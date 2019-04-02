Обзор Willowbrooke Post. Пиксельная красота

Сюжетная линия

Очень редко игры от небольших команд разработчиков могут действительно увлечь. Обычно они просто берут какую-то идею и пытаются максимально просто ее реализовать, чтобы не растягивать и без того скромный бюджет. Но, иногда из таких вот попыток получается нечто удивительное, что может привлечь ваше внимание и не отпускать в течение длительного времени. Сегодня мы поговорим именно о таком проекте — он красиво нарисован, у него есть нестандартный сюжет и масса преимуществ.

Графика

Мне крайне редко нравится сюжет в современных игровых продуктах, так как ему обычно уделяют очень мало внимания. Аудитория жаждет хлеба и зрелищ, а не какой-то там сложной истории или драматургии с персонажем в главней роли. Тем не менее, изредка пользователям хочется получить хоть какую-то интересную историю и в этом плане проект Willowbrooke Post мне очень понравился — авторы показали, что можно сотворить простую, но невероятно увлекательную историю о совершенно обычных людях. В основе сюжетной линии лежит персонаж (парень или девушка на ваш выбор), который получил письмо от своих родителей о том, что они уезжают в путешествие. Это их мечта, а мы должны в их отсутствие проследить за их семейным бизнесом — почтой. Наш персонаж отправляется в небольшое путешествие и вскоре уже должен вести этот сложный бизнес, чтобы не разорить почту. И это очень интересное путешествие.

Слишком много букв

Опять же, я очень редко что-то говорю про графику, так как очень сложно оценить картинку на экране объективно — у разработчика может быть свой стиль, свои предпочтению в визуальной составляющей. Но, в этой игре мне графика очень понравилась и я уверен, что вам она тоже подойдет. Виртуальный мир создан из пиксельных объектов максимально простой формы — разработчики постарались свести графическую составляющую до очень примитивной формы. Может это было сделано с целью оптимизации, может ради создания своего собственного стиля. Факт в том, что игра очень привлекательно выглядит и ее хочется изучать — бродить по локациям, узнавать что-то новое, собирать предметы в инвентарь. Дизайнеры уровней потрудились над деталями и получилось очень даже неплохо. Мне Willowbrooke Post понравилась из-за графики и сюжетной линии, что является большой редкостью на сегодняшний день.

Итог

Я очень люблю, когда повествование подается в интересном стиле с текстовым сопровождением и прочими бонусами, но в этой игре с этим буквально перебор. Разработчики вынуждают от вас читать громадное количество текста, который иногда не очень нужен — некоторые сцены и диалоги явно можно было сократить раза в два, если не больше. Но, вам приходится постоянно читать реплики и диалоги в громадных количествах, так как без этого вы просто не поймете суть задания и не сможете разобраться с какими-то базовыми вещами, не говоря уже о микроменеджменте.

Не могу сказать, что многого ожидал от этой игры, ведь ее явно создавала небольшая команда разработчиков и ждать уровня крупных проектов было бы глупо. Но, игра меня удивила — она очень красочно реализована, у нее масса привлекательных особенностей и вы явно заинтересуетесь сюжетной линией. Она отлично прописана и заставляет сопереживать главному герою, плюс в ходе прохождения тоже есть много чего интересного. Конечно, вам нужно знать английский на определенном уровне, иначе игра просто не будет для вас понятной. Без понимания сюжета здесь делать нечего, а разобраться в действиях вокруг вас будет крайне тяжело без чтения длиннющих текстов на английском.