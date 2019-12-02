Обзор Thief Simulator VR. Игра года...

Геймплей

Если посмотреть на рынок игровых проектов для шлемов виртуальной реальности, то вы заметите, что большая часть релизов — просто короткие демо, в которых можно делать парочку действий. Сегодня мы поговорим об игре, которая способна удовлетворить все ваши потребности, ведь это полноценная игра для ПК, которую перенесли в виртуальную реальность.

Ощущения

Собственно, мы уже играли в Thief Simulator, только в обычную версию, а не для виртуальной реальности. Кардинальных отличий между проектами нет — разработчики взяли тот же геймплей, те же механики и особенности, после чего просто перенесли все это в виртуальную реальность. Мы все так же берем заказы на дома, выносим из них все самые ценные вещи, продаем их, получаем деньги для покупки более продвинутых гаджетов, после чего спокойно занимаемся дальнейшими грабежами. Все идет как снежный ком и постепенно вам будут доступны не только простенькие хибарки, в которых можно украсть разве что сковородку, но и элитные особняки с приличным количеством драгоценностей и дорогой электроники. Это очень увлекает и развитие позволяет двигаться, стремиться к чему-то большему. В плане геймплея никаких претензий нет — игра очень увлекательная и веселая, без всякого сомнения.

Особенности

Стоит отметить, что Thief Simulator VR имеет те же особенности игры в шлеме виртуальной реальности, что и другие подобные проекты. Для начала стоит вас предупредить, что играть больше получаса подряд не стоит, лучше делать передышки. Дело в том, что ваш мозг видит картинку на экране и воспринимает ее за данность, то есть за реальную картинку. Вот только в игре есть множество моментов, которые с мозгом плохо синхронизируются и вызывают диссонанс, который сильно нагружает организм. Лучше поиграть полчаса, после чего сделать перерыв и потом зайти заново. Также стоит сказать, что играть от первого лица в виртуальной реальности намного интереснее — взлом замков и прочие моменты куда веселее делать своими руками, чем просто нажимать кнопки на клавиатуре и мышке. Если еще и привыкнуть к управлению, то вообще шикарно получается — качество изображения позволяет наслаждаться происходящим.

Итог

Отметим, что в геймплее проекта вы не только грабите, но и занимаетесь массой других дел, которые приносят удовольствие. Например, вам нужно будет ехать на машине от своей базы к дому, который нужно ограбить. Во время езды на автомобиле нужно будет проверять карту на наручных часах, осматриваться по сторонам, чтобы вас никто не заметил. Далее, вы можете взламывать замок, можете залезть по трубке и ворваться в окно, можете заглядывать в окна и отмечать, что делают жители данного дома. После этого нужно будет украсть предмет, закинуть его в машину и проследовать к точке сбыта. То есть, игра демонстрирует массу разнообразных игровых моментов, которые просто не могут не радовать. Обычно в подобных проектах игрок делает одно и то же действие на протяжении длительного времени, тогда как здесь есть явное разнообразие.

Довольно часто игры для шлемов виртуальной реальности создаются в формате демо, когда игрок может делать однотипные действия и ничего более. Однако разработчики данной игры решили пойти дальше и предоставили нам вполне полноценную игру, которую можно пройти от начала и до конца в шлеме виртуальной реальности. Это действительно круто и я могу с уверенностью сказать, что именно эта игра достойна того, чтобы ее купить. Из всего разнообразия релизов только Thief Simulator VR мы рекомендуем к приобретению, игра действительно шикарная.