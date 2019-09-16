Обзор Solasta: Crown of the Magister. Шикарная ролевая игра

Сюжетная линия

Сегодня мы поговорим о проекте, который пока что не добрался до релиза, но уже выглядит достаточно интересным решением. У него весьма продвинутая механика, есть ролевые элементы и неплохая система боя, но есть и некоторые недоработки. В целом, на релизе проект будет более интересным, но до этого еще нужно дожить. А пока что давайте смотреть на демку.

Геймплей

Пока что говорить что-то серьезное про сюжет Solasta: Crown of the Magister довольно трудно, так как разработчики предоставили лишь демо-версию, в которой нет всего лора, историй и прочих моментов. Есть лишь небольшой трейлер игры и то, что нам рассказали в самом демо, но этого явно недостаточно для описания всей сюжетной линии. Вероятно, игра расскажет нам о какой-то большой беде, которая приключилась в этом виртуальном мире и поработила добрую часть населения. Конечно, интрига перед релизом очень даже поднимает нам настроение, но хотелось бы знать о проекте немного больше, знать о его истории или хотя бы предыстории персонажей. На текущий момент сюжет остается под большим вопросом и говорить об этом мы сможем только после релиза. Сейчас ждем и надеемся, что разработчики вместе со сценаристами сделают достойную историю, которую будет интересно изучать.

Ролевая составляющая

Игровой процесс можно условно разделить на две фазы — фаза исследования и фаза боя. В первой фазе, как вы уже догадались, геймер изучает локации, ищет какие-либо предметы, Это довольно скучно, на текущий момент, так как локации почти всегда пустые и не очень интересные — удовольствие можно получить лишь от общения с редкими неигровыми персонажами, которые могут с нами поговорить, дать ответы на важные вопросы и выдать задание. Не сказать, что фаза исследования меня зацепила — смотрится крайне убого, особенно если всматриваться в детали локаций. Вторая фаза более интересная — драться в пошаговом режиме более увлекательно, враги могут нанести прилично урона. К примеру, первая же драка с пауками показывает потенциал проекта в плане боевой системы. Она не пестрит чем-то невероятным, но игрок сразу освоится и будет драться с врагами с удовольствием. Это, пожалуй, спасает игру.

Итог

В полной версии игры пользователь сможет настроить персонажа по тьме параметров — выбрать расу, настроить внешность и так далее. Будут классы, разнообразные элементы настройки и умения, чтобы каждый мог набрать себе интересного и наслаждаться прохождением. К сожалению, на текущий момент игра находится в процессе разработки и говорить о возможности редактировать персонажа мы не можем — такой функции просто нет. Игра стартует уже со стандартным набором героев и вы ничего изменить не можете. Это крайне грустно, так как хотелось бы все же получить хоть какую-то кастомизацию. В будущем это сделает игру уникальной и неповторимой, ведь каждый сможет создать уникального героя и играть исключительно им. Будем надеяться, что разработчики реализуют эту систему на достойном уровне и все будет работать как нужно.

Оценивать игру, которая представлена исключительно в демо-версии, довольно трудно, так как почти ничего не работает на полную силу. Персонажа создать нельзя, нет полного понимания о боевой системе, нет возможности полностью изучить сюжет или историю персонажей. На текущий момент это все выглядит как крайне амбициозная игра, но что будет а релизе — узнаем только после релиза. А пока что остается лишь верить в разработчиков и надеяться, что они все сделают правильно и проект будет приносить эмоции от прохождения сюжетной линии.