдельная кнопка активации. Это очень удобно, ибо во многих подобных решениях функция Bluetooth включена постоянно.

SVEN SPS-705 можно подключить практически к любому устройству, которое сможет подать звуковой сигнал: ПК, ноутбук, DVD/CD-проигрыватель, Mp3-плееры и т.д. Подключение осуществляется при помощи сигнального кабеля 2RCA/mini-jack, который идет в комплекте с колонками. Если же вы хотите использовать SVEN SPS-705 в одном тандеме, к примеру, с DVD-проигрывателем, то придется докупить дополнительный кабель 2RCA/2RCA.

Если говорить в целом, устройство сумеет порадовать своих покупателей стильным дизайном. Единственное, что может не понравится, так это пластиковая матовая панель на которую постоянно прилипает пыль.

Качество звука

Основное в любых колонках является качество звука и в SVEN SPS-705, как нам показалось, все безупречно. Кроме того, благодаря выведенным регуляторам высоких и низких частот, вы всегда можете настроить звучание под определенный музыкальный жанр, фильм или компьютерную игру. Средние частоты отрегулированы очень хорошо и на выходе мы получаем шикарный звук.

Особое внимание следует уделить тому, что колонки оснащены щелевым фазоинвертором, который позволил получить приятные и глубокие низкие частоты. Кроме того, для естественной передачи высоких частот были использованы шелковые твиттеры.

Благодаря технологии беспроводного подключения Bluetooth, вы можете использовать SVEN SPS-705 в паре с вашим смартфоном или ноутбуком, и наслаждаться музыкальными композициями, и переключать треки не вставая с дивана. Дальность связи составляет приблизительно 10 метров. Сигнал стабильный и не прерывается.

Уровня громкости хватает с лихвой. Для комфортного звучания мы использовали приблизительно 25% запаса. На уровне 50% можно устраивать дискотеку в небольшом помещении. Другими словами разработчики дали волю для покупателей.

Итоги

Подведем итоги по акустической системе SVEN SPS-705. Данные колонки, благодаря возможности беспроводного подключения, можно использовать практически везде. За приемлемую стоимость вы получаете шикарный звук и стильный дизайн, который придется по-душе даже самым капризным пользователям. Плюс в том, что SVEN SPS-705 может работать практически с любым устройством, что существенно увеличивает область применения. Существенных минусов нам выявить не удалось, да их, как нам кажется, и нет. В любом случае устройство полностью оправдывает свою стоимость. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.

Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Doogee Mix 2. Один из лучших на рынкеОбзор Doogee Mix 2. Один из лучших на рынке
Обзор Defender Forced GM-020L. Лучшая бюджетная игровая компьютерная мышь Обзор Defender Forced GM-020L. Лучшая бюджетная игровая компьютерная мышь
Обзор Creative iRoar Go. Лучшая беспроводная колонка с защитой IPX6Обзор Creative iRoar Go. Лучшая беспроводная колонка с защитой IPX6
Обзор Plantronics RIG 400. Лучшие игровые наушники до 3000 рублейОбзор Plantronics RIG 400. Лучшие игровые наушники до 3000 рублей
Обзор XD Design Bobby Bizz. Лучший городской портфель-трансформерОбзор XD Design Bobby Bizz. Лучший городской портфель-трансформер
Предварительный обзор Panasonic Eluga I9...
Предварительный обзор Panasonic Eluga I9Прежде всего, стоит отметить, что бренд Panasonic мне очень нравится и их фотоаппараты можно считать одни...
Обзор Orico MPS8030 Black. Коврик для мы...
Обзор Orico MPS8030 Black. Коврик для мыПрактически у каждого современного человека есть компьютер, будь то дома или в офисе. Сегодня мы бы хотел...
Обзор LIKE. Новая социальная сеть...
Обзор LIKE. Новая социальная сетьСовременный интернет сильно изменился - раньше мы с трудом загружали тестовые страницы в сети, теперь же ...
Предварительный обзор Chuwi CoreBook. Ид...
Предварительный обзор Chuwi CoreBook. ИдМы уже писали несколько новостей о планшете Chuwi CoreBook...
Обзор Cooking. Готовка для людей...
Обзор Cooking. Готовка для людейПодавляющее большинство приложений, которые создаются для кулинаров, рассчитаны именно на кулинаров - люд...
Предварительный обзор Corsair Crystal Se...
Предварительный обзор Corsair Crystal SeПроизводителям игровых корпусов достаточно проблематично привлечь внимание своих потенциальных покупателе...
Обзор Free Fire. Еще один клон PUBG...
Обзор Free Fire. Еще один клон PUBGРазработчики мобильных игр понимают, что привлечь аудиторию можно не только за счет качества контента, ка...
Предварительный обзор Vernee X. Мощная н...
Предварительный обзор Vernee X. Мощная нВ последнее время технологическое развитие мобильных телефонов позволило разработчикам создавать действит...
Обзор World Creator. Интересная головоло...
Обзор World Creator. Интересная головолоНа самом деле, от игры World Creator я не ожидал того, что я получил в итоге. Я за этот год посмотрел оче...
Предварительный обзор NVIDIA Titan V. Са...
Предварительный обзор NVIDIA Titan V. СаМногие пользователи думают, что видеокарты создаются исключительно для игровых задач и для чего-то еще он...
Обзор Jazz Smash. Развлечение на месяцы...
Обзор Jazz Smash. Развлечение на месяцыНекоторые разработчики мобильных игр стараются делать серьезные проекты, но у них совершенно ничего не по...
Обзор «Набора для конструирования и прог...
Обзор «Набора для конструирования и прогНовый конструктор «Набор для конструирования и программирования LEGO® BOOST» – находка для тех, кто хочет...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor