Обзор Trust GXT 170 HERON RGB. Многофункциональная игровая мышь

2019-04-05, Автор - Айдар Габдулхаков; Продукт - Trust GXT 170 HERON RGB; [396]
Согласитесь, современные геймеры весьма щепетильно относятся к выбору компьютерной мышки. Буквально каждый день на прилавках магазинов появляется огромное количество недорогих и многофункциональных решений, что приводит к тому, что довольно тяжело сделать для себя выбор. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию игровую мышку с RGB подсветкой, которая, как нам кажется, придется по душе даже самым капризным покупателям. Встречайте, перед вами Trust GXT 170 HERON RGB. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Видео обзор

Комплект поставки и цена

Устройство поставляется в стильной упаковке, на которой можно найти всю необходимую информацию. На момент написания обзора, стоимость девайса, по данным официального сайта Интернет-магазина Trust, составляла приблизительно 3200 рублей. В комплекте поставки нет ничего лишнего, что могло бы повлиять на увеличение стоимости данной мышки, внутри упаковки находятся:
  • Игровая мышь Trust GXT 170 HERON RGB
  • Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Особенности

  • Тип подключения: USB
  • Тип соединения: проводная
  • Для правши
  • Программируемые кнопки
  • Программное обеспечение включено
  • RGB-подсветка
  • Светодиодные цвета: 3 зоны
  • Диапазон DPI: 500 - 7000 dpi
  • Модель датчика: PMW3320
  • Скорость слежения: 80 ips
  • Ускорение: 20 Г
  • Частота опроса: 125-1000Hz
  • Длинна кабеля: 180 см

Внешний вид и функционал

Перед нами доступная игровая мышь с улучшенным оптическим датчиком PMW3320, позволяющий комфортно чувствовать себя в любой игре. Дизайн устройства привлекает к себе внимание, а все благодаря трех-зонной RGB-подсветке. К качеству материалов и сборке у нас никаких нареканий не возникло, все выполнено аккуратно и надежно.

На верхней части устройства расположились основные кнопки управления, правый/левый клик мышки и колесо прокрутки. Здесь же находится еще одна настраиваемая кнопка для переключения режимов DPI. Вы можете настроить 7 режимов при помощи программного обеспечения. Диапазон разрешения не может не порадовать, он составляет от 500 до 7000 DPI, чего более чем достаточно, чтобы найти для себя оптимальный уровень не только для игр, но и для работы.

Отдельное внимание следует уделить тому, что RGB-подсветка разделена на три секции, которые можно настроить под свои предпочтения и выбрать необходимый цвет и режим работы. Другими словами, устройство сумеет вписаться в интерьер любого рабочего места геймера и придать ему оригинальный вид.

На одной из боковых граней обосновались еще две дополнительные, настраиваемые кнопки управления.

На противоположной гране нет никаких элементов управления.

Для удобства пользователя на боковых гранях девайса есть специальные выступы под пальцы и находится подсвечиваемая область.

На торце мышки можно увидеть подсвечиваемый логотип компании производителя.

На нижней части устройства установлены три тефлоновые ножки, позволяющие получить максимальное скольжение по поверхности, а по центру разместили оптический сенсор.

Длина кабеля составляет практически 2 метра, чего более чем достаточно для того, чтобы разместить мышку в любое удобное для вас место. Однако здесь нет оплетки.

Мышка выполнена для правшей и удобно ложится в ладонь. Как нам кажется, разработчикам удалось добиться правильной формы, что позволяет не уставать руке даже при длительных игровых сессиях. Возможно, кому-то покажется, что веса девайса недостаточно, однако данное ощущение быстро пропадает.

Программное обеспечение

Порадовало то, что устройство обзавелось программным обеспечением, которое можно скачать на официальном сайте Trust. Вы можете создать до 5 профилей и полностью настроить мышку под свои предпочтения.

Заядлым геймерам понравится возможность создавать макросы и прописывать их на 5 программируемых кнопок управления.

Кроме того, вы полностью можете изменить подсветку девайса и выбрать для себя любой цвет, который вам по душе. Здесь же вы можете определиться с режимом работы подсветки. Другими словами, установив ПО на свой ПК или ноутбук вы сможете найти в настройках много интересного.

Итоги

Подведем итоги по игровой компьютерной мышке Trust GXT 170 HERON RGB. Перед нами многофункциональное устройство, которое, несомненно, сумеет привлечь внимание геймеров, и этому есть свои причины. Среди плюсов следует отметить следующее: настраиваемая RGB-подсветка, эргономичная форма, привлекательный дизайн, качественные материалы и сборка, настраиваемые кнопки управления и привлекательная цена. Существенных минусов, которые бы повлияли на работоспособность устройства, нам выявить не удалось.

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