Обзор Tanzia. Увлекательная ММО

Я очень люблю ММО-игры, так как это неплохой способ проводить время вечерами без переживаний о лигах, рейтинге и прочих заморочках популярных нынче игр. В Tanzia вы можете просто зайти, посмотреть на окружающий мир и решить для себя чем заниматься дальше. Вас никто не подгоняет пройти очередной квест, никто не давит на то, чтобы вы вложили немного денег на покупку нового снаряжения. Вы играете так, как вам этого хочется, а остальное не важно. Конечно, у игры есть определенные недостатки, но на всё это можно закрыть глаза. Разработчики активно работают над улучшением проекта и если вы любите необычные игры с увлекательным виртуальным миром, то вам здесь явно будут рады. Я и сам провел немало часов за исследованиями проекта и могу сказать, что это может и не конкурент WoW или La2, но что-то весьма интересное и многогранное. Остается лишь решить, если у вас пару десятков часов на то, чтобы освоить местные правила игры.

Геймплей

В основе игрового процесса лежат классические элементы развития персонажа — вы должны проходить квесты, получать опыт и развивать героя. В самом начале квесты нацелены на то, чтобы научить вас основам игрового процесса и механик. Вас научат правильно использовать умения, варить зелья и общаться с окружающим миром, после чего можно будет отправиться в более увлекательное путешествие. Квестов много, все они построены на механиках вроде «пойди-убей-принеси», но это реализовано с весьма неплохими диалогами и мотивацией главного героя. Особенно много про сюжет вам рассказывать не будут, но он здесь есть, у главного героя реально есть своя цель в жизни, а мы будем помогать ему двигаться дальше. Проблема лишь в том, что сюжет достаточно быстро уходит на второй план и заниматься этим уже желания никакого нет. Это грустно, хотелось бы больше историй и картинок.

Управление

Ничего сложного в управлении я не обнаружил, хотя и легким его тоже не назовешь. У вас назначено управление на WASD, управление камерой на мышке и выбор цели тоже, а умения нажимаются цифрами 1-2-3 и так далее. Стоит отметить, что в настройках можно изменить раскладку клавиатуры и получить более удобный вариант управления. Дальше нужно немного привыкнуть к тому, как правильно передвигаться и прыгать через преграды, как вовремя нажимать умения и целиться по врагами. Ничего сложного, примерно аналогичное управление реализовано буквально в каждой второй игре этого жанра.

Недостатки

Игра находится в стадии альфа-тестированя, так что большинство проблем могут решить в будущем. Например, я так и не нашел способа поднять разрешение хотя бы до FullHD, да и сама игра открывается в оконном режиме в небольшом размере. Пришлось вручную растягивать окно на весь экран, разрешение при этом существенно упало. Помимо этого, иногда у меня случались проблем с мышкой, когда она просто дергалась во время смены угла обзора. Это не очень страшные проблемы, обычно проект в стадии альфы грешат гораздо большим набором недостатков.

Итог

Игра меня увлекла, а это самое главное, что можно сказать о продукте. Здесь интересные механики и увлекательно подается завязка сюжета, хочется двигаться дальше и повышать уровень персонажа, получать удовольствие от развития героя и все в таком духе. Вероятно, это неплохой продукт для тех, кто планирует играть долго и без спешки. С другой стороны, конкурентов у Tanzia огромное множество, а некоторые культовые игры вовсе завоевали миллионную аудиторию. Сможет ли новинка привлечь своих пользователей узнаем совсем скоро, а пока что можно отправиться проходить квесты.