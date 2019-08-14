Обзор Streets of Rogue. Пиксели заказывали?

2019-08-14, Автор - Влад Волошин; Продукт - Streets of Rogue; [55]

Геймплей

Стоит сказать, что жато roguelike довольно часто используется небольшими студиями, но он нравится далеко не всем геймерам. Дело в том, что суть жанра в неотвратимости смерти главного персонажа, после чего вы теряете все свои достижения, все предметы и так далее, начиная каждый раз игру с нуля. Это нравится какой-то аудитории, которая любит проходить одни и те же локации, принимать выбор и нести за него ответственность, но в целом жанр довольно редко набирает высокие продажи. Тем не менее, разработчики данной игры решили пойти именно в сторону рогалика и показали довольно неплохой бодрый геймплей. Здесь практически нет времени на скуку, вас постоянно куда-то тянет вперед, постоянно происходят сражения и все в таком духе. То есть, проблем с увлекательностью точно не возникнет — разработчики об этом позаботились. Остается лишь надеяться, что вам такое действительно подойдет.

Графика

Довольно трудно хвалить графику, которая полностью построена на пикселях и выглядит крайне стандартно. Сегодня очень много игр, прямо слишком много, используют пиксельную графику ради того, чтобы банально тратить меньше денег из бюджета. Нарисовать красивую реалистичную объемную картинку довольно трудно, не говоря уже о том, что это просто уйма денег. А пиксели рисовать нетрудно и недорого, вот разработчики и берутся за данную тематику. У нашей сегодняшней игры картинка довольно привлекательная, тем более разработчики уже много лет работают в этом направлении и знают, как правильно рисовать территории и локации, как нужно уделять внимание объектам. Опять же, далеко не лучшая картинка, но если вы большой фанат таких проектов и обожаете именно пиксели, то можно смело браться и проходить. Некое эстетическое удовольствие мне удалось получить.

Сюжет

Сюжетная линия здесь максимально простая и присутствует лишь для того, чтобы объяснить вам, почему персонаж идёт туда-то и выполняет определенные задания от определенного персонажа. Ожидать от столь простенькой инди-игры драматургии или невероятно сложного повествования я бы не стал, да и не за чем. Такие игры создаются с целью развлечь пользователя, подарить ему возможность бегать по виртуальным мирам и наслаждаться этим, а не вникать в сложные перипетии сюжетной линии. С другой стороны, хотелось бы в некоторых моментах прохождения получить больше информации о том или ином персонаже, узнать предысторию некоторых событий. К сожалению, ничего этого нет и не будет, ведь весь бюджет пошел на увлекательный геймплей. Но, в целом, отсутствие серьёзного сюжета не портит ощущения от прохождения — его здесь достаточно, чтобы не закрыть игру на пятой минуте прохождения.

Итог


Комментарии и отзывы Streets of Rogue
Для Samsung Galaxy Note10 вышло первое о...
Для Samsung Galaxy Note10 вышло первое оДля недавно представленного флагманского смартфона Samsung Galaxy Note10 вышло первое обновление под номе...
Флагманский смартфон Meizu 16s Pro показ...
Флагманский смартфон Meizu 16s Pro показОдин из боссов компании Meizu опубликовал первый официальный рендер флагманского смартфона Meizu 16s Pro,...
Бюджетный смартфон HTC Wildfire X получи...
Бюджетный смартфон HTC Wildfire X получиКомпания HTC представила в Индии очередной бюджетный смартфон – Wildfire X. Новинку оснастили 6,2-дюймовы...
Запрет на полеты в MacBook Pro может ста...
Запрет на полеты в MacBook Pro может стаFAA запретило сотни тысяч MacBook Pro летать из-за опасности пожара. ...
Apple выпустит iPhone 11, iPhone 11 Pro ...
Apple выпустит iPhone 11, iPhone 11 Pro Названия нового iPhone были обнаружены французским веб-сайтом iPhoneSoft (через 9to5Mac ), на котором наз...
Магнитола для старых автомобилей от Sony...
Магнитола для старых автомобилей от SonyНовинка от Sony поддерживает системы Apple CarPlay и Android Auto, там работают голосовые помощники Siri ...
Intel выпустит компьютер размером с книг...
Intel выпустит компьютер размером с книгСейчас компания Intel готовит новое решение, которое будет носить название Ghost Canyon. Эта модель приде...
Обзор Razer Kraken X (RZ04-02890100-R3M1...
Обзор Razer Kraken X (RZ04-02890100-R3M1Не так давно была анонсирована новая игровая гарнитура Razer Kraken X, разработанная специально под длите...


Обзор Razer Kraken X (RZ04-02890100-R3M1), Недорогие игровые наушники с 7.1 звукомОбзор Razer Kraken X (RZ04-02890100-R3M1), Недорогие игровые наушники с 7.1 звуком
Обзор CAMSHEL DVR 130. Компактный и недорогой видеорегистраторОбзор CAMSHEL DVR 130. Компактный и недорогой видеорегистратор
Обзор Corsair M55 RGB PRO. Симметричная игровая мышка с макросами и подсветкойОбзор Corsair M55 RGB PRO. Симметричная игровая мышка с макросами и подсветкой
Обзор Goluk M1. Премиальный видеорегистратор с Wi-Fi, GPS и 3GОбзор Goluk M1. Премиальный видеорегистратор с Wi-Fi, GPS и 3G
Обзор Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube Water Cooling Kit (CL-W253-CU12SW-A). Кастомная СВООбзор Thermaltake Pacific C360 DDC Soft Tube Water Cooling Kit (CL-W253-CU12SW-A). Кастомная СВО
Предварительный обзор Samsung Galaxy Not...
Предварительный обзор Samsung Galaxy NotКак и ожидалось, компания Samsung официально представила свой новый флагманский смартфон, который оказалс...
Обзор Apsulov: End of Gods. Шикарно...
Обзор Apsulov: End of Gods. ШикарноСегодня мы поговорим о достаточно интересной игре, которая выстроена в жанре хоррора, но при этом обладае...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A10...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A10Компания Samsung довольно неплохо зарекомендовала себя на рынке доступных смартфонов и теперь весьма акти...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Gaming 2Мы привыкли к тому, что современные игровые ноутбуки стоят достаточно дорого и не каждому они по карману....
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёл...
Обзор Beyond: Two Souls. Второй пошёлЕсть игры, которые вышли когда-то давно на консолях и никак не могли добраться до настольных компьютеров....
Обзор Lenovo S5 Pro 6/64GB и Lenovo K5 P...
Обзор Lenovo S5 Pro 6/64GB и Lenovo K5 PМногие, наверное, слышали, что несколько лет назад, Lenovo приобрела компанию Motorola, и теперь активно ...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Tab...
Предварительный обзор Samsung Galaxy TabБытует мнение, что на рынке есть только один серьезный планшет и он производится компанией Apple, все ост...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офис...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офисДовольно часто я слышу от пользователей вокруг, что им не нравится привычный офис от компании Microsoft —...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARG...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARGВ последнее время производители систем охлаждения сделали большой упор на СЖО — они стали заметно доступн...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языки...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языкиСегодня мы проварим о приложении Drops, которое открывает пользователю доступ к изучению иностранного язы...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с Болливуд старается во всем перещеголять Голливуд: мало того, что их фильмы о любви давно считаются одни...
Предварительный обзор Acer Chromebook Sp...
Предварительный обзор Acer Chromebook SpДлительное время пользователи не совсем понимали, зачем им ноутбуки под управлением операционной системы ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor