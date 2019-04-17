Обзор Sudden Strike 4 - The Pacific War. Лучшее дополнение

2019-04-17, Автор - Влад Волошин; Продукт - Sudden Strike 4 - The Pacific War; [101]
Если вы ярый поклонник Sudden Strike 4 и уже наиграли сотню часов в кампанию, то самое время посмотреть на новую «игру» и получить от нее массу положительных эмоций. Дополнение позволяет вам окунуться в совершенно новые сражения и попробовать новые локации, чтобы немного разнообразить прохождение проекта. В дополнении настолько много интересного контента, что даже сложно представить, как разработчики смогли столько всего реализовать. Давайте же оценим это творение.

Состав DLC

Стоит сразу похвалить разработчиков за то, что они предоставили нам достаточно приличный набор новых миссий и юнитов в данном дополнении. Мы привыкли к тому, что обычно разработчики в дополнении добавляют от силы пять миссий и парочку каких-то карт, чтобы не сильно удовлетворять запросы фанатов. Кто будет покупать последующие дополнения, если уже с Sudden Strike 4 - The Pacific War можно играть часами напролет и даже не думать о покупке чего-то еще? Тем не менее, авторы проекта решили, что фанатов нужно радовать и сделали все, чтобы вы действительно наслаждались игровым процессом. В наборе дополнения нам предоставляют сразу десять новых миссий (по пять на каждую фракцию) и 50 новых юнитов. Этого предостаточно, чтобы вновь погрузиться в увлекательный мир сражений и не покидать его до того момента, как разработчики выпустят что-то новое. Такой подход к созданию дополнений мне лично очень нравится.

Локации

Мы довольно долго играли в оригинальную кампанию и местные локации уже начали приедаться — вроде все красиво и даже уютно, но уже надоело смотреть на одинаковые текстуры и карты. В дополнении с этим проблем нет, ведь авторы DLC дали нам возможность попробовать нечто совершенно уникальное и неповторимое — яркие локации прямо бьют в глаза своей привлекательностью. И это очень круто, ведь игроку нравится смотреть на что-то новое и необычное, взаимодействовать с новыми типами локаций или построек. Мне, к примеру, больше всего понравилась миссия в джунглях, где нужно было поджигать врага и выдавливать его с позиций. Вроде мелочь, но очень красиво сделано и хочется перепроходить такие задание еще и еще. А ведь миссий у нас целых десять штук, и все они с разными картами, текстурами. Вообщем, для истинного фаната здесь действительно много нового и приятного.

Геймплей

В плане игровых механик все осталось на прежнем уровне, за исключением некоторых новых фишек. И это хорошо — если вы большой фанат продукта и хотите получить уже привычный игровой процесс, но с новым набором карт и заданий, то это дополнение идеально подойдет. Вы так же выбираете своим юнитам направление и вектор действия, оцениваете ситуацию и стараетесь найти уязвимые места в обороне противника. Если получается — можно смело нападать и побеждать врага, если нет — думайте еще. Это не та игра, где можно идти напролом и терять воинов просто потому, что вы не смогли придумать более хитрого плана атаки. Суть стратегии в том, чтобы думать и хитрить.

Итог

Если вы фанат данной франшизы и хотите получить больше миссий и провести еще немного времени в этом виртуальном мире, то самое время посмотреть на данное дополнение. Оно весьма объемное и дает громадное количество нового контента, чтобы вы играли, пробовали и радовались. Тем более, что была куча распродаж и теперь дополнение можно взять за сущие копейки. Даже за полную цену это шикарное предложение, а со скидкой так тем более. Обязательно советуем попробовать новые задания, посмотреть на новые локации и попробовать активности, которых ранее не было. Оно того точно стоит, можете не сомневаться.

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