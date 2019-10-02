Обзор Steambirds Alliance. Детские пострелушки

2019-10-02, Автор - Влад Волошин; Продукт - Steambirds Alliance; [27]
Очень приятно, что разработчики из небольших студий продолжают реализовывать свои безумные идеи и дарить нам, пользователям, возможность наслаждаться происходящим на экране монитора. Сегодня мы поговорим об очень интересной игре, которая смотрится максимально необычно и играется так же. Итак, полетели в мир космических баталий.

Графика

Обычно я обхожу тему графики, так как у каждого свой вкус и то, что нравится мне, может очень не нравится читателям. Но в этой игре с картинкой все хорошо. Точнее, даже не с самой картинкой, а с эффектами — постоянно что-то взрывается, что-то происходит на экране, враги стреляют со всех сторон и такое количество красок действительно приносит удовольствие. Конечно, далеко не всем игрокам понравится такое обилие красок на экране, но если вы большой фанат яркой графики и готовы смотреть на вспышки буквально каждую секунду, то обязательно присмотритесь. Лично мне настолько красивая игра понравилась — она настолько интересная, насколько это в целом возможно. Особенно после приличного количества однообразных игр, в которых графика мрачная, сырая и скучная. Здесь же все цвета радуги буквально на каждом шагу и это очень даже классно. Осталось только дать глазам привыкнуть.

Геймплей

Игровой процесс достаточно простой и понятный даже тем, кто никогда в глаза не видел подобные игры. У вас есть летательное средство и есть враги, которые мешают этому летательному средству передвигаться по виртуальному миру. Нужно летать так, чтобы никто вас не зацепил своим выстрелом и при этом стараться не врезаться в потенциальных противников, так как это тоже чревато получением урона. Также стоит отметить, что стрелять нужно предельно точно, так как урона ваш самолет на начальной стадии наносит не очень много и порой приходится очень долго и упорно мутузить врага, пока тот взорвется. К счастью, проект построен таким образом, что вы не сможете слишком уж долго летать вокруг противников в попытках попасть. Вы либо моментально уничтожаете волны злодеев, либо умираете от точных попаданий сами. Именно по этой причине игра так мне и понравилась — она бросает вызов.

Управление

Стоит сразу отметить, что Steambirds Alliance полностью заточена под геймпад и если у вас его нет, то можно смело закрывать данный обзор и даже не читать дальше. Играть на клавиатуре с мышкой можно, но это настолько неудобно, насколько вообще возможно. Прицелиться и точно выстрелить на клавиатуре с мышкой просто невозможно, так как это очень трудно и игра изначально создавалась не для данных контроллеров. С геймпадом играть очень даже весело и интересно, но вот стоит уточнить, что не у каждого есть геймпад к компьютеру. У большинства геймеров, как показывает статистика, геймпада нет вовсе и выпускать игру для компьютера, которая требует дополнительный контроллер, как минимум очень странно. Никто не будет ради этой игры его покупать, а без него играть очень некомфортно. Очень большой пробел со стороны разработчиков, как мне кажется.

Итог

Игрушка получилась достаточно необычная — графика яркая и сочная, множество эффектов, тьма вариантов звездолетов и так далее. Разработчики явно хотели порадовать нас максимально активным геймплеем и у них это получилось просто идеально. Вопрос лишь в том, понравится ли настолько аркадная с виду игра, ведь на деле она очень даже харкдорная и требует хорошую реакцию. Вероятно, кому-то она точно подойдет, но таких фанатов будет крайне мало и предсказать коммерческий успех игрушки очень тяжело. Но, это не мешает вам играть с удовольствием.

Комментарии и отзывы Steambirds Alliance
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