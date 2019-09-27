Обзор Viewsonic VX2758-C-mh. Игровой монитор на 144 Гц с изогнутым дисплеем

Покупка нового монитора — далеко не легкая задача, особенно, если он относится к игровому сегменту. Тут необходимо знать и тип матрицы, разрешение, частоту обновления кадров и прочее, и прочее. Еще и ситуацию усугубляют маркетологи, которые вечно внедряют в продукты различные технологии, оказывающиеся на деле и вовсе бесполезными. В этот раз в нашу лабораторию попал относительно недорогой игровой монитор ViewSonic VX2758-C-mh, который имеет только самые необходимые технологические новшества. Обо всех его возможностях расскажем в этом обзоре.

ViewSonic VX2758-C-mh обзор

Комплектация

Данный монитор поставляется в картонной коробке, на которой написаны все основные технические характеристики модели. В комплект поставки входит: ножка для крепления, HDMI-кабель на 1.5 метра, провод с блоком питания и вся необходима документация.

Внешний вид

Первое, что бросается в глаза при виде данного монитора так это его изогнутый дисплей, при этом это далеко не бесполезная его особенность. Если говорить вкратце, то изогнутые экраны, по сравнению с плоскими сильнее имитируют реальность, и от этого сидеть за монитором по несколько часов подряд намного легче. Даже есть официальное научное исследование, которое говорит, что от подобных дисплеев действительно меньше устают глаза.

Теперь поговорим о самом дизайне монитора. Он выполнен в сдержанном стиле и это хорошо, ведь порой производители игровых мониторов перебарщивают с обилием резких линий и излишним количеством RGB-подстветки, а со временем это может наскучить.

Передняя панель выполнена из темно-серого матового пластика, на котором совсем не остаются отпечатки от пальцев. Качество сборки не вызывает вопросов, все компоненты отлично подогнаны друг к другу.

Монитор крепится на минималистичную подставку, изготовленная из алюминия. Она позволяет регулировать углы наклона монитора по вертикали от -25 до 25 градусов.

Задания крышка, в свою очередь, выполнена из менее практичного глянцевого пластика, собирающий легко мелкие царапины. На ней расположился весь спектр доступных разъемов: вход для питания, отдельные mini-jack под микрофон и наушники, два HDMI 2.0, а также аналоговый VGA. Также тут имеется джойстик для управления настройками монитора и два добротных динамика мощностью по 4 Вт.

Кстати блок питания мощностью в 60 Вт находится не внутри корпуса, а выведен наружу, и благодаря этому толщина монитора составляет всего 7.3 см.

Дисплей

ViewSonic VX2758-C-mh оснащен матовым дисплеем на 27 дюймов с FullHD разрешением. Плотность пикселей составляет 81 ppi, и да это не очень много, но не стоит забывать, что в жизни монитор стоит на краю стола с приличным расстоянием до глаз, поэтому на деле им пользоваться более чем комфортно. Касательно матрицы, то здесь установлен такой тип как VA TFT LCD, позволяющий добиться отличной картинки с хорошими углами обзора без искажений по краям.

Данный монитор является игровым и имеет частоту обновления кадров в 144 Гц. Благодаря этому и поддерживаемой технологии AMD FreeSync, изображение в играх получается более плавным, без каких-либо микроразрывов. После пары часов за подобным монитором, возвращаться к стандартной модели с 60 Гц совсем не хочется.

Настройки

Управление настройками Viewsonic VX2758-C-mh осуществляется при помощи джойстика. По факту это оказалось намного удобнее, по сравнение с привычным клавишным управлением. Тут можно выбрать один из семи режимов просмотра: стандартный, игра, фильм, интернет, текст, MAC и моно. Более того, игровые режимы делятся на 4 отдельных подрежима (FPS, RTS, MOBA и CUSTOM), причем последний из них можно настроить по своему усмотрению.

Тесты

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Отклонение цвета от эталона

Задержка ViewSonic VX2758-C-mh

Итоги

ViewSonic VX2758-C-mh - 221 cd/m2ViewSonic VX2758-C-mh - 0.35 cd/m2ViewSonic VX2758-C-mh - 6670KДанные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.ViewSonic VX2758-C-mh - 370KЗадержка, светлые тона – 3.5msЗадержка, темные тона – 8.5msViewSonic VX2758-C-mh показал себя, как отличный игровой монитор в стильном корпусе. Он станет правильным выбором для тех, кто давно ищет надежный монитор, который смог бы справиться с многочасовыми игровыми сессиями, выполнением сложных задач по работе и просмотром красочных фильмов. К его преимуществам мы отнесли: качественный изогнутый дисплей на 27 дюймов, частота обновления кадров в 144 Гц, поддержка технологии FreeSync, надежная подставка, удобное меню с настройками и встроенные динамики по 4 Вт. Из минусов стоит отметить только маркую заднюю крышку. ViewSonic VX2758-C-mh получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com».