Обзор Trust Vergo. Беспроводная мышь с наклоном 60 градусов

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Согласитесь, современные геймеры весьма щепетильно относятся к выбору игровой периферии и постоянно ждут появления очередных новинок. Однако это не означает, что все готовы приобретать дорогостоящие флагманские девайсы, которые могут существенно ударить по карману пользователя. Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию беспроводную компьютерную мышку от компании Trust. Встречайте, перед вами модель Vergo. Давайте чуть ближе познакомимся с данной новинкой.

Комплект поставки и цена

Беспроводная мышка

Съемный упор для ладони

Батарейка АА

Документация

Устройство поставляется в фирменной упаковке, на которой можно найти всю необходимую техническую информацию. На момент написания обзора устройство можно было приобрести приблизительно за 2700 рублей. В комплектацию включено следующее:

Особенности

Цвет: Черный

Тип подключения: Беспроводное

Тип сенсора: Оптический

Разрешение датчика: 800/1200/1600/2400 dpi

Количество кнопок: 9 кнопок + колесо прокрутки

Интерфейс: USB

Рабочая частота: 2.4 ГГц

Радиус действия: 10 м

Питание: 1х AA

Время работы от аккумулятора/батареек: до 9 месяцев

Размеры: 91 x 57 x 157 мм

Вес: 151 грамм

Внешний вид и функционал

Перед нами беспроводная игровая мышка с углом наклона 60 градусов, что позволило существенно увеличить удобство использования. Такой дизайн дает возможность снизить напряжение с руки и запястья. Однако сразу же хочется отметить – к данному девайсу придется привыкать, особенно если вы еще не пользовались подобными решениями.

Сверху размещены основные кнопки управления. Здесь же находится кнопка переключения Dpi и кнопка с функцией тройного клика. Всего 4 режима DPI: 800/1200/1600/2400. Этого, как нам показалось, более чем достаточно для полноценной работы и игры.

Изогнутый дизайн девайса подчеркивает пластиковая матовая вставка под пальцы, которая получила удобную форму.

Противоположная сторона утоплена внутрь, где размещен прорезиненный упор для большого пальца. Здесь же находятся сразу 4 функциональные кнопки управления. Понравилось то, что они размещены так, что вы не будете попадать по ним произвольным образом.

Снизу расположен оптический сенсор, отсек под одну батарейку АА и переключатель вкл/выкл устройства. Рядом с ними находятся сразу четыре тефлоновые ножки, позволяющие получить наилучшее скольжение по поверхности. Сенсорная составляющая показывает неплохие результаты в работе. За все время пользования мышка ни разу нас не подвела в различных играх.

Здесь же можно увидеть отсек для беспроводного модуля.

Разработчики в серьез задумались о комфорте своих покупателей и добавили на тыльную сторону мышку специальный разъем для установки упора для ладони, которая позволяет не уставать вашей руке при длительных игровых сессиях.

Мышка сделана для правшей и спустя небольшое время к ней быстро привыкаешь. Устройство очень удобно ложиться в руку благодаря продуманной форме. Дальность беспроводной связи составляет около 10 метров. Одной аккумуляторной батарейки будет достаточно, чтобы практически забыть о ее существовании. Порадовало то, что здесь нет лишних подсвечиваемых областей, за счет чего заряд аккумуляторной батарейки не тратится зря.

Не понравится может лишь то, что в данной мышке отсутствует программное обеспечение, которое позволило бы изменить функционал дополнительных кнопок управления. Особенно когда речь заходит о настройке DPI. Кому-то может не хватить минимального значения DPI. Особенно тем пользователям, которые привыкли играть в шутеры на самом минимуме.

Итоги

Подводя итоги по беспроводной мышке Trust Vergo следует отметить, что перед нами действительно интересное решение, которое требует к себе небольшого привыкания. Спустя несколько дней пользования данным устройством, обычные мышки покажутся не удобными. Среди плюсов следует отметить следующее: стильный дизайн, качественные материалы и сборка, сразу 9 кнопок управления, наличие упора для ладони, неплохая начинка и конечно же приемлемая стоимость. Из минусов может не понравиться лишь отсутствие программного обеспечения.