Обзор Sennheiser GSP 670, Sennheiser MOMENTUM True Wireless и другие новинки

На днях, в Центре цифрового лидерства SAP прошло мероприятие Sennheiser Day 2019, на котором были представлены главные новинки компании этого года в различных сегментах аудио оборудования. Sennheiser подтвердила высочайшее качество своих продуктов, как, впрочем, и немалую цену на них.

«За годы своей работы компания Sennheiser внесла существенный вклад в эволюцию аудиоустройств, получив признание на различных международных премиях в области технологий, дизайна и качества. Особенно приятно выделить, что в преддверии 75-летия компании, мы сумели порадовать потребителей большим количеством новинок в различных сегментах аудио-рынка», -отметила генеральный директор Sennheiser Audio Наталья Березовская.

Звук на каждый день

TWS-наушники Sennheiser MOMENTUM True Wireless на базе аудиофильских 7-миллиметровых динамических преобразователей предлагают новые ориентиры в своем сегменте: точный и детальный звук удовлетворит даже самых требовательных слушателей. Цена 22 990 рублей.

Геймерские наушники Sennheiser GSP 670

Sennheiser MOMENTUM 3 Wireless просто созданы для наслаждения музыкой. Эти полноразмерные беспроводные наушники премиум-класса предлагают не только великолепное звучание, но и современный дизайн, премиальные материалы и передовые технологии. Наушники способны воспроизводить сбалансированный, глубокий и естественный звук студийного качества без искажений. В них я услышал лучший беспроводной звук в своей жизни. Цена 29 490 рублей. Sennheiser PXC 550-II Wireless – также беспроводные полноразмерные наушники, созданные для людей, любящих путешествовать. К великолепному качеству звука здесь прибавляются эргономичность и высокое время автономной работы до 30 часов. Цена 23 990 рублей. Sennheiser IE 80S BT - аудиофильские беспроводные наушники в форм-факторе внутриканальных с шейным ободом. Казалось бы, несовместимые вещи инженеры все же сумели соединить в этом устройстве: внутриканальные наушники обеспечивают исключительную точность передачи звука и генерируют захватывающую звуковую сцену. Цена 35 900 рублей. Neumann NDH 20 – решения от производителя студийных микрофонов Georg Neumann GmbH. Это закрытые наушники с охватывающими амбушюрами, сочетающие в себе прекрасную шумоизоляцию, сбалансированный звук и высочайшую детализацию. Цена 38 900 рублей.GSP 670 – первая беспроводная игровая гарнитура Sennheiser, которая предоставляет свободу движения, надёжные приём и передачу качественного звука с минимальной задержкой в сочетании с высоким уровнем комфорта. Цена 25 900 рублей.

Саундбар Sennheiser AMBEO Soundbar

Гарнитура GSP 370 может похвастаться по истине впечатляющим временем автономной работы – более 100 часов. Наушники гарантируют высокий комфорт и полностью погружает пользователя в игровое пространство. Цена всего 14 690 рублей.

AMBEO Soundbar, являющийся одной из ключевых новинок года, превращает прослушивание в сверхъестественное удовольствие, погружая слушателя в трёхмерное звуковое пространство формата 5.1.4, причем из одного корпуса! Используя 13 разнонаправленных динамиков и систему отражения звуковых волн от стен и потолка, новая технология позволяет окружить пользователя со всех сторон практически осязаемым звуком.

Профессиональное аудио

Серия беспроводных систем начального уровня XS Wireless Digital работает по принципу Plug&Play. Компактные передатчики и приемники можно свободно комбинировать или выбрать один из готовых сетов: для музыкальных инструментов, интервью или презентаций.

Sennheiser Evolution Wireless G4 – беспроводные системы четвертого поколения подходят для любой сцены: большой или камерной, в зале или на воздухе. Универсальность – это то, чем можно охарактеризовать этот продукт. Флагман среди беспроводных систем Sennheiser Digital 6000 представляет собой принципиально новый стандарт профессионального сценического оборудования для передачи высококачественного цифрового аудио по 2 каналам. Серия ориентирована на профессиональное применение в концертных турах, в театрах, шоу, постановках, в студиях и во внестудийном вещании на прямых эфирах.

Бизнес-аудио

Беспроводные микрофонные системы серии AVX идеально подходят тем, кто занимается видео съемкой: от профессиональных ведущих до блогеров или журналистов, которым нужно быстро и качественно снять интервью в любом месте и при любых условиях. Система готова к работе прямо из коробки за секунды, идеально согласовываясь с аудио входом камеры без дополнительной отстройки уровня сигнала на самом микрофоне.В сегменте бизнес-коммуникаций была представлена новинка – потолочный микрофонная система TeamConnect Ceiling 2. Теперь проводить конференции стало заметно проще: система с 28 встроенными микрофонными капсюлями автоматически обнаруживает выступающего в помещении и отслеживает его, благодаря технологии формирования звукового луча. Система может работать как с аналоговыми, так и цифровыми конференц-системами.

Автор: Артем Костенко