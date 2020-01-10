Обзор Tip of the Spear: Task Force Elite. Неплохой шутер

Стрельба

Шутеры в последнее время активно развиваются и даже небольшие студии, которые вроде и не имеют больших бюджетов, выпускают свои проекты в свет именно в этом жанре. Среди моря подобных проектов мы заметили весьма интересную игру, которая позволит погрузиться в мир войны за вполне разумные деньги. Почему бы не попробовать?

Графика

Стоит сказать, что хотя разработчики и не смогли достичь предельного реализма в области стрельбы и ощущений от нее, но воевать в игре Tip of the Spear: Task Force Elite действительно приятно. У оружия есть ощутимая отдача и если вы просто будете зажимать всю обойму во врага, то попадет в него буквально несколько патронов, ведь ствол всегда водит в стороны. Игроку нужно контролировать отдачу, стрелять короткими очередями и выносить противников точными попаданиями в голову или тело. Конечно, вам нужно будет потренироваться, чтобы привыкнуть к стрельбе и наносить больше прицельных выстрелов по противникам, особенно на больших расстояниях. Но, к счастью, в этом нет проблем и уже на втором часу игры я вполне научился стрелять из автоматических винтовок. В этом нет ничего сложного, нужно лишь привыкнуть к местной физике, чтобы пули летели туда, куда нужно, а не в разные стороны.

Особенности

Слабым местом шутера Tip of the Spear: Task Force Elite можно смело назвать графику, которая, к сожалению, очень далека от идеала. Мы понимаем, что это не дорогой шутер от крупного издателя, который вложил сотню миллионов долларов в разработку, но все же современный геймер любит глазами, а значит картинка должна быть качественной. Здесь такого нет — персонажи выглядят ещё более-менее достойно, но вот текстуры, объекты и прочие детали смотрятся крайне плохо и плоско. Очень разочаровали текстуры поверхностей у зданий — вы как будто попадаете в игру 2006 года, когда разработчики только начали использовать объемные текстуры на зданиях и поверхностях. Более того, у некоторого оружия анимации рваные и неприятные. Не у всех, конечно, но некоторые автоматы меня разочаровали настолько, что играть с ними просто не хочется. Вероятно, некоторые детали разработчики поправят в будущем, но в целом графика не изменится.

Итог

Лично мне понравилась атмосфера данного шутера — складывается впечатление, что ты действительно попал в горячую точку и сражаешься против опасных врагов до последней капли крови. Здесь есть несколько ролей, каждая из которых играет важную роль во время сражения, но медик, конечно же, приносит больше всего пользы, так как может лечить союзников прямо на поле боя. Вы можете выбрать ту роль, которая вам больше всего нравится, и вносить свою лепту в победу команды над противником. При этом абсолютно каждая роль важна и полезна, так что если вы выберет роль поддержки, то это не значит, что вам не нужно стрелять. Правда, на этом ролевая составляющая заканчивается, ведь помимо нескольких уникальных элементов классы больше ничем не отличаются и как-то разнообразить игровой процесс у вас просто не выйдет.Да, это не лучший шутер на рынке, без всякого сомнения. Разработчики попробовали сделать интересный продукт и у них даже получилось неплохо, но я не могу сказать, что прямо каждый должен бежать и покупать эту игру. Она способна принести вам удовольствие, если вы не теряете сознание при виде некрасивых текстур или странной анимации, плюс здесь неплохо проработана система классов, позволяющая сражаться с врагами под разным углом геймплея. Если другие шутеры вам уже надоели, то можно смело забросить все делать и пострелять тут.