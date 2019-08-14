Обзор Streets of Rogue. Пиксели заказывали?

Геймплей

Графика

Стоит сказать, что жато roguelike довольно часто используется небольшими студиями, но он нравится далеко не всем геймерам. Дело в том, что суть жанра в неотвратимости смерти главного персонажа, после чего вы теряете все свои достижения, все предметы и так далее, начиная каждый раз игру с нуля. Это нравится какой-то аудитории, которая любит проходить одни и те же локации, принимать выбор и нести за него ответственность, но в целом жанр довольно редко набирает высокие продажи. Тем не менее, разработчики данной игры решили пойти именно в сторону рогалика и показали довольно неплохой бодрый геймплей. Здесь практически нет времени на скуку, вас постоянно куда-то тянет вперед, постоянно происходят сражения и все в таком духе. То есть, проблем с увлекательностью точно не возникнет — разработчики об этом позаботились. Остается лишь надеяться, что вам такое действительно подойдет.

Сюжет

Итог

Довольно трудно хвалить графику, которая полностью построена на пикселях и выглядит крайне стандартно. Сегодня очень много игр, прямо слишком много, используют пиксельную графику ради того, чтобы банально тратить меньше денег из бюджета. Нарисовать красивую реалистичную объемную картинку довольно трудно, не говоря уже о том, что это просто уйма денег. А пиксели рисовать нетрудно и недорого, вот разработчики и берутся за данную тематику. У нашей сегодняшней игры картинка довольно привлекательная, тем более разработчики уже много лет работают в этом направлении и знают, как правильно рисовать территории и локации, как нужно уделять внимание объектам. Опять же, далеко не лучшая картинка, но если вы большой фанат таких проектов и обожаете именно пиксели, то можно смело браться и проходить. Некое эстетическое удовольствие мне удалось получить.Сюжетная линия здесь максимально простая и присутствует лишь для того, чтобы объяснить вам, почему персонаж идёт туда-то и выполняет определенные задания от определенного персонажа. Ожидать от столь простенькой инди-игры драматургии или невероятно сложного повествования я бы не стал, да и не за чем. Такие игры создаются с целью развлечь пользователя, подарить ему возможность бегать по виртуальным мирам и наслаждаться этим, а не вникать в сложные перипетии сюжетной линии. С другой стороны, хотелось бы в некоторых моментах прохождения получить больше информации о том или ином персонаже, узнать предысторию некоторых событий. К сожалению, ничего этого нет и не будет, ведь весь бюджет пошел на увлекательный геймплей. Но, в целом, отсутствие серьёзного сюжета не портит ощущения от прохождения — его здесь достаточно, чтобы не закрыть игру на пятой минуте прохождения.