Выбор игровых наушников - сложная задача. Выбор наушников для музыки - задача вдвое сложнее. Дело в том, что если вы выбираете наушники для прослушивания музыки, то смотреть нужно на гораздо большее количество параметров и выкладывать немного больше денег, чем за гарнитуру для общения с друзьями в CS GO. Сегодня мы решили на примере наушников «Монреаль» рассказать вам о том, на что стоит обращать внимание при покупке наушников для прослушивания качественной музыки.

Видео обзор

Стоит отметить, что данная модель самим производителем называется как вариант для DJ. То есть, для тех крутых парней в клубах, которые делают музыку и раскачивают танцпол огненными треками. Конечно, у меня опыта диджейства нет и я буду оценивать продукт исключительно как казуальный пользователь, который слушает музыку, ведет трансляции в сети, играет в игры и смотрит фильмы с сериалами. Небольшой спойлер себе позволю - они справились с задачей настолько хорошо, что стали моими основными наушниками. Да-да, я сам удивился, но пришлось свои Plantronics отложить.

Комплект поставки

Поставляются наушники в достаточно большой коробке, размеры которой аргументированы размерами самих наушников - это полноразмерные наушники, которые будут полностью закрывать ваше ухо и из-за большого радиуса мембран и размера амбушюр наушники оказались достаточно большими, отсюда и размеры коробки. Зато, когда берешь их в руки, сразу появляется ощущение, что купил реально крутой девайс.

На передней панели у нас большую часть занимает цветная полиграфия высокого качества, сбоку расположена прозрачная панель, через которую можно посмотреть на то, как наушники выглядят. Это важный момент для тех, кто покупает наушники не через интернет, а в оффлайн-магазине, можно оценить дизайн даже не доставая устройство из коробки.

Дизайн корпуса

В комплекте вы сможете найти инструкцию, гарантийный талон, плюс коннектор с 3,5-мм разъема на 6,35-мм разъем для использования с более серьезной техникой. Это первый момент, который указывает нам на то, что наушники совершенно не простые и у них есть предназначения помимо прослушивания музыки с ноутбука.Наушники получились достаточно большими, но я не хочу сказать это с негативным оттенком. Нет, просто после тестов предыдущей модели этого же производителя под названием «Берлин», ощущения совершенно иные и конструкция с полным охватом уха мне нравится куда больше, если честно.

Начну с оголовья - оно выполнено из мягкой экологической кожи, внутри находится поролон, из-за чего давления на голову практически нет и ощущения дискомфорта тоже. Строчка качественная, швы не разойдутся после года активного использования, так что за качество оголовья могу поставить большой плюс.Здесь же стоит отметить, что внутри оголовья идет пластиковый каркас. Это как плюс, так и минус - пластиковый каркас намного легче металлического, так что наушники практически на голове не чувствуешь, но в плане гибкости и надежности пластик так же сильно проигрывает металлу. Зато есть насечки с цифрами на корпусе каркаса, это удобно - вы можете раз подобрать нужный вам размер и потом просто выставлять его по цифрам. Относительно преимуществ и недостатков пластикового каркаса каждый сам решит для себя что ему важнее.

Далее, у нас идет крепление оголовья к чашам. Это крепление тоже пластиковое, хотя и собрано весьма качественно, но сказать, что это самый надежный вариант в сегменте я не могу. То есть, если вы аккуратный пользователь и не роняете наушники на пол, не садитесь на них и так далее, то это вовсе не проблема, но если вы любитель после очередного поражения в шутере бросить наушники о стол - это вариант не для вас, просто не выдержит конструкция.Зато у данной конструкции есть просто шикарные углы поворота для большего удобства - это позволяет наушникам лучше прилегать к голове и ушам, плюс вы сможете сложить наушники в максимально компактный вариант и транспортировать устройства в рюкзаке, например, не переживая за то, что наушники отнимают тьму места. Для меня, как активного пользователя, да и для потенциальных покупателей, это станет громадным преимуществом.

Сами чаши порадовали больше остальной конструкции - на левой и правой грани у нас матовый пластик с логотипом компании, панели эти плоские и у меня уже появилась идея, как их можно кастомизировать (как на некоторых дорогих наушниках - можно поклеить сверху свои панели и получить уникальный девайс). Далее у нас идет глянцевая рамка на чашах, стилизированная под хром, а там уже и амбушюры расположены.Амбушюры здесь просто шикарные и это громадное преимущество устройства, которое перекрывает все те недостатки с пластиковым каркасом. Амбушюры мягкие, выполнены из экологической кожи, они плотно прилегают к голове и уши внутри чувствуют себя отлично, ничего не давит и не мешает. Плюс, они рассчитаны так, что ухо находится на максимально близком расстоянии от мембраны, но не упирается в нее - из-за этого звук получается намного четче, чище и нет ощущения прослушивания музыки в бочке.

Звучание

Отдельно хотелось бы похвалить и кабель - он достаточно мягкий, у него нет оплетки, что делает его более компактным и если вам нужно кабель как-то хитро закрутить, то данный вариант понравится куда больше. Плюс, кабель черный - это всегда практично, особенно если вы часто его используете не за компьютером, а где-то в поездках музыку слушаете.В чем я не сомневался, так это в качестве звучания - наушники оказались настоящим примером того, как за небольшую сумму денег можно получить шикарный звук как при прослушивании музыки, так и в более простых задачах - играх, фильмах и общении с друзьями по Skype. Как я уже говорил ранее, я не профессиональный музыкант и не DJ, так что оценить продукт с точки зрения использования в клубе во время выступления не могу. Но, есть определенные детали, которые меня сильно порадовали.

Начнем с того, что здесь отлично соблюдается баланс между высокими, средними и нижними частотами. Это большая редкость - обычно наушники среднего класса хорошо передают середину и низы, но верхние частоты часто проигрывают остальным параметрам. Плюс, частенько производители делают упор на бас, дабы скрыть какие-то недостатки своего решения, здесь же разработчик все реализовал совершенно иначе. Басы есть, но они более глубокие и насыщенные, они не перебарщивают даже в каких-то тяжелых Pop-треках.Отдельно наушники порадовали меня при прослушивании инструментальной музыки - я фанат Людовика Эйнауди и во время работы с текстом или обзорами я всегда слушаю его треки. И, что самое удивительное, в проигрывании этой музыки, а музыка весьма сложная и сцена здесь выстроена намного интереснее, чем в популярных треках от реп-исполнителей, наушники показали себя очень хорошо. Можно четко услышать каждый из инструментов, сразу появляется ощущение понимание инструментальной сцены, некоторые мелкие детали я услышал впервые - мои предыдущие наушники, видимо, не вытягивали такую детализацию трека.

Итог

Конечно же, в более простых задачах наушники покажут себя еще лучше - если вы слушаете музыку с Вконтакте, то этот продукт покажет вам насколько такая музыка может звучать хорошо. Хотя, конечно, если вы покупаете такого рода девайс, то стоит задуматься о более высоком качестве музыкальных композиций и загружать музыку в определенном формате без сжатия и потери качества - тогда вы сможете с удовольствием слушать свои любимые композиции и чувствовать максимальное погружение в мелодию.Отдельно хотелось бы так же сказать про игры. Да, эти наушники покупать специально и целенаправленно для игрушек не стоит - есть масса вариантов с микрофоном, дабы ваши друзья вас слышали и вы могли раздавать команды прямо по время боя. Но, если вы любите слушать качественную музыку и получать от этого удовольствие, плюс играете в игры, то этот вариант так же подойдет - благодаря отлично проработанным средним и высоким частотам, данные наушники «Монреаль» идеальны для игр самого разного жанра - отлично передается сцена, имеется даже позиционирование. Плюс, я их использовал для онлайн-трансляций, ведь амбушюры очень мягкие и даже после пяти часов активной игры и общения со зрителями уши мои не болели. Это кайф.В последнее время при написании итогов по какому-то продукту или игре, я всегда задаю себе вопрос «А купил бы я себе это за эту цену?». Это важный вопрос, который определяет важность недостатков девайса и ценность его преимуществ. И, я могу с уверенностью сказать, что я бы купил эти наушники даже дороже, чем их продают официально. Они слишком уж универсальны, слишком у них хорошее звучание и мне, как человеку активному, всегда важна компактность и практичность, а здесь все это присутствует.

Как я уже сказал, данные наушники я использовал во всех возможных сценариях - слушал музыку среднего качества, слушал инструментальную музыку самого высокого качества, играл в игры, слушал музыку на улице со смартфона, общался в Skype с друзьями. Во всех ситуациях наушники показали себя очень хорошо, нет ни единого момента, где я бы был разочарован или хотя бы немного огорчился из-за качества звучания.

Да, есть небольшие недостатки, хотя назвать их прямо недостатками весьма проблематично. Конструкция оголовья пластиковая - это единственная придирка, которая есть к наушникам, хотя и она весьма натянута, ведь из-за пластика конструкция вышла очень легкой и при длительном использовании вы будете рады, что наушники такие легкие и на голову не давят.Подводя итог - да, я бы такие наушники себе купил, они шикарно звучат, они компактно складываются в рюкзак, у них масса преимуществ и стильный дизайн, а амбушюры радуют мои уши каждый день, ведь теперь это - мой основной инструмент для прослушивания музыки и просмотра фильмов.