Обзор Star Wars Jedi: Fallen Order. В лучших традициях

2019-11-18, Автор - Влад Волошин; Продукт - Star Wars Jedi: Fallen Order; [92]
Компания EA приняла решение выпустить ААА-игру, которая заточена на сюжетную линию. Если вы посмотрите на последние релизы издателя, то заметите, что такого не было уже очень и очень давно. И, к моему большому удивлению, игра получилась просто феноменально крутой, увлекательной и веселой. От такого просто нельзя отказаться.

Сюжетная линия

Джедаи повержены, Империя царствует в Галактике и спокойненько правит захваченными мирами, порабощая всех и вся. Естественно, бравых воинов, которые смогли бы возродить джедайский орден и восстановить баланс сил, не осталось. Или нет? Наш главный герой ощущает Силу, он понимает, что он джедай, но старается скрыть это от окружающих, чтобы не попасть под прицел целой Империи. Вот только в один прекрасный момент ему придется делать выбор — скрыть свои умения и потерять друга или показать мощь Силы и спасти товарища от верной смерти. Решение, естественно, герой принимает правильное, а после начинает со всей дури сражаться с последствиями в форме пауков, штурмовиков всех форм и размеров, а также опасных роботов. Сюжет нетривиальный, но он увлекает и построен в том же ключе, что и фильмы франшизы, так что фанаты жаловаться точно не будут. С повествованием здесь все очень добротно.

Геймплей

Игровой процесс Star Wars Jedi: Fallen Order является некой смесью жанров, так как однотипных механик здесь нет. У нас есть масса элементов платформера, когда герой должен прыгать по платформам или лазать по стенам в попытках добраться до нужной точки. Есть элемент метроидвании, когда то и дело нужно возвращаться обратно в ту локацию, где ты уже был, чтобы при помощи нового навыка добраться до новой норы и пробраться в закрытую ранее локацию. Есть элемент экшена — драться здесь вы будете много, при том, что врагов просто море, они разнообразные и постоянно готовы надавать нашему герою по башке. Добавляем сюда боссов, которые вполне могут вынести вперед ногами уже на среднем уровне сложности, и получаем очень насыщенную сборку механик из разных жанров. Благодаря этому игра вообще не отпускает геймера — вы всё время сидите с горящими глазами и ждёте, что же нам дальше покажут.

Боёвка

Очень многих интересовал момент с боевой системой, ведь световой меч довольно трудно реализовать, как и его взаимодействие с окружающим миром. Однако на деле оказалось, что разработчик справился — фехтовать весело, интересно и порой сложно, что вынуждает ещё больше любить эту игру. Конечно, на минимальном уровне сложности вы сможете побеждать врагов без каких-либо проблем, но если поставить более высокий уровень, то нужно будет больше думать и тренироваться. Нужно будет запоминать тайминги и анимации атак врагов, нужно будет уклоняться, прыгать, использовать Силу, отбивать выстрелы штурмовиков и использовать преимущества локации. Я настоятельно рекомендую играть именно на предпоследнем уровне сложности — так вы получите больше наслаждения от драк, но игра еще не будет слишком уж сложной. Это тоже важно, ведь это не Dark Souls и по десять раз драться с боссом мало кто захочет.

Итог

Сложно быть объективным при написании обзора на игру по «Звёздным войнам», когда ты вырос на этой франшизе и готов любить абсолютно всё, что с ней связано. Однако я пытался, честное слово. Игра очень крутая — режиссура на высочайшем уровне, кат-сцены приносят тьму радости и счастья, не говоря уже о том, что между кат-сценами нам тоже не дают скучать. Масса механик, тьма драк, интересные боссы, «меткие» штурмовики и всё то, что мы так любим. Стоит обязательно пройти — без сомнения.

Комментарии и отзывы Star Wars Jedi: Fallen Order
Honor 20 и Honor View 20 получили стабил...
Honor 20 и Honor View 20 получили стабилСтабильную версию ОС Android 10 на глобальном рынке выпустили для нескольких смартфонов Honor. А именно д...
Компания Huawei тоже работает над гибким...
Компания Huawei тоже работает над гибкимВ интернете опубликовали патент необычного смартфона компаний Huawei. ...
Обновление MIUI 11 для Xiaomi Redmi Note...
Обновление MIUI 11 для Xiaomi Redmi NoteПользователям Xiaomi Redmi Note 8 Pro стало доступно обновление MIUI 11.0.1.0. Обновление основано на And...
Sony готовит обновление Android 10 ...
Sony готовит обновление Android 10 Android 10 используется уже на многих телефонах, но большинство телефонов все еще работают на старых верс...
Характеристики смартфона Vivo S1 Pro...
Характеристики смартфона Vivo S1 ProVivo S1 Pro оснащен чипсетом Snapdragon 665 и 8 ГБ оперативной памяти. Внутренняя память устройства 128 Г...
LG анонсировала смартфон Neo One...
LG анонсировала смартфон Neo OneLG Neo One имеет 5,7 дюймовый экран. Работает устройство на ОС Android 9 Pie. Информации о процессоре, оп...
Мощная новинка TCL Plex...
Мощная новинка TCL PlexКомпания TCL выпустила защищенный смартфон под названием TCL Plex. Основные характеристики отличный датч...
Motorola One Zoom ...
Motorola One Zoom Компания Motorola выпустит мощный смартфон бюджетного варианта под названием One Zoom.Новинка может похв...


Обзор STARWIND SHE6500. Электрические щипцы для ваших волосОбзор STARWIND SHE6500. Электрические щипцы для ваших волос
Обзор SPEEDLINK STRIKE NX. Недорогой геймпад для ПКОбзор SPEEDLINK STRIKE NX. Недорогой геймпад для ПК
Обзор плюсов и минусов ASUS ROG Phone II. Лучший смартфон для геймеровОбзор плюсов и минусов ASUS ROG Phone II. Лучший смартфон для геймеров
Обзор Verbatim USB-C Gigabit Ethernet/HDMI 4K и концентратор. Апгрейд для ноутбукаОбзор Verbatim USB-C Gigabit Ethernet/HDMI 4K и концентратор. Апгрейд для ноутбука
Обзор HARPER Gaming WGM-01 Black USB. Игровая мышь с подсветкойОбзор HARPER Gaming WGM-01 Black USB. Игровая мышь с подсветкой
Предварительный обзор Porsche Design Ult...
Предварительный обзор Porsche Design UltСегодня мы поговорим о дизайнерском устройстве, которое выглядит очень необычно, но все же немного недотя...
Предварительный обзор Razer Kraken X USB...
Предварительный обзор Razer Kraken X USBСегодня мы поговорим о новой гарнитуре от компании Razer, которая создана специально для продвинутых гейм...
Обзор Secret Neighbor. Попробуй спастись...
Обзор Secret Neighbor. Попробуй спастисьОбычно я начинаю обзоры с предисловий, которые позволяют вам примерно понять, насколько игра хороша или н...
Предварительный обзор Vivo S5. Стильно и...
Предварительный обзор Vivo S5. Стильно иКомпания Vivo нам очень нравится своими устройствами — она делает крутые смартфоны с привлекательным диза...
Обзор HYPERCHARGE: Unboxed. Мечта детств...
Обзор HYPERCHARGE: Unboxed. Мечта детствИногда, пусть и довольно редко, небольшие студии выпускают феноменальные проекты, приносящие массу положи...
Предварительный обзор Motorola Razr. Вес...
Предварительный обзор Motorola Razr. ВесЭра складных смартфонов еще не настала, но рынок постепенно двигается в этом направлении. Производители п...
Обзор Moons of Madness. Ужас в космосе...
Обзор Moons of Madness. Ужас в космосеИногда случаются ситуации, когда ничего удивительного от игры не ждешь, а она выходит и буквально поражае...
Предварительный обзор Dell P2720D. Идеал...
Предварительный обзор Dell P2720D. ИдеалКомпания Dell официально представила интересный монитор, который позволяет получить крутую систему из нес...
Обзор Red Dead Redemption 2. На ПК даже ...
Обзор Red Dead Redemption 2. На ПК даже Данный проект ждали на ПК очень многие и хотя релиз оказался немного смазанным, мы все же остались игрой ...
Предварительный обзор VAIO S15 All Black...
Предварительный обзор VAIO S15 All BlackСегодня мы поговорим о неком возрождении культового бренда VAIO, который некоторое время назад был лидеро...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4Давайте посмотрим на достаточно интересное решение со стороны компании ASUS, которая решила предложить на...
Обзор GeForce NOW. Делаем простенький Ma...
Обзор GeForce NOW. Делаем простенький MaС начала октября в России официально заработал сервис для облачного гейминга GeForce Now. Он позволяет за...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor