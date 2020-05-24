Обзор «Звук». Слушаем музыку на смартфоне комфортно и легально

Когда-то давно музыканты зарабатывали на продаже своих альбомов, но повсеместное распространение интернета и торрентов позволило пользователям скачивать весь контент бесплатно, пусть и не совсем легально. Вначале правообладатели пытались бороться с этим явлением: подавали иски в суды, блокировали сайты, записывали обращения к фанатам, но все их попытки оказались тщетными.

И вот когда битва казалась уже проигранной, на музыкальной арене появились стриминговые сервисы. Новое решение позволило найти компромисс: музыканты стали получать свою «копеечку», а пользователям дали бесплатный доступ к огромной аудиотеке с небольшими ограничениями, которые можно снять за ежемесячные донаты. При этом, отпадает необходимость искать треки в сети и закачивать их на телефон, терзаясь тем, что фактически обокрал любимую группу. Давайте рассмотрим все преимущества такой системы распространения музыки на примере отечественного сервиса «Звук».

Доступ к сервису предоставляется как через web-интерфейс на сайте zvuk.com, так и через мобильное приложение для Android и iOS. Регистрация аккаунта происходит с привязкой к номеру телефона или профилям в социальных сетях, после чего пользователь получает премиум-доступ на ограниченный срок (длина зависит от оператора и выбранной платежной системы).

По окончании пробного периода, либо оплачивается подписка, либо можно пользоваться бесплатной версией с ограничениями. Подписка существует в двух видах: месячная за 169 рублей и ежедневная за 9 рублей. Такой подход предоставляет гибкость, поскольку можно активировать премиум лишь на тот день, когда это нужно. Ежедневная подписка автоматически активируется после окончания пробного периода, а сумма списывается непосредственно с мобильного счета. Впрочем, оплатить можно и через AppStore или Google Play, а также с помощью банковской карты.

В музыкальной базе «Звука» находится более 40 млн треков, которые доступны для прослушивания как по подписке, так и без нее. Правда, в отсутствие премиума, придется через определенное время слушать несколько секунд рекламы, да и в самом приложении будут баннеры. Как по мне, мало интересного в простом прослушивании треков, гораздо больший интерес представляют тематические подборки.

Без подписки, композиции в них будут воспроизводиться только в случайном порядке, а переключаться между треками внутри можно лишь ограниченное количество раз.

Подборки разбиты по трем секциям. Раздел «Хиты и чарты» включает 100 лучших песен в ротациях на радио, списки исполнителей, поющих вживую, несколько чартов по жанрам, композиции популярных артистов, подборки лучших песен по годам, наиболее популярные альбомы, а также тематические подборки вроде «Песен Евровидения» или «Клипы: в тренде».

Здесь же находится раздел Stories, представляющий собой сборки новостей, интересных фактов и историй на музыкальную тематику, при этом, к каждому посту прилагается визуальная часть. Это уникальная «фишка» сервиса, отсутствующая в других системах, которая помогает пользователям не просто получать желаемую музыку, но и максимально «влиться» в музыкальный контекст. В «Новой музыке» собраны альбомы и треки, появившиеся за последние 7 дней. Пользуйтесь этим разделом, и вы всегда будете на гребне музыкальной жизни. В третьей части «Жанры и настроения» собраны списки под определенные жизненные ситуации: тренировка, отдых или песни, с которыми проще не сойти с ума во время карантина. Здесь же можно выбрать одну из 24 коллекций, привязанных к определенному жанру, которые в свою очередь делятся на поджанры.

Доступны треки недели, новые релизы, лучшие композиции популярных артистов, подборки редакции и все это в рамках выбранного стиля музыки. Конечно, есть доступ и к поиску, который не только поможет найти нужный сингл, но и, например, подберет плейлист для дискотеки. Почему-то разработчики решили не включать все возможности сервиса в приложение, поэтому некоторые разделы, такие как онлайн-радио, доступны лишь с сайта.

Одна из главных «фичей» — рекомендательный сервис, где искусственный интеллект формирует уникальные подборки на основе предпочтений пользователя. Результат можно прослушивать как в формате онлайн-радио, так и ежедневно обновляемого списка треков. Кроме того, здесь выводятся три наиболее близкие интересам пользователя подборки, разбитые по жанрам.

Сервисом вполне комфортно пользоваться без оформления подписки, однако, последняя предоставляет ряд весьма приятных опций. Одна из них – загрузка текстов песен, причем, в отличие от аналогичных сервисов, слова иностранных треков здесь переводятся на русский язык. Это не только позволит оценить красоту стихотворного слога и подпевать любимому артисту, но и понимать смысл многих песен.

Еще одна опция для подписчиков — раздел «Коллекция», где собирается музыка, которая вам понравилась или была скачана на устройство, чтобы слушать ее без доступа к интернету. Сразу оговоримся, что как только подписка заканчивается, доступ к последней прекращается. В раздел можно добавлять не только отдельные треки, но и целые альбомы или плейлисты. Появляется также возможность повысить качество музыки до 320 bit, что крайне актуально, если вы используете качественные проводные наушники. В приложении имеются широкие возможности по кастомизации. Можно не только включить «дневную» или «ночную» тему оформления, но и выбрать основной цвет элементов и настроить внешний вид коллекции: будут ли отображаться просто названия треков, или показываться совместно с обложками альбомов. В утилите присутствует встроенный эквалайзер, который позволит тюнинговать звучание по вашему вкусу. Переключать треки, тут можно не переходя непосредственно в плеер: достаточно лишь свайпнуть вправо или влево прямо по текущей композиции.

На протяжении десятка лет, у меня был четко сформированный плейлист из трех сотен треков, которые я выучил буквально наизусть. Обновления там появлялись очень редко, в основном, за счет новых альбомов пары групп. Треки приходилось выискивать в сети, а после закачивать на телефон. Благодаря же сервису «Звук», я заметно обогатил свою музыкальную коллекцию: рекомендательный алгоритм сумел подобрать весьма близкие мне композиции, которые до этого я не слышал. При этом, скачивание новой песни осуществляется буквально парой нажатий. Подгрузка текстов помогает разобраться, о чем поется в новой песне и начать подпевать. Наконец, теперь я всегда остаюсь в курсе новых релизов интересных мне групп.

Конечно, сервис «Звук» не панацея, и есть много альтернатив, но он действительно удобный и предоставляет множество интересных возможностей. Без особых затрат, любимую музыку можно теперь слушать комфортно и легально. Подойдет «Звук» как меломанам, следящим за всеми музыкальными трендами, так и обычным людям, коротающим время в дороге.

Автор: Артем Костенко