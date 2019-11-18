Обзор Star Wars Jedi: Fallen Order. В лучших традициях

Сюжетная линия

Компания EA приняла решение выпустить ААА-игру, которая заточена на сюжетную линию. Если вы посмотрите на последние релизы издателя, то заметите, что такого не было уже очень и очень давно. И, к моему большому удивлению, игра получилась просто феноменально крутой, увлекательной и веселой. От такого просто нельзя отказаться.

Геймплей

Боёвка

Итог

Джедаи повержены, Империя царствует в Галактике и спокойненько правит захваченными мирами, порабощая всех и вся. Естественно, бравых воинов, которые смогли бы возродить джедайский орден и восстановить баланс сил, не осталось. Или нет? Наш главный герой ощущает Силу, он понимает, что он джедай, но старается скрыть это от окружающих, чтобы не попасть под прицел целой Империи. Вот только в один прекрасный момент ему придется делать выбор — скрыть свои умения и потерять друга или показать мощь Силы и спасти товарища от верной смерти. Решение, естественно, герой принимает правильное, а после начинает со всей дури сражаться с последствиями в форме пауков, штурмовиков всех форм и размеров, а также опасных роботов. Сюжет нетривиальный, но он увлекает и построен в том же ключе, что и фильмы франшизы, так что фанаты жаловаться точно не будут. С повествованием здесь все очень добротно.Игровой процесс Star Wars Jedi: Fallen Order является некой смесью жанров, так как однотипных механик здесь нет. У нас есть масса элементов платформера, когда герой должен прыгать по платформам или лазать по стенам в попытках добраться до нужной точки. Есть элемент метроидвании, когда то и дело нужно возвращаться обратно в ту локацию, где ты уже был, чтобы при помощи нового навыка добраться до новой норы и пробраться в закрытую ранее локацию. Есть элемент экшена — драться здесь вы будете много, при том, что врагов просто море, они разнообразные и постоянно готовы надавать нашему герою по башке. Добавляем сюда боссов, которые вполне могут вынести вперед ногами уже на среднем уровне сложности, и получаем очень насыщенную сборку механик из разных жанров. Благодаря этому игра вообще не отпускает геймера — вы всё время сидите с горящими глазами и ждёте, что же нам дальше покажут.Очень многих интересовал момент с боевой системой, ведь световой меч довольно трудно реализовать, как и его взаимодействие с окружающим миром. Однако на деле оказалось, что разработчик справился — фехтовать весело, интересно и порой сложно, что вынуждает ещё больше любить эту игру. Конечно, на минимальном уровне сложности вы сможете побеждать врагов без каких-либо проблем, но если поставить более высокий уровень, то нужно будет больше думать и тренироваться. Нужно будет запоминать тайминги и анимации атак врагов, нужно будет уклоняться, прыгать, использовать Силу, отбивать выстрелы штурмовиков и использовать преимущества локации. Я настоятельно рекомендую играть именно на предпоследнем уровне сложности — так вы получите больше наслаждения от драк, но игра еще не будет слишком уж сложной. Это тоже важно, ведь это не Dark Souls и по десять раз драться с боссом мало кто захочет.Сложно быть объективным при написании обзора на игру по «Звёздным войнам», когда ты вырос на этой франшизе и готов любить абсолютно всё, что с ней связано. Однако я пытался, честное слово. Игра очень крутая — режиссура на высочайшем уровне, кат-сцены приносят тьму радости и счастья, не говоря уже о том, что между кат-сценами нам тоже не дают скучать. Масса механик, тьма драк, интересные боссы, «меткие» штурмовики и всё то, что мы так любим. Стоит обязательно пройти — без сомнения.