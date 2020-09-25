Обзор The Suicide of Rachel Foster. Этот отель останется в памяти надолго

Немного о сюжете

Сегодня у нас на обзоре весьма интересная и крайне необычная игра, которая смотрится крайне привлекательно, вызывает море эмоций и просто просит, чтобы её прошли до конца. Так что если вы большой фанат ужасов, но при этом уже подустали от зомби и их подобных, то самое время заваривать чай, ведь впереди путешествие по морозному отелю, где уже давно люди не радовались окружающим красотам. А мы вот тут застряли!

Пугать нас будут не монстрами

Стоит сказать, что разработчики изначально ввели игроков в некое заблуждение, так как в названии игры фигурирует Рейчел Фостер, но на деле главной героиней выступает не она. Играть мы будем за Николь, которая вернулась в заброшенный семейный отель, чтобы решить мелкие проблемы и продать нелюбимое место, но что-то пошло не так. Теперь Николь вынуждена провести в отеле куда больше времени, а вместе с тем и разгадать некоторые тайны, среди которой главная — что случилось с Рейчел Фостер много лет назад. Официальная версия — самоубийство, но даже тогда это казалось странным, а сейчас, когда девушка узнаёт все больше интересного и ужасного, эта версия вовсе кажется невероятной. И нам, в роли главной героини, нужно будет узнать, что же случилось на самом деле. Будет вам и мистика, и неожиданные открытия, и море страха, которым игра буквально пропитана.

Мистика или фокус?

Мне очень понравилось в игре The Suicide of Rachel Foster то, что разработчики пугают меня не ужасами вроде монстров, которые выпрыгивают из-за угла, не различными скримерами, какими-то слишком уж откровенными сценами насилия или чем-то в таком духе, а просто атмосферой. Только представьте, что вы — самый обычный человек, который по воле погоды оказался запертым в отеле. Вам нужно изучать его закоулки, путешествовать по пустым коридорам, заглядывать в помещения, где давно никто не живет, подсвечивать себе дорогу фонариком. Всё это сопровождается довольно реалистичными звуками, шумом теплогенератора и звуками порывистого ветра за окном. Поверьте — ощущения от этого достаточно жуткие, чтобы пользователь понял, что это действительно страшная игра во всех её проявлениях. Так что запасайтесь стальными нервами и вперёд на изучение местных тонкостей виртуального мира.

Итог

Довольно интересно разработчики подошли к сюжету игры — он порадует элементами, которые сильно походят на мастику, но на самом деле являются не тем, о чем игрок подумает. То есть, изучая жизнь и смерть Рейчел Фостер, игрок будет узнавать о событиях, которые очень похожи на мистические, но потом может оказаться, что дело вовсе не в мистике. И до самого конца разработчик держит это в секрете — что же на самом деле случилось и почему? Конечно, раскрывать вам концовку никто не станет, но будьте уверены — игра продемонстрирует довольно эпическое завершение истории, о котором никто изначально не догадывался. Это мне тоже понравилось, ведь обычно в подобных играх концовку знаешь заранее.

Я скажу честно — обычно не получаю удовольствие от ужастиков, так как моя психика и без того расшатана условно-доступными играми и ремейками культовых проектов. Но эта игра мне понравилась. Она очень атмосферная, приятная в визуальном стиле, интересная сюжетной линией. Игрок получает полноценную завершённую историю, которая моментально привлекает к себе внимание и демонстрирует пользователю, что ужасы это не обязательно про монстров, скримеров и всё такое прочее. Нет, пугать игрока до дрожи в коленях можно и совершенно иными методами, которые позволяют погрузиться в происходящее куда глубже.