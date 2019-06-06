Обзор Warhammer: Chaosbane. Шикарная ролевая игра

2019-06-06, Автор - Влад Волошин; Продукт - Warhammer: Chaosbane; [57]
Релиз игры Warhammer: Chaosbane показал, что можно смело брать уже достаточно популярный жанр, делать его качественно и геймерам все понравится. Многие разработчики уходят от жанра RPG, так как очень тяжело уделать главных конкурентов, а ведь геймерам хочется чего-то нового и необычного. Для тех, кто давно мечтал о продолжении Diablo, данный релиз станет настоящим открытием — здесь есть все, что вы так любите и ждете.

Персонажи

Всего в Warhammer: Chaosbane представлено четыре класса персонажей. Вероятно, в будущем разработчики вместе с DLC добавят и новых героев, но пока что выбирать приходится из того, что есть. А есть у нас воин со щитом и мечем, это стандартный рыцарь, плюс есть воин-гном с топорами, плюс эльф с луком и маг. У каждого персонажа свои сильные и слабые стороны, которыми нужно правильно пользоваться. Проще всего играть за рыцаря, так как у него больше защиты и среднее количество урона, после него идет гном — он легко крошит врагов и получает довольно мало урона в ответ. Сложнее всего играть лучником и магом — нужно не только правильно использовать свои умения, но и попадать ими, плюс контролировать расстояние и постоянно уходить с линии атаки. Это тяжело, если вы играете первый раз, так что я настоятельно рекомендую брать воинов ближнего боя — у них больше шансов на выживание.

Уровни

Разработчики отказались от нелинейных уровней и сделали игру более понятной для обычных пользователей. Если вы заходите на уровень, то вам не нужно часами искать выход или решать какие-то головоломки, что сильно упрощает игровой процесс. Локации всегда представляют собой коридоры, по которым вы будете передвигаться и встречать на своем пути всевозможных врагов. Их, естественно, нужно убивать и двигаться дальше, получая опыт и собирая предметы из сундуков. Ничего сложного в этом нет и запутаться на локации практически невозможно. Лишь несколько раз за пять часов игры я запутался и не мог найти выход из канализации, обычно же все пути понятны и логичны. Также не забывайте постоянно изучать локацию на предмет каких-либо секретов вроде золота в коробках или спрятанных в тупике сундуков. Все это позволит вам быстрее развивать своего персонажа и получать от игры больше удовольствия.

Развитие

Очень круто продумана система прокачки персонажа, которая позволяет вам не переживать о большом количестве характеристик брони или оружия. Вы просто открываете инвентарь и видите, что у одного предметы столько-то процентов атаки и защиты, а у другого столько-то. Если предмет лучше того, что вы уже взяли в руки, то в процентах зеленым цветом это преимущество будет отображаться. Если же предмет хуже и процент красный, то можно смело все эти вещи выбрасывать фракции для поднятия своего личного рейтинга. Предметов достаточно много, у них есть специальные эффекты и характеристики, плюс вы всегда можете комбинировать какие-то особенности брони или аксессуаров. В целом, все очень достойно продумано и даже новичок не будет путаться в названиях и параметрах — подобрать более мощную экипировку очень даже просто.

Итог

Если вы любите ролевые игры и вам нравятся проекты, которые как-то похожи на Diablo, то самое время брать и качать Warhammer: Chaosbane. Игра очень простая и понятная, ее осилит даже тот пользователь, который ранее в подобные проекты не играл никогда. Если вам такое нравится, то будьте уверены — игра принесет массу положительных эмоций. Плюс никто не мешает взять друзей и пойти воевать вместе, чтобы наслаждаться виртуальными боями в компании верных товарищей.

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