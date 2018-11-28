Обзор Youtube Music. Продвинутая музыка

2018-11-28, Автор - Влад Волошин; Продукт - Youtube Music; [60]
Для большинства современных пользователей музыка уже перестала быть просто звуками из динамиков — мы играем в игры с музыкой, гуляем и путешествуем с наушниками в ушах, ездим на работу и обратно. Музыка является важной составляющей нашей жизни и сервис Youtube Music делает прослушивание этой самой музыки более комфортным. Вы просто устанавливаете себе приложение на смартфон и добавляете любимых исполнителей, после чего можете слушать любимые треки и получать от этого массу удовольствия. Что еще нужно для счастья? Помимо этого, разработчики добавили массу полезных мелочей, позволяющих настроить свою ленту и библиотеку треков так, чтобы контент нравился вам и попадались только любимые треки. Собственно, давайте посмотрим на то, что умеет это приложение и почему оно так быстро стало популярным среди пользователей. Да, уже сейчас аудитория у сервиса громадная.

Выбираем исполнителей

Для начала приложение рекомендует вам выбрать исполнителей, которые вам нравятся и музыку которых вы бы хотели слушать. Стоит отметить, что при выборе любимого исполнителя вам выдают несколько похожих вариантов. Это ускоряет поиск всех исполнителей, если вы слушаете определенное направление. Дальше программа на основе ваших предпочтений создаст подборку свежих треков, наиболее популярных и так далее. Естественно, если вы на момент регистрации выбрали не всех любимых исполнителей или решили убрать кого-то из этого списка, то в настройках всегда можно редактировать фаворитов и получать новые подборки. Это удобно и не нужно тратить много времени при регистрации, это совершенно не обязательно. Выбирайте буквально несколько любимчиков и отправляйтесь дальше в меню. Очень круто, что система не добавляет вам исполнителей из других жанров, это обычно портит ощущения.

Подборки

Приложение самостоятельно формирует подборки треков, исходя из предпочтений пользователя. Например, у вас будет вкладка со всеми свежими треками исполнителей, где все они будут перемешаны. Можно выбрать самые популярные хиты и слушать только их (очень полезно, если вы хотите чего-то нового, но не знаете, как это новое искать). Есть возможность пролистать меню немного дальше и посмотреть тематические подборки или просто перейти в новый альбом исполнителя и слушать его песни. В целом, реализация мне очень понравилась — круто сделано и удобно.

Платная подписка

Разработчики изначально позиционировали свой сервис как платформу для прослушивания музыки с платной подпиской. Конечно, вы можете слушать ее и без покупки Premium, но тогда будет действовать ряд ограничений. С платной же подпиской вы можете слушать музыку в фоновом режиме, то есть с заблокированным дисплеем, можете загружать ее в оффлайн и слушать треки без рекламы. По этому принципу работает практически каждый конкурент в этом сегменте, так что нас ничего не удивило. Никто же и не думал, что нам дадут все эти возможности бесплатно, правда?

Итог

Очень понравилась реализация проекта. Вы просто загружаете приложение, регистрируетесь и выбираете любимых исполнителей, после чего можете приступать к прослушиванию музыки. Кому-то понравятся подборки, кто-то послушает новый альбом Егора Крида. Далее, если вам понравятся функции и возможности Youtube Music, можно будет взять платную подписку на месяц и посмотреть на то, насколько это удобнее. Если понравится — будете дальше платить и получать удовольствие, если нет — откажетесь. В этом плане проект выглядит очень круто, особенно для меломанов, которые хотят больше качественного контента.


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