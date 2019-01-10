Обзор The Long Dark. Выжить в снегах

В последнее время проектов про выживание стало очень много — буквально каждый третий релиз предоставляет нам что-то подобное. Кому-то игры данного направления нравятся и приносят удовольствие, кто-то предпочитает совершенно другие жанры с иными элементами геймплея. Однако, в жанре survival есть несколько ярких проектов, которые отличаются от конкурентов и выделяются уникальным стилем повествования и игровыми механиками. Игра под названием The Long Dark именно к таким и относится — этот проект завоевал сердца геймеров буквально сразу после релиза и пользуется популярностью по сей день. Сегодня мы посмотрим на игру, оценим те обновления, которые были внесены разработчиками, и решим, стоит ли игра вашего внимания и времени. Хотя, если вас привлекает выживание в виртуальном мире с громадными локациями и морем снега, то даже думать не стоит — сразу берите и загружайте.

Геймплей

Процесс выживания представлен очень реалистично, сразу проникаешься атмосферой и понимаешь, что нужно двигаться вперед и искать припасы. Везде вас снег, нет ни намека на цивилизацию или укромный уголок, где можно согреться и развести костер, например. Приходится идти против ветра по этому снегу, терпеть дикий мороз и смотреть по сторонам, ведь в любой момент на нас может напасть волк, желающий раздобыть себе немного еды. Фактически, дикие животные находятся в том же положении, что и мы — у них тоже нет ресурсов для выживания и им тоже холодно. Но, давайте не будем проявлять жалость к виртуальным животным и просто пройдем дальше, в поисках ресурсов. Нам нужно добраться до более-менее уютного места, вроде заброшенного дома или постройки посреди пустоши, попытаться отыскать там хоть какую-то провизию и двинуться дальше. Именно на этом и построен весь игровой процесс.

Графика

Мне сразу понравилась картинка игры, хотя обычно я стараюсь про графику не говорить вообще, так как это очень субъективная штука и кому-то данная реализация виртуального мира не понравится. Разработчики смогли через графику передать мне атмосферу гибели цивилизации. Помимо этого, все эти животные, которые должны вызывать страх и ужас, действительно вызывают эти чувства, хотя выглядят при этом вполне привлекательно и подошли бы даже для какого-то детского мультика. Комбинация окружающей среды, цветовых фильтров на экране игрока и проработка текстур делают свое дело.

Детали

Обычно в играх про выживание вы бегаете сломя голову по локациям, собираете камни с палками, строите здания, делаете оружие и деретесь с монстрами разного размера. В этой игре все совершенно иначе, здесь вы прямо чувствуете ощущение того, что вам нужно выживать. Например, если вы съедаете батончик, то получаете определенное количество калорий. Если же лечь спать, то вы эти калории теряете и можно проснуться с ощущением невероятной недостачи энергии, после чего вы, скорее всего, уже не выживите. Такие вот детали делают процесс прохождения более увлекательным, необычным и реалистичным. Мне понравилось.

Итог

Не могу сказать, что я большой фанат подобных проектов, но мне игра понравилась и я могу ее рекомендовать абсолютно каждому. Здесь есть все необходимое — красивая графика, пронизывающая атмосфера холода и уныния, в которой нам нужно выживать и сражаться с природными явлениями, есть масса интересных механик и необходимость экономить каждую банку содовой. Это не тот проект, где вы будете строить дома или драться на мечах, нет. Разработчики хотели передать чувства человека, который остался один на один с природой и хочет если не победить, то хотя бы выжить. И у них отлично это получилось.