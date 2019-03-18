Обзор ZAMB! Endless Extermination. Максимум активности

2019-03-18, Автор - Влад Волошин; Продукт - ZAMB! Endless Extermination; [93]
Довольно редко игры от независимых разработчиков могут реально принести удовольствие. Чаще всего разработчики подобных проектов берут уже готовую концепцию, делают что-т освоен в плане графики и получается скучно. Авторы данного проекта решили пойти другим путем и показали совершенно уникальный виртуальный мир, от которого довольно тяжело оторваться. А это, учитывая скромный бюджет и сеттинг, довольно приличный комплимент в сторону релиза.

Геймплей

Мне игра ZAMB! Endless Extermination понравилась тем, что здесь разработчики не дают вам не то что скучать, но и буквально выдохнуть во время боя. Враги лезут со всех сторон, нужно постоянно менять персонажей, ставить турели защитные, использовать специальные умения и все в таком духе. То есть, геймплей максимально насыщенный и требует от вас постоянного внимания — сражаться с врагами нужно правильно, не запуская их к реакторам и не получая слишком уж много урона. В начале раунда мы активируем тот самый реактор, их всегда несколько, после чего на нас начинают нападать враги. Они идут в сторону реактора и хотят его уничтожить, а мы своим бравым отрядом должны перекрыть им путь и уничтожить всех врагов. Только в этом случае мы сможем победить на уровне и пройти дальше по сюжетной линии. И если вы думаете, что это легко, то я готов вас переубедить, ведь это очень даже сложно.

Тактика

Во время сражения с монстрами вы можете переключаться между персонажами при помощи клавиши Tab, тем самым меняя тактику боя. К примеру, некоторых противников, если их много скопилось, намного лучше бить в ближнем бою, так как персонаж наносит урон в определенном радиусе и вы можете бить сразу нескольких противников за раз. Это удобно, но если вас будут в ответ сильно бить, то и умереть можно. Нужно правильно держать дистанцию, наносит удары издалека, использовать свои умения для атаки по области и так далее. Если же вы видите, что враги идут в гордом одиночестве, то лучше взять другого персонажа и стрелять из автомата, нанося постепенно больше урона своему врагу. В этом случае у вас нет шанса потерять очки жизней, а враги будут так же умирать, как и от ударов ближнего боя. Да и про турели не забывайте — они частенько помогают изменить баланс сил в вашу сторону.

Сюжетная линия

В игре действительно имеется сюжетная линия, но я не могу сказать, что это важный элемент игрового процесса, так как ничего удивительного в сюжете нет. Персонажи рассказывают нам какие-то детали, после чего повествование можно считать законченным, ведь теперь вы будете просто проходить цепочки уровней и сражаться с инопланетными монстрами. Конечно, я и не ждал чего-то более сложного в плане драматургии, но все же хотелось как-то больше рассказов про сюжет, больше комиксов с персонажами и всего в таком духе. А здесь все предельно просто, понятно и даже местами скучно. Зато помимо сюжета у нас есть бесконечный режим на выживание, который вынуждает потеть над каждым заходом.

Итог

ZAMB! Endless Extermination очень веселая игра, которая затянет вас на длительное время. Уровни довольно простые и понятные, управление удобное, есть масса врагов со своим уникальным стилем атаки и все это вместе позволяет увлечься на множество часов. Да, игрушка не тянет на уровень ААА-проекта, но так и не должно быть. Зато проект приносит гораздо больше эмоций и радости, чем некоторые крупные релизы прошлого года, что мне кажется даже более важным преимуществом. Так что загружайте, берите в руки клавиатуру с мышкой (или геймпад) и спокойно сражайтесь с армиями ненавистных инопланетян.

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