Обзор Tropico 6. Пришло время стать правителем

Архипелаг

Фанаты достаточно долго ждали релиз Tropico 6 и надеялись, что игра подарит новые впечатления и возможности. К счастью, разработчики не сидели без дела и показали действительно крутой игровой процесс, который затягивает и дарит возможность получать массу положительных эмоций от прохождения сюжетной линии. Масса новых деталей, большое влияние партий, архипелаг островов и прекрасная графика — что может быть лучше этого? Давайте же посмотрим, что там нового.

Режимы

Ключевая особенность шестой номерной части серии в том, что теперь у вас не один остров, а целый архипелаг, что выглядит более убедительно и открывает нам новые просторы для фантазии. Кроме того, архипелаг островов влияет и на геймплей, хотя это сразу и не замечаешь. В предыдущих частях вы могли спокойно застраивать остров так, как вам хочется, ведь всегда были авто на парковке и жители быстро добирались до нужных мест. Теперь же нужно думать о том, как правильно расположить завод, чтобы он был ближе к рабочим, как распределить ресурсы, как проложить дорогу и куда пустить автобусы. Все эти моменты существенно меняют отношение к геймплею и игрок начинает думать в том направлении, о котором ранее даже не подозревал. И это круто, ведь микроменеджмент вывели на новый уровень важности. Правда, сначала это вызовет у вас недоумение, но не бойтесь — постепенно вы привыкните.

Политика

Мне очень понравилось, что разработчики не загоняют игрока в рамки и дают нам отличную возможность поиграть так, как хочется. Во-первых, есть очень классный режим с миссиями, который дает возможность проходить определенные истории. Там нет особенно вдумчивого сюжета, но послушать диктора будет интересно, а нам большего и не требуется. Во-вторых, есть режим песочницы, в ходе которого вы сами выбираете условия и играете так, как вам хочется больше всего. Это удобно и вносит определенное разнообразие, ведь заядлому фанату все эти сюжетные линии быстро надоедают — буквально пять часов в миссиях и вы уже все узнаете. В-третьих, есть режим обучения, который позволяет новичкам изучить основные механики и получить от них больше удовольствия, чем в режиме бездумного поиска нужной кнопки на экране. И, конечно же, есть мультиплеер, где три игрока пытаются выжить друг друга с карты.

Итог

Нужно понимать, что франшиза Tropico всегда делала упор на политику и в шестой части этот параметр вывели на новый уровень. К примеру, ранее вы могли просто строить дома и обеспечивать жителей всем необходимым, чтобы получить поддержку на выборах. Теперь же ситуация кардинально изменилась — можно вкладывать массу ресурсов в постройку зданий и обеспечение работой, а поддержка населения будет на очень низком уровне. А все дело в том, что теперь нужно активнее работать с партиями — именно их поддержка теперь влияет на общий процент. Зовите на приемы, выполняйте задания, договаривайтесь, идите на компромиссы. Тогда с поддержкой проблем тоже не будет.

Мне, как большому фанату данной франшизы, игра Tropico 6 очень понравилась — она достаточно интересная и увлекательная. Разработчики изменили массу механик, чтобы игрок мог действительно наслаждаться игровым процессом и пробовать что-то новое. Более продвинутая система градостроения, больше политических особенностей и хитростей, больше тактик для достижения успеха. Вы можете стать хорошим дипломатом или просто пойти войной на тех, кто не хочет выполнять важные поручения. Осталось только разобраться в геймплее и особенностях игры, чтобы действительно получать удовольствие.