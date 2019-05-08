Обзор UBOAT. Игра про немецкую подлодку

2019-05-08, Автор - Влад Волошин; Продукт - UBOAT; [111]
Разработчики проекта UBOAT выбрали не совсем привычный для нас сеттинг, который позволил привлечь дополнительную аудиторию. Дело в том, что игра расскажет нам о судьбе немецкой подводной лодки во время Второй мировой войны. Согласитесь, мы не часто видим игры с развитием событий по ту сторону конфликта, но авторы этого проекта решили попробовать нечто совершенно новое. Да, нам нужно будет управлять немецкой подлодкой, совершать разнообразные нападения и выживать в суровых условиях. Сама по себе тематика уже необычная, а разработчики и на этом не остановились, предоставляя нам еще масса необычных решений. Собственно, эта игра готова удивлять всех и каждого, а значит давайте заглянем на подводную лодку и решим, что нам делать дальше. Поверьте, это приключение вы забудете еще не скоро, так как проект действительно вызывает массу эмоций и переживаний. Давайте погружаться!

Игровой процесс

Нужно понимать, что разработчики игры UBOAT решили углубится в реализм и постарались передать управление подводной лодкой с максимальным реализмом. То есть, нам нужно будет не только сражаться с врагами и участвовать в довольно опасных перестрелках, но и заниматься микроменеджментом. Стоит учитывать, что подводная лодка является боевой единицей с ограниченными запасами ресурсов — даже кислород может закончиться, если долго не всплывать для пополнения запасом. И если вы находитесь на глубине в радиусе вражеских радаров, то нужно будет экономить кислород, экономить другие ресурсы. Управлять подводной лодкой — не только воевать и пускать снаряды в сторону оппонента. И данная игра быстро нам объясняет, что гораздо важнее следить за состоянием экипажа, ведь без поддержки и боевого духа любой заплыв может оказаться последним. Уже страшновато, правда?

Нелинейность

Очень понравилась реализация заданий в данной игре — они максимально нелинейные и готовят вас удивлять своим неожиданным развитием событий. Я не совсем понимаю, как именно генерируются условия, но буквально на каждом задании происходит что-то волнующее. Не бывает такого, что вам дали задание куда-то добраться и на вашем пути никто при этом не появился — игра все время держит в напряжении и требует от вас максимальной концентрации. Даже самые обыденные миссии могут оказаться катастрофически тяжелыми и вам с этим нужно смириться. Вопрос лишь в том, как вы будете эти миссии проходить.

Улучшения

За успешное выполнения заданий вам дают некие очки, которые потом можно менять на новые полномочия или улучшения вашей подводной лодки. Этим необходимо заниматься, чтобы не отставать в техническом плане от своих основных конкурентов — в войне технологии тоже важны. Вы можете, к примеру, приобрести более продвинутые торпеды и сбивать врагов за счет преимущества с их стороны, можете купить обманки и так далее. То есть, игра предоставляет широкий набор возможностей для улучшения, но вы сами выбираете, что из этого вам нужно. Все зависит только от вашего стиля игры.

Итог

Игра, как я уже сказал, довольно необычная — авторы взяли весьма рискованную тему и сделали все очень хорошо. Уже сейчас фанаты в восторге от игровых механик и разнообразия во время боя, а ведь разработчики еще будут дорабатывать продукт и делать его еще более интересным. Лично я получил от UBOAT массу удовольствия — детали очень хорошо проработаны, вы можете буквально погружаться в этот мир и наслаждаться его особенностями. Нужно лишь разобраться в тонкостях управления и тогда все будет очень хорошо, особенно если действовать быстро и хитро.

Комментарии:
Предварительный обзор ASUS ROG Strix B36...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix B36Сегодня мы решили поговорить о материнской плате ASUS ROG Strix B365-G Gaming, которая была только-только...
Представлены недорогие смартфоны Google ...
Представлены недорогие смартфоны Google Компания Google наконец-то представила смартфоны Pixel 3a и Pixel 3a XL, которые позиционируются как упро...
Xiaomi Ninestars Smart для вашего мусора...
Xiaomi Ninestars Smart для вашего мусораКомпания Xiaomi длительное время удивляла нас интересными разработками, которые может и не взрывали рынок...
ECS Liva Z2A помещается на ладонь...
ECS Liva Z2A помещается на ладоньНекоторое время назад произошел настоящий бум компактных компьютеров и все компании выпускали свои неттоп...
AeroCool Cylon Pro Tempered Glass выгляд...
AeroCool Cylon Pro Tempered Glass выглядВ последнее время геймеры стали все больше тратить денег на корпуса с дорогими материалами. Если раньше м...
Realme X показался на фото...
Realme X показался на фотоНа просторах интернета длительное время обсуждали смартфон Realme X и его функции, которые вроде как были...
ASUS ROG Strix B365-F Gaming выглядит ши...
ASUS ROG Strix B365-F Gaming выглядит шиОфициально представлена новая материнская плата ASUS ROG Strix B365-F Gaming, которая создана специально ...
iPhone будет продаваться хуже...
iPhone будет продаваться хужеАналитики американской компании заявили, что вскоре продажи iPhone упадут еще сильнее, хотя они и так про...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Tesoro Gram XS. Низкопрофильная механическая клавиатураОбзор Tesoro Gram XS. Низкопрофильная механическая клавиатура
Обзор ASUS VivoBook 15 X512UF. Компактный ноутбук с дисплеем NanoEdgeОбзор ASUS VivoBook 15 X512UF. Компактный ноутбук с дисплеем NanoEdge
Обзор видеокарты Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX 6GB (NE6166T018J9-161F)Обзор видеокарты Palit GeForce GTX 1660 Ti StormX 6GB (NE6166T018J9-161F)
Обзор ViewSonic M1. Портативный проектор для дома и дачиОбзор ViewSonic M1. Портативный проектор для дома и дачи
Обзор Harper UCH-530. Сетевой фильтр с тремя USBОбзор Harper UCH-530. Сетевой фильтр с тремя USB
Предварительный обзор Aerocool SI-5200 R...
Предварительный обзор Aerocool SI-5200 RСегодня мы с вами посмотрим на достаточно интересный корпус для вашего компьютера, который обладает целым...
Обзор Smashing Rush. Необычный раннер...
Обзор Smashing Rush. Необычный раннерСтоит отметить, что жанр раннеров давно считается устаревшим — геймеры радовались данным играм лет пять н...
Предварительный обзор Corsair Carbide 17...
Предварительный обзор Corsair Carbide 17Мы все давно привыкли к тому, что компания Corsair делает достаточно дорогие продукты. Это касается как к...
Обзор World War Heroes. Новый шутер для ...
Обзор World War Heroes. Новый шутер для Мне на глаза попалась игра World War Heroes и я сразу решил, что этот шутер мне точно понравится. Разрабо...
Предварительный обзор SilverStone LD03. ...
Предварительный обзор SilverStone LD03. Сегодня мы поговорим о довольно интересном компьютером корпусе SilverStone LD03, который не только выгляд...
Предварительный обзор Valve Index. Новый...
Предварительный обзор Valve Index. НовыйВ последнее время рынок шлемов виртуальной реальности стал развиваться достаточно активно — крупные произ...
Предварительный обзор Vivo Z3x. Стильный...
Предварительный обзор Vivo Z3x. СтильныйВ последнее время мы начали привыкать к тому, что современные смартфоны стоят крайне дорого и ничего с эт...
Обзор Techwars Deathmatch. Война роботов...
Обзор Techwars Deathmatch. Война роботовТема роботов многим близка и уже множество разработчиков попробовали реализовать свои проекты в этом сетт...
Предварительный обзор Dell Alienware m17...
Предварительный обзор Dell Alienware m17Подавляющее большинство пользователей привыкло к тому, что для рабочих задач подходит исключительно MacBo...
Обзор Sea of Thieves. Лучший пиратский б...
Обзор Sea of Thieves. Лучший пиратский бНужно понимать, что Sea of Thieves вышла в конце марта 2018 года, а мы делаем обзор на нее только сейчас,...
Предварительный обзор Corsair IronClaw R...
Предварительный обзор Corsair IronClaw RБуквально недавно мы критиковали игровую мышку от компании Corsair за то, что она стоит 70 долларов, хотя...
Обзор Steamcraft. Строим машины смерти...
Обзор Steamcraft. Строим машины смертиИгровые проекты от крупных студий достаточно быстро надоедают по одной простой причине — в них нет возмож...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor