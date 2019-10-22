Обзор World of Myths. Отличная карточная игра

2019-10-22, Автор - Влад Волошин; Продукт - World of Myths; [106]
Почему-то в последнее время коллекционные карточные игры стали появляться на рынке все чаще и чаще. Видимо, разработчики решили, что можно выпускать условно-бесплатные проекты и зарабатывать на ККИ столько же, сколько и Blizzard. Вот только есть определенные требования, которые обычно разработчиками игнорируются и получается не очень интересный продукт.

Интерфейс

Я понимаю, что интерфейс и вообще графика в подобных проектах играют далеко не основную роль, но все же стоит отметить старания разработчиков. Мы уже несколько раз играли в ККИ, которые выглядят просто отвратительно — некрасивые кнопки, интерфейс, меню и так далее. Более того, не просто интерфейс некрасивый, но и управлять игрой неудобно. У данной игры нет проблем с управлением и все кнопки с прочими контроллерами выполнены в достаточно хорошем стиле. Графика мне тоже понравилась — она простая, без лишних деталей, при этом позволяет не переживать о том, что ваш компьютер не потянет этот продукт. Наоборот, простая и лаконичная картинка открывает дверь в мир игр всем желающим — можно хоть сейчас брать, играть и наслаждаться. Мне кажется, что авторы проекта молодцы, ведь они постарались сделать красиво и легко. Далеко не всем крупным студиям это удается, что уж говорить про независимых разработчиков.

Геймплей

Это практически классическая карточная игра, так что ожидать от нее чего-то нереального в плане механик или геймплея не стоит. У нас есть игровое поле в формате стола, который разделе на два элемента. Сверху часть вашего соперника — снизу ваша часть. Далее, вам нужно бросать карты на стол, чтобы атаковать противника, а у него цель точно такая же. Задача игрока заключается в том, чтобы перехитрить противника и нанести ему урона достаточно, чтобы уничтожить. Иногда это можно реализовать банально атаками, иногда есть более хитрые стратегии. У каждого геймера свои стратегии и тактики, а побеждает тот, кто лучше подготовился, лучше знает свою колоду и понимает, как работает колода других игроков. Сначала все кажется довольно странным и неудобным, но очень быстро ситуация меняется и тогда играть становится гораздо интереснее.

Донат

Да, стоит отметить, что игра распространяется на условно-бесплатной механике, то есть саму игру вы загружаете бесплатно, но вот внутри у вас уже будут покупки за реальные деньги. Здесь ничего ужасного в плане доната нет и играть можно даже без вложения реальных денег, но, естественно, с ним куда веселее и проще. Там, где другие игроки будут десятками часов копить виртуальную валюту, вы получите с донатом все нужные карты для колоды буквально по щелчку пальцев. Это не делает игру ужасной или неудобной для обычного игрока, но все же некий дисбаланс есть. Особенно на более высоких рангах, когда сражаешься с уже опытными игроками и любая классная карта может перевернуть ход битвы. Если для вас донат страшен и вы его избегаете, то стоит избегать и условно-бесплатных игр, ведь в них этого самого доната просто тьма. Но играть можно и даже получать удовольствие.

Итог

Разработчики приняли несколько серьезных решений, которые отпугнут многих геймеров. Например, игра требует от вас регистрации в клиенте. Зачем, если я уже зашел через Steam и просто хочу поиграть? Во-вторых, здесь довольно сложное обучение и, что самое обидно, здесь низкий онлайн. В таких играх крайне важно иметь армию поклонников, которые будут играть и наслаждаться этим, позволяя найти игру хотя бы за пару минут. Однако когда комьюнити очень слабое, то и играть не с кем — поиск боя может отнимать слишком уж много времени.

Комментарии и отзывы World of Myths
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