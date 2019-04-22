Обзор Warriors: Rise to Glory!. Нечто уникальное

2019-04-22, Автор - Влад Волошин; Продукт - Warriors: Rise to Glory!; [163]
Очень редко проекты от небольших студий способны заинтересовать геймера на длительное время. Однако, если поискать, то всегда можно найти нечто удивительное. Именно такую игру мы и обнаружили на просторах интернета — она крайне стильно нарисована, у нее уникальный сеттинг и приличная доля треша, плюс самое увлекательное развитие персонажа. Для большинства геймеров данная игра станет настоящим подарком, особенно если разобраться в механиках.

Боевая механика

В игре Warriors: Rise to Glory! довольно интересная механика боя, которая требует от вас стратегического мышления. Это весьма странно, ведь от игры с фиолетовыми персонажами и всевозможными шутками ниже плинтуса такого явно не ожидаешь. Однако, думать головой жизненно необходимо — нужно правильно расходовать энергию, отдыхать, атаковать и собирать разного рода напитки, если таковые имеются. Благодаря этому вы сможете победить врага даже в том случае, если у него приличная защита или просто больше очков здоровья. Также есть возможность выбирать силу удара и пробовать — нанести сильный удар и потерять всю энергию или нанести легкий удар, но оставить силы на дальнейшее развитие событий? Нужно тренироваться, пробовать, стараться и тогда у вас начнет получаться. Примерно через час игры уже понимаешь все эти тонкости механик и начинаешь играть с удовольствием.

Развитие персонажа

После каждой победы вам будут отсыпать монеток, за которые можно приобретать броню или оружие. Здесь стоит отметить, что вкладывать ресурсы нужно с умом. Например, вам обязательно нужно приобрести стандартный набор брони, иначе вы проиграете буквально во втором поединке. Далее, обязательно вложитесь в покупку более продвинутого оружия, ведь стандартная заточка наносит слишком мало урона. Кроме того, можно купить лук и нанести в начале раунда один выстрел, пока враг к вам не подошел ближе. Иногда удается попасть сильным выстрелом и снести половину очков здоровья, после чего уже взять в руки меч или топор и добить противника. Правда, можно и промазать, оставшись без энергии — тогда легко проиграть поединок. Вообщем, думайте и пробуйте. Но, развитие персонажа очень интересное и увлекательное, особенно если вы знаете, как вести себя в бою.

Очки навыков

Помимо покупки экипировки и оружия вам еще нужно тратить очки, полученные за повышение уровня. Например, если вы прокачаете ловкость, то получите возможность взять более крутой лук в руки и наносить больше урона. С другой стороны, если вы не прокачиваете силу или ловкость, то оружие высокого уровня будет просто недоступно. Также стоит обращать внимание на выносливость, ведь чем больше у вас энергии, тем больше вы можете нанести ударов по врагу. Все эти параметры стоит развивать постепенно, не вкладывая все очки в один параметр. Герой должен быть как сильным, так и выносливым, да и про здоровье тоже не забывайте. Тоже есть над чем подумать.

Итог

Изначально Warriors: Rise to Glory! вызвала у меня массу вопросов. Как относится к игре серьезно, если кастомизация такая дикая и на экране происходит какой-то треш? Однако, уже через какое-то время начинаешь получать от этого удовольствие, втягиваешься, перестаешь удивляться определенным моментам. Тогда игра начинает приносить гораздо больше положительных эмоций и сразу появляется ощущение, что здесь можно проводить время. Качайтесь, тренируйтесь, старайтесь не умирать и идти на бой с мешком монеток на всякий случай, покупайте броню и оружие. Вообщем, это классная игра, есть не обращать внимание на сеттинг.

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