Обзор Warriors: Rise to Glory!. Нечто уникальное

Боевая механика

Очень редко проекты от небольших студий способны заинтересовать геймера на длительное время. Однако, если поискать, то всегда можно найти нечто удивительное. Именно такую игру мы и обнаружили на просторах интернета — она крайне стильно нарисована, у нее уникальный сеттинг и приличная доля треша, плюс самое увлекательное развитие персонажа. Для большинства геймеров данная игра станет настоящим подарком, особенно если разобраться в механиках.

Развитие персонажа

В игре Warriors: Rise to Glory! довольно интересная механика боя, которая требует от вас стратегического мышления. Это весьма странно, ведь от игры с фиолетовыми персонажами и всевозможными шутками ниже плинтуса такого явно не ожидаешь. Однако, думать головой жизненно необходимо — нужно правильно расходовать энергию, отдыхать, атаковать и собирать разного рода напитки, если таковые имеются. Благодаря этому вы сможете победить врага даже в том случае, если у него приличная защита или просто больше очков здоровья. Также есть возможность выбирать силу удара и пробовать — нанести сильный удар и потерять всю энергию или нанести легкий удар, но оставить силы на дальнейшее развитие событий? Нужно тренироваться, пробовать, стараться и тогда у вас начнет получаться. Примерно через час игры уже понимаешь все эти тонкости механик и начинаешь играть с удовольствием.

Очки навыков

После каждой победы вам будут отсыпать монеток, за которые можно приобретать броню или оружие. Здесь стоит отметить, что вкладывать ресурсы нужно с умом. Например, вам обязательно нужно приобрести стандартный набор брони, иначе вы проиграете буквально во втором поединке. Далее, обязательно вложитесь в покупку более продвинутого оружия, ведь стандартная заточка наносит слишком мало урона. Кроме того, можно купить лук и нанести в начале раунда один выстрел, пока враг к вам не подошел ближе. Иногда удается попасть сильным выстрелом и снести половину очков здоровья, после чего уже взять в руки меч или топор и добить противника. Правда, можно и промазать, оставшись без энергии — тогда легко проиграть поединок. Вообщем, думайте и пробуйте. Но, развитие персонажа очень интересное и увлекательное, особенно если вы знаете, как вести себя в бою.

Итог

Помимо покупки экипировки и оружия вам еще нужно тратить очки, полученные за повышение уровня. Например, если вы прокачаете ловкость, то получите возможность взять более крутой лук в руки и наносить больше урона. С другой стороны, если вы не прокачиваете силу или ловкость, то оружие высокого уровня будет просто недоступно. Также стоит обращать внимание на выносливость, ведь чем больше у вас энергии, тем больше вы можете нанести ударов по врагу. Все эти параметры стоит развивать постепенно, не вкладывая все очки в один параметр. Герой должен быть как сильным, так и выносливым, да и про здоровье тоже не забывайте. Тоже есть над чем подумать.

Изначально Warriors: Rise to Glory! вызвала у меня массу вопросов. Как относится к игре серьезно, если кастомизация такая дикая и на экране происходит какой-то треш? Однако, уже через какое-то время начинаешь получать от этого удовольствие, втягиваешься, перестаешь удивляться определенным моментам. Тогда игра начинает приносить гораздо больше положительных эмоций и сразу появляется ощущение, что здесь можно проводить время. Качайтесь, тренируйтесь, старайтесь не умирать и идти на бой с мешком монеток на всякий случай, покупайте броню и оружие. Вообщем, это классная игра, есть не обращать внимание на сеттинг.