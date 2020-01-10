Обзор Tip of the Spear: Task Force Elite. Неплохой шутер

2020-01-10, Автор - Влад Волошин; Продукт - Tip of the Spear: Task Force Elite; [63]
Шутеры в последнее время активно развиваются и даже небольшие студии, которые вроде и не имеют больших бюджетов, выпускают свои проекты в свет именно в этом жанре. Среди моря подобных проектов мы заметили весьма интересную игру, которая позволит погрузиться в мир войны за вполне разумные деньги. Почему бы не попробовать?

Стрельба

Стоит сказать, что хотя разработчики и не смогли достичь предельного реализма в области стрельбы и ощущений от нее, но воевать в игре Tip of the Spear: Task Force Elite действительно приятно. У оружия есть ощутимая отдача и если вы просто будете зажимать всю обойму во врага, то попадет в него буквально несколько патронов, ведь ствол всегда водит в стороны. Игроку нужно контролировать отдачу, стрелять короткими очередями и выносить противников точными попаданиями в голову или тело. Конечно, вам нужно будет потренироваться, чтобы привыкнуть к стрельбе и наносить больше прицельных выстрелов по противникам, особенно на больших расстояниях. Но, к счастью, в этом нет проблем и уже на втором часу игры я вполне научился стрелять из автоматических винтовок. В этом нет ничего сложного, нужно лишь привыкнуть к местной физике, чтобы пули летели туда, куда нужно, а не в разные стороны.

Графика

Слабым местом шутера Tip of the Spear: Task Force Elite можно смело назвать графику, которая, к сожалению, очень далека от идеала. Мы понимаем, что это не дорогой шутер от крупного издателя, который вложил сотню миллионов долларов в разработку, но все же современный геймер любит глазами, а значит картинка должна быть качественной. Здесь такого нет — персонажи выглядят ещё более-менее достойно, но вот текстуры, объекты и прочие детали смотрятся крайне плохо и плоско. Очень разочаровали текстуры поверхностей у зданий — вы как будто попадаете в игру 2006 года, когда разработчики только начали использовать объемные текстуры на зданиях и поверхностях. Более того, у некоторого оружия анимации рваные и неприятные. Не у всех, конечно, но некоторые автоматы меня разочаровали настолько, что играть с ними просто не хочется. Вероятно, некоторые детали разработчики поправят в будущем, но в целом графика не изменится.

Особенности

Лично мне понравилась атмосфера данного шутера — складывается впечатление, что ты действительно попал в горячую точку и сражаешься против опасных врагов до последней капли крови. Здесь есть несколько ролей, каждая из которых играет важную роль во время сражения, но медик, конечно же, приносит больше всего пользы, так как может лечить союзников прямо на поле боя. Вы можете выбрать ту роль, которая вам больше всего нравится, и вносить свою лепту в победу команды над противником. При этом абсолютно каждая роль важна и полезна, так что если вы выберет роль поддержки, то это не значит, что вам не нужно стрелять. Правда, на этом ролевая составляющая заканчивается, ведь помимо нескольких уникальных элементов классы больше ничем не отличаются и как-то разнообразить игровой процесс у вас просто не выйдет.

Итог

Да, это не лучший шутер на рынке, без всякого сомнения. Разработчики попробовали сделать интересный продукт и у них даже получилось неплохо, но я не могу сказать, что прямо каждый должен бежать и покупать эту игру. Она способна принести вам удовольствие, если вы не теряете сознание при виде некрасивых текстур или странной анимации, плюс здесь неплохо проработана система классов, позволяющая сражаться с врагами под разным углом геймплея. Если другие шутеры вам уже надоели, то можно смело забросить все делать и пострелять тут.

Комментарии и отзывы Tip of the Spear: Task Force Elite
Смартфон Huawei P40 Lite может получить ...
Смартфон Huawei P40 Lite может получить Согласно предыдущим слухам, смартфон Huawei P40 Lite должен стать переименованным клоном недорогой модели...
Huawei продала почти 200 тысяч гибких см...
Huawei продала почти 200 тысяч гибких смНа выставке CES 2020 компания Samsung официально назвала количество проданных смартфонов с гибким экраном...
Стала известна дата выхода смартфона Xia...
Стала известна дата выхода смартфона XiaОдин из руководителей компании Xiaomi Ван Тенг Томас раскрыл дату выхода и цену флагманского смартфона Xi...
Смартфон Redmi Note 9 показали на фото...
Смартфон Redmi Note 9 показали на фотоПрофильное издание Slashleaks поделилось первой реальной фотографией смартфона Redmi Note 9, выход которо...
Samsung представила SSD 980 Pro с PCI 4....
Samsung представила SSD 980 Pro с PCI 4.Samsung продемонстрировал SSD 980 PRO. Его анонс состоялся на выставке CES 2020 который проходит в Лас-Ве...
Mersedes-Benz представил концепт-кар по ...
Mersedes-Benz представил концепт-кар по Mercedes-Benz представил концепт-кар VISION AVTR. Создателей вдохновил фильм Джеймса Кэмерона "Аватар". Н...
Дебютировал недорогой смартфон Realme 5i...
Дебютировал недорогой смартфон Realme 5iПредставлен недорогой смартфон Realme 5i с четверной камерой. В качестве ОС выступает система ColorOS 6.1...
Планшет Lenovo Smart Tab M10 получил 10,...
Планшет Lenovo Smart Tab M10 получил 10,Компания Lenovo показала на выставке Consumer Electronics Show 2020 (CES 2020) планшет Smart Tab M10. Апп...


Обзор Thermaltake Riing Duo 12 RGB (CL-F073-PL12SW-A). Комплект вентиляторов с двухсекционной LED подсветкойОбзор Thermaltake Riing Duo 12 RGB (CL-F073-PL12SW-A). Комплект вентиляторов с двухсекционной LED подсветкой
Обзор Gamdias TALOS M1B (GM-GCTM1B). Корпус с тремя RGB-вентиляторами и стенками из стеклаОбзор Gamdias TALOS M1B (GM-GCTM1B). Корпус с тремя RGB-вентиляторами и стенками из стекла
Обзор ASUS ROG Strix G731. Добротный игровой ноутбук с Intel и графикой RTXОбзор ASUS ROG Strix G731. Добротный игровой ноутбук с Intel и графикой RTX
Обзор VICTORINOX SWISSTOOL BS 3.0323.3CN. Мультитул с 29 функциямиОбзор VICTORINOX SWISSTOOL BS 3.0323.3CN. Мультитул с 29 функциями
Обзор Scythe Fuma 2 (SCFM-2000). Двухвентиляторный кулер без подсветкиОбзор Scythe Fuma 2 (SCFM-2000). Двухвентиляторный кулер без подсветки
Обзор Tip of the Spear: Task Force Elite...
Обзор Tip of the Spear: Task Force EliteШутеры в последнее время активно развиваются и даже небольшие студии, которые вроде и не имеют больших бю...
Предварительный обзор Lenovo ThinkBook P...
Предварительный обзор Lenovo ThinkBook PСамое время поговорить об интересных ноутбуках, которые выделяются на фоне конкурентов не только своими х...
Обзор Story of a Gladiator. Кровавое поб...
Обзор Story of a Gladiator. Кровавое побКак мы уже не раз говорили, разработчики из небольших студий иногда могут радовать даже более интересными...
Предварительный обзор Samsung Galaxy Chr...
Предварительный обзор Samsung Galaxy ChrКорейская компания Samsung довольно длительное время радовала нас классными смартфонами доступного уровня...
Предварительный обзор Acer ConceptD 7 Ez...
Предварительный обзор Acer ConceptD 7 EzВ последнее время на рынке ноутбуков практически ничего нового не происходит — производители просто выпус...
Обзор LifeAfter: Night falls. Выживание ...
Обзор LifeAfter: Night falls. Выживание Далеко не всем разработчикам мобильных игр удается привлечь внимание пользователей своими продуктами по о...
Обзор The Elder Scrolls: Blades. Не лучш...
Обзор The Elder Scrolls: Blades. Не лучшДовольно часто крупные студии выпускают упрощенные копии успешных компьютерных игр на мобильных платформа...
Предварительный обзор Samsung Odyssey G9...
Предварительный обзор Samsung Odyssey G9Компания Samsung довольно неожиданно удивила всех анонсом нового игрового монитора, который при наличии д...
Обзор The Walking Zombie 2. Почти ААА-шу...
Обзор The Walking Zombie 2. Почти ААА-шуМы привыкли к тому, что современные мобильные проекты заточены под казуальных геймеров, которые хотят дав...
Предварительный обзор Lenovo ThinkVision...
Предварительный обзор Lenovo ThinkVisionВ последнее время производители мониторов стали все чаще выпускать устройства для дизайнеров или фотограф...
Предварительный обзор Klipsch T10 True W...
Предварительный обзор Klipsch T10 True WБеспроводные наушники стали пользоваться какой-то небывалой популярностью на рынке, ведь пользователи уже...
Обзор Rombica L Adapter 3.5C Lightning-3...
Обзор Rombica L Adapter 3.5C Lightning-3Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию очередную новинку компании Rombica, которая не перестает...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor