Обзор Unrailed! Вечная железная дорога

Мечтали построить свою собственную железную дорогу, но никак не доходили до этого руки? Теперь у вас будет такая возможность в полной мере.

Графика

Изначально мне показалось, что графика в игре довольно простая, но на самом деле это не совсем так. Разработчики используют достаточно привлекательное оформление, которое сразу бросается в глаза и игрок моментально понимает, что вон там деревья, вот тут горы, а там река. Яркие краски и простые формы позволяют довольно быстро привыкнуть к данному виртуальному миру, но пусть графика вас не обманывает — это вовсе не казуальный продукт. Дизайнеры решили представить свою игру в довольно ярком стиле, но под яркой обложкой кроется весьма сложная в плане мелкой моторики игра, требующая от геймера моментально принимать решения, активно двигаться и постоянно выполнять какие-либо задания.

Геймплей

Игровой процесс требует от игрока действительного много телодвижений — у нас есть поезд, который постепенно двигается по рельсам, так что вам нужно постоянно их достраивать. Для этого нужно рубить деревья, раскалывать камни, после чего ресурсы эти складывать в специальный вагон, после чего получать в готовом виде новые рельсы для укладки. Вот только стоит понимать, что поезд двигается, а вам нужно быстро нарубить дерево, бросить топор поближе к поезду, потом наколоть камней, повторить процедуру, после чего сделать пути наперёд, чтобы поезду было удобно ехать и вы не потратили слишком много ресурсов, а потом вновь брать кирку с топором и продолжать работу. При этом стоит еще и не забывать о том, что поезд может перегреваться, а значит, его нужно тушить из ведра с водой — её можно набрать в реке или дождаться дождя. То есть, механик очень много и все их нужно проворачивать буквально постоянно, без ошибок и торможений, иначе проиграете.

Кооператив

Стоит сказать, что если в игре есть кооператив, то это автоматически успешная игра — можно играть с товарищем, можно наслаждаться смешными ситуациями и генерацией такого контента, о котором обычно игроки даже не мечтают. И разработчики тут поступили довольно интересно — они дают возможность играть в кооперативе или даже по сети, но если вы играете один, то вам дают помощника, который будет носить ресурсы, колоть дрова и выполнять прочие поручения. Стоит сказать, что с другом получается гораздо хуже, чем с ботом, ведь ИИ бесприкословно выполняет задания и не ошибается, тогда как реальный человек, конечно же, может легко потерять кирку в деревьях и потом искать их минут пять.

Минусы

Конечно, минусы у игры тоже имеются, но они достаточно простенькие и не являются критчиескими. Во-первых, играя на консоли я так и не смог найти себе по мультиплееру товарищей для прохождения заданий, так как, видимо, либо время выбрал плохое, либо онлайн небольшой у игры. Во-вторых, мне не совсем понятна разница между уровнями сложности — я понимаю, что она меняется и играть становится тяжелее, но можно было бы описать, чем отличаются режимы друг от друга. В-третьих, несколько раз мой персонаж почти намертво застревал между поездом и деревьями, так что приходилось стоять и ждать, пока он проедет. Собственно, на этом недостатки проекта заканчиваются.

Итог

Мне игра понравилась своей простой в геймплее — это идеальный вариант, чтобы лечь на диване и заниматься постройкой железной дороги. При этом можно позвать товарища и вместе с ним уже заниматься прохождением сложных трасс и локаций — будет менее эффективно, чем с ботом, но и гораздо веселее. Настоятельно всем рекомендую, явно не пожалеете.
Комментарии и отзывы Unrailed!
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