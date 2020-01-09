Обзор Story of a Gladiator. Кровавое побоище

Сюжетная линия

Как мы уже не раз говорили, разработчики из небольших студий иногда могут радовать даже более интересными играми, чем крупные разработчики, которые предпочитают зарабатывать на конвейере. И сегодня мы поговорим об еще одном представителе от инди-студии, который завладеет вашим вниманием на все выходные. Игра очень увлекательная и оторваться правда тяжело.

Ролевая составляющая

Стоит сразу сказать, что игра Story of a Gladiator мне понравилась сразу только благодаря сюжетной линии, которая явно скопирована с фильма «Гладиатор». По сюжету фильма Римская империя уничтожает врагов, а полководца, который не понравился сыну императора, решили уничтожить вместе с этими эе врагами. В итоге семью полководца убивают, его дом сжигают, а самого полководца отправляют в рабство, после чего он попадает на арену. В игре сюжет очень похож — под гнетом Римской империи персонаж теряет всех дорогих ему людей, у него больше ничего нет в этой жизни, и он отправляется бездумно блуждать по улицам города, пока однажды не обнаружит в себе желание сразиться на арене. Сможете ли вы выдержать сражения и победить отважных врагов или помрете в сточной канаве? На этот вопрос геймер сам даст ответ, но завязка сюжета действительно очень крутая и интересная.

Геймплей

Разработчики порадовали нас достаточно интересной системой прокачки персонажа, которая действительно увлекает и позволяет получать больше удовольствия от происходящего на экране. Согласитесь, просто сражения были бы скучными и неинтересными, а вот возможность улучшать навыки персонажа, чтобы потом казнить врагов, очень даже интересно. Кроме того, есть дополнительные аспекты, которые влияют на игровой процесс. Так, если помолиться перед боем богам, то у вас повысится шанс победы над противниками, что иногда играет важнейшую роль в поединке с особенно сложными врагами. Более того, вы можете завоевать преданность толпы, чтобы получить дополнительные бонусы в бою. И, конечно же, нам очень понравилась функция выбора происхождения — у игрока на выбор три локации, которые пусть и кардинально не влияют на геймплей, но вносят определенную нотку разнообразия.

Итог

Собственно, игровой процесс здесь достаточно прост и понятен — мы получаем персонажа, у которого на начальной стадии прохождения нет ничего. Он довольно слабый и не может победить сильных врагов, но постепенно мы будем этого персонажа прокачивать, получая больше навыков, экипировки и так далее. Авторы проекта порадовали довольно большим количеством различных противников, каждый из которых обладает уникальными характеристиками, умениями и прочими бонусами. То есть, игрок получает возможность погрузиться в бои с весьма интересными врагами, да еще и может своего питомца завести. Я не могу сказать, что здесь есть нечто удивительное, но авторы продукта порадовали нас действительно интересными врагами с разнообразным оружием — все они атакуют в своем стиле и это круто. Боевая система тоже не очень сложная, но приносит удовольствие, а это главное.

Нужно понимать, что это не ААА-игра от крупной студии, так что красивой графики или громадного открытого мира здесь нет и не будет. Разработчики сделали упор на сюжет, придумав действительно интересную историю, которая тронет за душу тех, кто когда-то давно смотрел «Гладиатор» по телевизору. Также неплохо проработаны враги и ролевая система, позволяющая получать массу удовольствия от происходящего на экране, а нам, геймерам, большего и не нужно. Всем советуем попробовать — игра и правда достойная.