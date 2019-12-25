Обзор ViewSonic XG350R-C. Бескомпромиссный игровой монитор на 35 дюймов

Каким бы мощным не было железо вашего ПК без качественного монитора от этого мало смысла. В его выборе есть золотое правило: чем больше диагональ монитора, тем сильнее вы ощущаете эффект погружения в игру. Сегодня у нас на тесте изогнутый игровой монитор на целых 35 дюймов, который имеет RGB-подсветку и частоту обновления кадров в 100 Гц.

ViewSonic XG350R-C обзор

К моменту публикации монитор уже можно приобрести в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

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В преддверии Нового года мы совместно с компанией ViewSonic решили устроить конкурс с тремя приятными призами:Чтобы принять участие в конкурсе необходимо:P.S. Итоги конкурса будут подведены через месяц в нашей группе ВКонтакте. На время его проведения необходимо оставить вашу страницу открытой.

Комплектация

ViewSonic XG350R-C поставляется в большой картонной коробке вместе с адаптером и кабелем питания, проводами HDMI, DisplayPort, а также кратким руководством пользователя.

Внешний вид

Первое, что впечатляет при виде ViewSonic XG350R-C так это его размеры. Он действительно здоровый и при размере дисплея в 35 дюймов имеет соотношение сторон 21:9. Это значит, что если раньше что-то не помещалось на экран, то теперь точно влезет.

Сам дисплей имеет изогнутую форму. Это и смотрится намного интереснее, по сравнению с привычным плоским монитором, а также обеспечивает тот самый эффект погружения в игру.

Подставка под монитор имеет массивную ножку. Ее можно регулировать по высоте, углу наклона, а также крутить на 120 градусов. Также сзади имеется выдвижное крепление под наушники.

На задней части расположилась подсветка ELITE RGB Alliance. Она имеет красивое призматическое свечение, которую также можно подключить к вашей общей системе. (Thermaltake RGB Plus, Razer Chroma или CoolerMaster MasterPlus+)

За звучание отвечают два динамика мощностью по 5 Вт и они действительно достойно играют, а уровня громкости на 30% хватает для повседневного использования.

Касательно разъемов здесь имеются x2 HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, а также вход для наушников 3,5 мм.

Дисплей

При размере в 35 дюймов разрешение составляет 3440 X 1440 пикселей. Это дает достаточно плотную картинку без зернистости. Монитор имеет частоту обновления кадров в 100 Гц и поддерживает технологию AMD FreeSync, что обеспечивает более плавную картинку без разрывов. Сама MVA матрица качественная, под углами нет искажений.ViewSonic XG350R-C также поддерживает HDR 10. На деле это дает высокий диапазон контрастности между светлыми и темными участками изображения, что обеспечивает более реалистичную картинку.

Система управления

Справа на задней стороне ViewSonic XG350R-C находится джойстик, с помощью которого можно вызвать меню и осуществить настройку монитора на свое усмотрение. Подняв, джойстик вверху, можно запустить окно с быстрым меню и сменить скорость фокуса (шутер от 1-го лица, MOBA, Королевская битва), Цвет-фокус (Реализм, ярко), консоль (Скорость, цвет). Данные параметры влияют на уровень яркости дисплея, повышение контрастности в темных участках кадров и установки приоритета скорости.

Через полное меню можно настроить два кастомных режима, отрегулировать уровень яркости, контрастности, выставить нужную громкость динамиков, посмотреть параметры системы и многое другое.

Тесты

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Отклонение цвета от эталона

Задержка ViewSonic XG350R-C

Итоги

Сейчас вы видите результаты входе тестов. Напомним что в описании есть ссылка на текстовый обзор. Там можно сравнить монитор с ранее протестированными моделями.ViewSonic XG350R-C - 318 cd/m2ViewSonic XG350R-C - 0.18 cd/m2ViewSonic XG350R-C - 6115KДанные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.ViewSonic XG350R-C - 350KЗадержка, светлые тона – 3.4msЗадержка, темные тона – 8.5msViewSonic XG350R-C станет отличным монитором для тех, кто хочет стабильно получать плавную картинку высокого качества во всех игровых дисциплинах: MOBA, шутеры, Королевская битва. К плюсам устройства стоит отнести большой изогнутый дисплей на 35 дюймов с соотношением сторон 21:9, QHD разрешением, частоту обновления кадров в 100 Гц, поддержку технологии AMD FreeSync, удобную подставку, подробное меню с настройками, красочную подсветку ELITE RGB Alliance и качественный стереозвук.