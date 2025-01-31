Обзор iPhone 16 Pro Max

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Новый iPhone 16 Pro Max от Apple сразу покорил публику увеличенным дисплеем, мощным процессором и передовой системой камеры. Несмотря на внешнее сходство со своими все еще популярными предшественниками, устройство предлагает множество инноваций, которые делают его одной из самых обсуждаемых моделей года. Давайте рассмотрим их подробнее.

Комплектация

Apple не изменяет традициям в плане комплектации – у iPhone 16 Pro Max она тоже минимальная. В коробке только смартфон, кабель USB Type-C и документация.

Титановый корпус

Корпус нового смартфона выполнен из титана Grade 5, что делает его легче и прочнее по сравнению с предыдущими моделями. Титановая рамка устойчива к царапинам, а закаленное стекло с обеих сторон обеспечивает высокую степень защиты.

Однако устройство все же склонно к появлению мелких повреждений при активном использовании. Скругленные грани добавляют удобства, но увеличенные габариты делают его менее комфортным для управления одной рукой. Впрочем, к этому привыкаешь.

Большой дисплей

Одно из главных новшеств – это большой экран диагональю 6,9 дюйма. OLED-панель LTPO Super Retina XDR с частотой обновления 120 Гц гарантирует и плавность качество отображения.

Яркость достигает впечатляющих 2000 нит, что делает дисплей удобным даже летним днем под прямыми лучами солнца. За счет рамок минимальной толщины экран занимает 92,3% лицевой панели, формируя тем самым визуальный эффект полного погружения.

Настройки дисплея ограничены: пользователь может активировать True Tone, ночной режим и переключаться между светлой и темной темами. Однако тонкую настройку цветопередачи iOS по-прежнему не предлагает. Экран откалиброван под цветовое пространство P3, что заметно при просмотре контрастного HDR-контента.

Мощный A18 Pro

В основу смартфона iPhone 16 Pro Max лег процессор Apple A18 Pro, построенный по 3-нм технологии. Его архитектура включает шесть ядер: два высокопроизводительных и четыре энергоэффективных. Вкупе с новым графическим ядром и улучшенным Neural Engine устройство демонстрирует выдающиеся результаты в бенчмарках, таких как Geekbench и AnTuTu.

Чипсет обеспечивает отзывчивую работу интерфейса и приложений, включая требовательные игры и приложения дополненной реальности.

Система камер

Камеры iPhone 16 Pro Max продолжают традицию Apple быть одними из лучших на рынке. Устройство оснащено четырьмя модулями, включая основную и широкоугольную камеру, а также датчик глубины и телефотообъектив. Основная получила 48-мегапиксельный сенсор Sony IMX803, обеспечивающий высокую детализацию и естественное боке.

Особенности камер включают:

5-кратный оптический зум за счет телефотообъектива;

съемка видео в 4K с частотой до 120 кадров/с;

поддержка формата RAW для профессиональной обработки.

Снимки поражают четкостью и естественными цветами, особенно при хорошем освещении. Однако ночная съемка на широкоугольную камеру все еще не идеальна. Видео традиционно выделяется отличной стабилизацией и плавными переходами между объективами.

Студийные микрофоны

iPhone 16 Pro Max оснащен стереомикрофонами с поддержкой записи звука высокого качества. Новая система подавления шумов и улучшенная чувствительность дают записывать аудио, которое подходит даже для профессиональных нужд.

Каждая видеосъемка дополняется четким и реалистичным звуковым сопровождением, что делает смартфон идеальным инструментом для блогеров и контент-мейкеров.

iPhone 16 Pro Max – это эволюция, а не революция, но от этого он не становится менее желанным. Его отличают яркий дисплей, мощный чип A18 Pro и продвинутые камеры. Устройство остается идеальным выбором для ценителей технологий.