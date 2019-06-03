Обзор Space Ops VR. Шутер в виртуальной реальности

Игровые механики

Игры в виртуальной реальности для многих кажутся скучной забавой из-за того, что серьезных проектов практически не выходит. Но, есть разработчики, которые активно и плодотворно работают в этом направлении и делают заметные успехи. Сегодня мы поговорим о шутере, который подарит вторую жизнь вашему шлему виртуальной реальности и позволит ощутить все преимущества данной технологии. Итак, пришло время пострелять.

Графика

Если откинуть в сторону тот факт, что это игра в виртуальной реальности, то получается вполне себе привычный шутер со всеми механиками, к которым вы привыкли. Здесь вам тоже нужно иметь хорошую реакцию и метко стрелять по врагам, нужно правильно выбирать оружие и позицию, чтобы правильно использовать свои слабые и сильные стороны. Да, благодаря тому, что это все же шутер в VR, некоторые элементы вроде распрыжки или резких движений в стороны здесь не реализованы, но во все остальные механики из шутера здесь есть и они неплохо работают. Если вы думали, как и большинство геймеров, что в виртуальной реальности стрелять неудобно — данная игра должна вас разубедить. Хотя, конечно, придется привыкать к особенностям управления и виртуальному миру, но это стандартная история для игр в виртуальной реальности — у них всегда управление немного иное.

Удобство

Я всегда стараюсь отходить от темы графической составляющей в современных играх, так как картинка уже давно перестала быть решающей. Однако, в играх для шлемов виртуальной реальности ситуация немного иная, ведь здесь пользователи все видят своими глазами и картинка должна быть более качественной. К счастью, разработчикам данного шутера удалось реализовать весьма современную картинку, которая вам точно понравится и не будет резать глаз. Для многих пользователей именно этот момент является ключевым, ведь есть неплохие игры, у которых хорошо продуманы механики, но вот в плане графики все ужасно и играть в такое попросту не хочется. Если в обычных играх вы еще простите текстуры низкого разрешения, то в этой игре такого не будет. Да, бывают мелкие огрехи, но это не так заметно. Зато оружие, текстуры, враги и анимации нарисованы в очень высоком качестве и это приносит долю удовольствия.

Итог

Мне очень понравилось, что разработчики проекта Space Ops VR подготовились к тому, что не все геймеры ужа научились играть в подобные проекты. Для новичков есть отличная система подготовки, в ходе которой вам дадут вдоволь потренироваться, привыкнуть к управлению и прочим игровым механикам, чтобы потом, на реальном поле боя, вы чувствовали себя гораздо лучше. Есть даже специальный режим песочницы, в котором вы можете потренироваться и отточит свои навыки уже после прохождения обучения. Потом, когда вы уже научитесь правильно стрелять и попадать, можно отправиться в PvE и пострелять там. Можно даже вместе с товарищами этим заниматься, получая удовольствие от кооперативной игры. Кроме того, здесь есть продвинутый мультиплеер, который отлично справляется с поставленными задачами — можно вдоволь повоевать против реальных игроков.

Лично я получил от игры массу удовольствия и могу с уверенностью сказать, что если вы еще не пробовали шутеры в виртуальной реальности, то самое время этим заняться. Да, сначала будет тяжело, ведь управление в VR существенно отличается от управления в обычной игре, но продвинутая система тренировок позволит набраться достаточно опыта. Потом советую идти в кооператив или мультиплеер и сражаться с врагами в онлайне — это очень весело и круто.