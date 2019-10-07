Обзор UnderMine. Путешествия в шахте

2019-10-07, Автор - Влад Волошин; Продукт - UnderMine; [88]
Довольно редко разработчики из небольших студий могут порадовать нас чем-то действительно крутым. Тем не менее, иногда это все же случается и тогда у фанатов просто сносит крышу — доступная игра с большим количеством преимуществ не может не увлечь. Именно о таком проекте мы сегодня и поговорим более подробно, ведь он явно стоит вашего внимания.

Геймплей

Разработчики проекта UnderMine выбрали довольно интересный вариант реализации своего «рогалика» — они совместили механики roguelike с RPG и именно ролевая составляющая игру и спасает. Вы не просто бегаете по уровням в попытках выжить, но и постепенно прокачиваете своего персонажа, общаетесь с другими персонажами и узнаете от них какие-то интересные детали о виртуальном мире. Это действительно делает игру более увлекательной и если вы правда фанат ролевых игр с элементами «рогалика», то это прямо идеальная реализация. Очень увлекательно путешествовать по локациям в поисках противников и предметов, задания, если их можно так назвать, приносят определенное удовольствие и в целом проект радует. Конечно, это не классика жанра и некоторым преданным поклонникам популярного roguelike это не подойдет, но всем остальным точно понравится, без всякого сомнения.

Управление

Очень порадовало управление, за которое разработчикам стоит поставить отдельный плюсик в карму. Многие разработчики таких проектов делают управление под геймпад и это логично, ведь на геймпаде играть намного удобнее. Но, если игра выходит на персональных компьютерах, то и управление должно быть удобным не только геймпаде, но и на мышке с клавиатурой. К счастью, с этим у игры все отлично — играть мышкой удобно, быстро нажимаешь по надписям, удобно атаковать противников, а двигаться вполне комфортно на привычных WASD. Конечно, если у вас есть геймпад, то лучше играть именно на нем, так как это более привычная платформа для данного жанра, но если у вас геймпада нет, то спокойно запускайте на клавиатуре с мышкой. Никакого дискомфорта нет и сражаться с врагами довольно интересно, что делает эту игру на голову выше, чем конкуренты с убогим управлением.

Уровни

Мне очень понравилась реализация уровней — разработчики придумали тьму интересных особенностей, которые выделяют проект на фоне остальных. Например, на каждой локации вас ждет нечто уникальное — за все время прохождения я ни разу не заметил одинаковых уровней, они постоянно отличаются друг от друга. Заходишь на локацию, а там и водные просторы, и обрыв, и враги, и бочки какие-то. Заходишь в соседнюю локацию, а там какой-то парень работает кувалдой и делает улучшенные варианты кирок, которые вы можете купить и получить прирост в «производительности» во время сражений с монстрами. То есть, авторы постоянно дают вам шанс удивляться новым локациям, генерируя все новые и новые миры. Это мне очень понравилось, ведь однообразие частенько надоедает в подобных играх, а тут все очень уникально и своеобразно сделано. Можно смело бегать по комнатам и драться с опасными врагами.

Итог

Игра достаточно интересная и необычная в каком-то роде, ведь разработчики отказались от стандартной реализации жанра и добавили больше ролевой составляющей. В итоге получилась крайне увлекательная игра с очень низкими системными требованиями, малым весом и возможностью проводить много часов в геймплее. Проект за счет уникальных уровней и случайной генерации локаций не надоедает, а если вы еще и преданный фанат именно этого жанра, то тем более. Осталось только разобраться в управлении и можно в бой..

Комментарии и отзывы UnderMine
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