Обзор Viewsonic VX2758-C-mh. Игровой монитор на 144 Гц с изогнутым дисплеем

2019-09-27, Автор - Марсель Гарипов; Продукт - Viewsonic VX2758-C-mh; [120]
Покупка нового монитора — далеко не легкая задача, особенно, если он относится к игровому сегменту. Тут необходимо знать и тип матрицы, разрешение, частоту обновления кадров и прочее, и прочее. Еще и ситуацию усугубляют маркетологи, которые вечно внедряют в продукты различные технологии, оказывающиеся на деле и вовсе бесполезными. В этот раз в нашу лабораторию попал относительно недорогой игровой монитор ViewSonic VX2758-C-mh, который имеет только самые необходимые технологические новшества. Обо всех его возможностях расскажем в этом обзоре.

ViewSonic VX2758-C-mh обзор

Комплектация

Данный монитор поставляется в картонной коробке, на которой написаны все основные технические характеристики модели. В комплект поставки входит: ножка для крепления, HDMI-кабель на 1.5 метра, провод с блоком питания и вся необходима документация.

Внешний вид

Первое, что бросается в глаза при виде данного монитора так это его изогнутый дисплей, при этом это далеко не бесполезная его особенность. Если говорить вкратце, то изогнутые экраны, по сравнению с плоскими сильнее имитируют реальность, и от этого сидеть за монитором по несколько часов подряд намного легче. Даже есть официальное научное исследование, которое говорит, что от подобных дисплеев действительно меньше устают глаза.

Теперь поговорим о самом дизайне монитора. Он выполнен в сдержанном стиле и это хорошо, ведь порой производители игровых мониторов перебарщивают с обилием резких линий и излишним количеством RGB-подстветки, а со временем это может наскучить.

Передняя панель выполнена из темно-серого матового пластика, на котором совсем не остаются отпечатки от пальцев. Качество сборки не вызывает вопросов, все компоненты отлично подогнаны друг к другу.

Монитор крепится на минималистичную подставку, изготовленная из алюминия. Она позволяет регулировать углы наклона монитора по вертикали от -25 до 25 градусов.

Задания крышка, в свою очередь, выполнена из менее практичного глянцевого пластика, собирающий легко мелкие царапины. На ней расположился весь спектр доступных разъемов: вход для питания, отдельные mini-jack под микрофон и наушники, два HDMI 2.0, а также аналоговый VGA. Также тут имеется джойстик для управления настройками монитора и два добротных динамика мощностью по 4 Вт.

Кстати блок питания мощностью в 60 Вт находится не внутри корпуса, а выведен наружу, и благодаря этому толщина монитора составляет всего 7.3 см.

Дисплей

ViewSonic VX2758-C-mh оснащен матовым дисплеем на 27 дюймов с FullHD разрешением. Плотность пикселей составляет 81 ppi, и да это не очень много, но не стоит забывать, что в жизни монитор стоит на краю стола с приличным расстоянием до глаз, поэтому на деле им пользоваться более чем комфортно. Касательно матрицы, то здесь установлен такой тип как VA TFT LCD, позволяющий добиться отличной картинки с хорошими углами обзора без искажений по краям.

Данный монитор является игровым и имеет частоту обновления кадров в 144 Гц. Благодаря этому и поддерживаемой технологии AMD FreeSync, изображение в играх получается более плавным, без каких-либо микроразрывов. После пары часов за подобным монитором, возвращаться к стандартной модели с 60 Гц совсем не хочется.

Настройки

Управление настройками Viewsonic VX2758-C-mh осуществляется при помощи джойстика. По факту это оказалось намного удобнее, по сравнение с привычным клавишным управлением. Тут можно выбрать один из семи режимов просмотра: стандартный, игра, фильм, интернет, текст, MAC и моно. Более того, игровые режимы делятся на 4 отдельных подрежима (FPS, RTS, MOBA и CUSTOM), причем последний из них можно настроить по своему усмотрению.

Тесты

Яркость максимальная

ViewSonic VX2758-C-mh - 221 cd/m2

Яркость минимальная

ViewSonic VX2758-C-mh - 0.35 cd/m2

Температура цвета

ViewSonic VX2758-C-mh - 6670K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Отклонение цвета от эталона

ViewSonic VX2758-C-mh - 370K

Задержка ViewSonic VX2758-C-mh

Задержка, светлые тона – 3.5ms
Задержка, темные тона – 8.5ms

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorViewSonic VX2758-C-mh показал себя, как отличный игровой монитор в стильном корпусе. Он станет правильным выбором для тех, кто давно ищет надежный монитор, который смог бы справиться с многочасовыми игровыми сессиями, выполнением сложных задач по работе и просмотром красочных фильмов. К его преимуществам мы отнесли: качественный изогнутый дисплей на 27 дюймов, частота обновления кадров в 144 Гц, поддержка технологии FreeSync, надежная подставка, удобное меню с настройками и встроенные динамики по 4 Вт. Из минусов стоит отметить только маркую заднюю крышку. ViewSonic VX2758-C-mh получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com».

Комментарии и отзывы Viewsonic VX2758-C-mh
Представлены смартфоны Sharp Aquos Sense...
Представлены смартфоны Sharp Aquos SenseКомпания Sharp представила смартфоны Aquos Sense 3 Lite и Aquos Sense 3, которые станут доступны для поку...
Смартфон Sharp Aquos Sense 3 Plus получи...
Смартфон Sharp Aquos Sense 3 Plus получиКомпания Sharp пополнила ассортимент смартфонов среднего уровня моделью Aquos Sense 3 Plus, которая появи...
Новый смартфон Realme получит процессор ...
Новый смартфон Realme получит процессор Как известно, в ассортименте компании Realme все еще нет флагманского смартфона на топовой платформе Snap...
Обновление улучшило работу автофокуса в ...
Обновление улучшило работу автофокуса в Компания Canon выпустила обновление для своих первых полнокадровых беззеркалок EOS R и EOS RP, которое ул...
Смартфон Redmi Note 8T получит SoC Snapd...
Смартфон Redmi Note 8T получит SoC SnapdПосле выхода потенциальных бестселлеров Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro многие отметили, что между новинк...
Представлен моноблок Shuttle P51U XPC на...
Представлен моноблок Shuttle P51U XPC наКомпания Shuttle пополнила ассортимент моноблоков моделью XPC P51U, в основе которой лежит платформа Inte...
Ноутбук Huawei MateBook D выходит в Росс...
Ноутбук Huawei MateBook D выходит в РоссКомпания Huawei поделилась подробностями российского релиза ноутбука Huawei MateBook D, который работает ...
Samsung Galaxy A70s получил тройную каме...
Samsung Galaxy A70s получил тройную камеАвторитетный инсайдер Мукул Шарма поделился подробностями о смартфоне Galaxy A70s, который еще не был пре...


Обзор iBOX Combo GT. Комбо-устройство: видеорегистратор + GPS информерОбзор iBOX Combo GT. Комбо-устройство: видеорегистратор + GPS информер
Обзор HP PAVILION 15-cw1009ur. Мультимедийный ноутбук с AMD Ryzen 7 3700UОбзор HP PAVILION 15-cw1009ur. Мультимедийный ноутбук с AMD Ryzen 7 3700U
Обзор ACV GX9200. Двухканальный сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор ACV GX9200. Двухканальный сигнатурный комбо-видеорегистратор
Обзор Creative Muvo Play. Портативная колонка с защитой IPX7 и Bluetooth 5.0Обзор Creative Muvo Play. Портативная колонка с защитой IPX7 и Bluetooth 5.0
Обзор iBOX Combo GTS. Комбо-устройство 2 в 1: регистратор + GPS информерОбзор iBOX Combo GTS. Комбо-устройство 2 в 1: регистратор + GPS информер
Обзор Cat Quest II. Очень атмосферно...
Обзор Cat Quest II. Очень атмосферноДля фанатов качественных ролевых игр вышло продолжение шикарного проекта про котов — очень интересная ист...
Предварительный обзор Raijintek Eris Evo...
Предварительный обзор Raijintek Eris EvoОфициально представлен новый крутой компьютерный корпус, который выглядит очень стильно и современно, у н...
Asus выпустила ноутбук с двумя экранами ...
Asus выпустила ноутбук с двумя экранами 24 сентября в Москве прошла презентация Asus, где был представлен первый в мире ноутбук ZenBook Pro Duo (...
Обзор MINImax Tinyverse. Необычная страт...
Обзор MINImax Tinyverse. Необычная стратСегодня мы поговорим о достаточно необычном проекте, который создан специально для фанатов мультиплеера. ...
Предварительный обзор Xiaomi Redmi 8A. Д...
Предварительный обзор Xiaomi Redmi 8A. ДКомпания Xiaomi какое-то время назад представила свой субаренд Redmi и начала под ним продавать свои дост...
Обзор Rise of Legions. Шикарная MOBA...
Обзор Rise of Legions. Шикарная MOBAДалеко не каждая игра со значком «Бесплатно» может похвастаться более-менее достойной реализацией и возмо...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 9 Pro 5G...
Предварительный обзор Xiaomi Mi 9 Pro 5GСегодня компания Xiaomi официально представила смартфон Xiaomi Mi 9 Pro 5G, который является новым флагма...
Обзор The Bradwell Conspiracy. Удивитель...
Обзор The Bradwell Conspiracy. УдивительПришло время поговорить об игре The Bradwell Conspiracy, которая нарисована стильно, сделана старожилами ...
Предварительный обзор Lenovo Chromebook ...
Предварительный обзор Lenovo Chromebook Сегодня мы поговорим о достаточно странном ноутбуке, который стоит весьма адекватных денег, но при этом н...
Предварительный обзор Movado Connect 2.0...
Предварительный обзор Movado Connect 2.0Пользователи привыкли к тому, что на современном рынке умных часов всего несколько брендов, которые могут...
Предварительный обзор Vivo V17 Pro. Шика...
Предварительный обзор Vivo V17 Pro. ШикаВ последнее время производители из Китая стали все чаще и чаще выпускать свои устройства с прицелом на по...
Представлены ELARI KidPhone 3G, ELARI Ea...
Представлены ELARI KidPhone 3G, ELARI EaОтечественная компания ELARI уже несколько лет покоряет рынок электроники. Их беспроводные наушники NanoP...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor