Обзор UBOAT. Игра про немецкую подлодку

Игровой процесс

Разработчики проекта UBOAT выбрали не совсем привычный для нас сеттинг, который позволил привлечь дополнительную аудиторию. Дело в том, что игра расскажет нам о судьбе немецкой подводной лодки во время Второй мировой войны. Согласитесь, мы не часто видим игры с развитием событий по ту сторону конфликта, но авторы этого проекта решили попробовать нечто совершенно новое. Да, нам нужно будет управлять немецкой подлодкой, совершать разнообразные нападения и выживать в суровых условиях. Сама по себе тематика уже необычная, а разработчики и на этом не остановились, предоставляя нам еще масса необычных решений. Собственно, эта игра готова удивлять всех и каждого, а значит давайте заглянем на подводную лодку и решим, что нам делать дальше. Поверьте, это приключение вы забудете еще не скоро, так как проект действительно вызывает массу эмоций и переживаний. Давайте погружаться!

Нелинейность

Нужно понимать, что разработчики игры UBOAT решили углубится в реализм и постарались передать управление подводной лодкой с максимальным реализмом. То есть, нам нужно будет не только сражаться с врагами и участвовать в довольно опасных перестрелках, но и заниматься микроменеджментом. Стоит учитывать, что подводная лодка является боевой единицей с ограниченными запасами ресурсов — даже кислород может закончиться, если долго не всплывать для пополнения запасом. И если вы находитесь на глубине в радиусе вражеских радаров, то нужно будет экономить кислород, экономить другие ресурсы. Управлять подводной лодкой — не только воевать и пускать снаряды в сторону оппонента. И данная игра быстро нам объясняет, что гораздо важнее следить за состоянием экипажа, ведь без поддержки и боевого духа любой заплыв может оказаться последним. Уже страшновато, правда?

Улучшения

Очень понравилась реализация заданий в данной игре — они максимально нелинейные и готовят вас удивлять своим неожиданным развитием событий. Я не совсем понимаю, как именно генерируются условия, но буквально на каждом задании происходит что-то волнующее. Не бывает такого, что вам дали задание куда-то добраться и на вашем пути никто при этом не появился — игра все время держит в напряжении и требует от вас максимальной концентрации. Даже самые обыденные миссии могут оказаться катастрофически тяжелыми и вам с этим нужно смириться. Вопрос лишь в том, как вы будете эти миссии проходить.

Итог

За успешное выполнения заданий вам дают некие очки, которые потом можно менять на новые полномочия или улучшения вашей подводной лодки. Этим необходимо заниматься, чтобы не отставать в техническом плане от своих основных конкурентов — в войне технологии тоже важны. Вы можете, к примеру, приобрести более продвинутые торпеды и сбивать врагов за счет преимущества с их стороны, можете купить обманки и так далее. То есть, игра предоставляет широкий набор возможностей для улучшения, но вы сами выбираете, что из этого вам нужно. Все зависит только от вашего стиля игры.

Игра, как я уже сказал, довольно необычная — авторы взяли весьма рискованную тему и сделали все очень хорошо. Уже сейчас фанаты в восторге от игровых механик и разнообразия во время боя, а ведь разработчики еще будут дорабатывать продукт и делать его еще более интересным. Лично я получил от UBOAT массу удовольствия — детали очень хорошо проработаны, вы можете буквально погружаться в этот мир и наслаждаться его особенностями. Нужно лишь разобраться в тонкостях управления и тогда все будет очень хорошо, особенно если действовать быстро и хитро.