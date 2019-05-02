Обзор Sea of Thieves. Лучший пиратский боевик

Морские походы

Нужно понимать, что Sea of Thieves вышла в конце марта 2018 года, а мы делаем обзор на нее только сейчас, спустя год после релиза. Нет, дело не в том, что автор ленивый и никак не мог добраться до написания данной статьи, а в том, что на релизе игра показалась немного сырой. Да, была масса интересных механик, тьма морских путешествий и пиратской романтики, но достаточно быстро игра показала все свои фишки и дальше играли только те, кто запускал проект вместе с друзьями. Ох, сколько же мы вечеров с друзьями потратили на то, чтобы решить, кто будет управлять судном! Но, спустя год игра обзавелась таким набором контента, что отказаться от обзора уже просто нельзя. Сегодня мы поговорим о том, что из себя представляет Sea of Thieves спустя год после релиза, расскажем, почему на нее стоит обратить внимание и почему вам данные морские баталии точно понравятся. А теперь пора на борт, а то уплывём без вас.

Геймплей

Главной особенностью игры, лично для автора этого обзора, являются морские путешествия. Вы можете выбрать корабль, взять на борт друзей, или не делать этого, и отправиться в путь. Игра, конечно, дает вам определенные задания, чтобы направить игрока в нужное русло, но это лишь рекомендательная форма. Никто вас не ограничивает в путешествиях, никто не требует действовать так, как хочет разработчик. Нет, вы вполне можете самостоятельно брать и путешествовать по миру, заглядывать на дальние острова, искать тайники и все в таком духе. Морские путешествия крайне увлекательны, они дают возможность расслабиться и вдоволь погрузиться в атмосферу увлекательных приключений. Конечно, если у вас есть друзья и большой корабль, то любое путешествие превращается в настоящую бурю хохота и эмоций. Ведь рано или поздно кто-то точно бросит якорь просто потому, что ему так захотелось.

Нужны ли друзья

Игровой процесс максимально простой и увлекательный — вы можете брать задания у разных фракций и путешествовать в поисках кладов или всевозможных ценностей, чтобы заработать золотишка. Его потом можно будет тратить на раскраску корабля, например. Задания максимально интересные и напоминают фильмы про пиратов — вам дают карту с крестиком, а вам нужно найти это место, откопать сундук с золотом и потом еще спастись от местных скелетов, которые защищают золото от таких вот пиратов. Задания очень крутые и ничего подобного в других играх вы точно не найдете.

Итог

Изначально все думали, что Sea of Thieves заточена под кооператив и без верных товарищей играть не получится. Однако, сражаться с морем и врагами можно и без них — есть компактный кораблик, которым управлять в одиночку даже проще, плюс его предостаточно, чтобы проходить задания и зарабатывать дублоны. Конечно, в компании друзей гораздо веселее, ведь смешные ситуации генерируются случайным образом — то кто-то выпадет за борт, то кто-то решит поуправлять судном, пока капитан отошел, то еще что-то. Но, это совершенно не обязательный элемент и если у вас нет друзей, желающих поиграть, то можно смело заходить самостоятельно.

Автор данного обзора играл еще в бета-версию Sea of Thieves и уже тогда игра была крутой, просто после месяца игры появилось ощущение, что контента маловато. За год эту ситуацию полностью исправили и теперь вы можете без труда получить действительно шикарный продукт. Здесь вам и морские сражения, и путешествия в открытом мире, и масса увлекательных заданий, и даже продуманный кооператив. Идеально как для одиночного освоения, так и для игры вместе с друзьями, которые тоже хотят насладиться пиратской тематикой.