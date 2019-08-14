Обзор Streets of Rogue. Пиксели заказывали?

ГеймплейСтоит сказать, что жато roguelike довольно часто используется небольшими студиями, но он нравится далеко не всем геймерам. Дело в том, что суть жанра в неотвратимости смерти главного персонажа, после чего вы теряете все свои достижения, все предметы и так далее, начиная каждый раз игру с нуля. Это нравится какой-то аудитории, которая любит проходить одни и те же локации, принимать выбор и нести за него ответственность, но в целом жанр довольно редко набирает высокие продажи. Тем не менее, разработчики данной игры решили пойти именно в сторону рогалика и показали довольно неплохой бодрый геймплей. Здесь практически нет времени на скуку, вас постоянно куда-то тянет вперед, постоянно происходят сражения и все в таком духе. То есть, проблем с увлекательностью точно не возникнет — разработчики об этом позаботились. Остается лишь надеяться, что вам такое действительно подойдет.
Графика
Довольно трудно хвалить графику, которая полностью построена на пикселях и выглядит крайне стандартно. Сегодня очень много игр, прямо слишком много, используют пиксельную графику ради того, чтобы банально тратить меньше денег из бюджета. Нарисовать красивую реалистичную объемную картинку довольно трудно, не говоря уже о том, что это просто уйма денег. А пиксели рисовать нетрудно и недорого, вот разработчики и берутся за данную тематику. У нашей сегодняшней игры картинка довольно привлекательная, тем более разработчики уже много лет работают в этом направлении и знают, как правильно рисовать территории и локации, как нужно уделять внимание объектам. Опять же, далеко не лучшая картинка, но если вы большой фанат таких проектов и обожаете именно пиксели, то можно смело браться и проходить. Некое эстетическое удовольствие мне удалось получить.