Обзор плюсов и минусов Black Shark 2 8/128GB. Самый доступный игровой смартфон

2019-10-27, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Black Shark 2 ; [279]
Этим летом компания Xiaomi и её игровое подразделение Black Shark представили обновленный игровой смартфон Black Shark 2 Pro, который отличается от предшественника более быстрой платформой Snapdragon 855 Plus. Пока новинка еще не очень широко представлена в российской продаже, а потому мы решили подробно изучить Black Shark второго поколения, который должен был немного сбавить в цене.

Дизайн

Как и его предшественник, Black Shark 2 Pro с первого взгляда можно идентифицировать как геймерский смартфон. Если передняя панель получилась обычной, без каких-либо вырезов, то задняя пестрит множеством элементов и вставок на алюминиевом корпусе. По словам производителя, глянцевая стеклянная вставка нужна для охлаждения и ловли сигнала. Вертикально ориентированная двойная камера нашла свое место в левом углу, а светящийся и пульсирующий логотип – посередине. Доступных расцветок две: черная и серебристая. Несмотря на геймерский нрав и ёмкую батарею, аппарат получился не очень толстым (8.77 мм), но довольно тяжелым (205 граммов).

Дисплей

Смартфон оснастили 6,39-дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 1080:2340 пикселей (плотность 403 ppi), соотношением сторон 19.5:9, максимальной яркостью 430 нит, минимальной яркостью 1.8 нит, бесконечной контрастностью, функцией Always-on display и временем отклика на касание 43,5 мс, в то время как у конкурента ASUS ROG Phone II этот показатель равен 49 мс. Что до частоты обновления экрана, то она составляет обычные 60 Гц, когда у OnePlus 7 Pro она равна 90 Гц, а у ROG Phone II – 120 Гц. Нельзя не отметить и специальные функции Magic Press и Master Touch, которые позволяют выполнять различные действия в играх в зависимости от силы нажатия.

Железо и производительность

Разумеется, за аппаратную мощь здесь отвечает топовое решение – Qualcomm Snapdragon 855. Это семинанометровый восьмиядерный процессор с тактовой частотой до 2.84 ГГц и графикой Adreno 640, который используется в большинстве Android-флагманов первой половины 2019 года, вроде Xiaomi Mi 9, OnePlus 7 Pro или американской версии Samsung Galaxy S10. В сочетании с 12 ГБ оперативной памяти процессор легко справляется с самыми требовательными играми, вроде PUBG, Fortnite или Asphalt. Ну а чтобы железо не перегревалось во время долгих сессий, здесь предусмотрено жидкостное охлаждения и многослойная система рассеивания тепла.
  • AnTuTu 7 – 367354 балла
  • Geekbench 4.1 – 11190 баллов

Камера

За фотовозможности здесь отвечает связка из двух модулей: основного с 48 Мп датчиком и оптики с диафрагмой f/1.8, а также 12 Мп модуля телефото с двухкратным оптическим зумом. Каких-то откровений от этих камер ждать не стоит, но главный модуль способен выдать довольно детализированные с неплохим динамическим диапазоном снимки при хорошем освещении. Ему далеко до камеры в Xiaomi Mi 9, но для геймерского смартфона фотовозможности здесь достойные. Вдобавок отметим возможность записывать видео в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду и добротную 20 Мп фронтальную камеру.

Аккумулятор и автономность

Ёмкость аккумулятора составляет 4000 мАч – выше среднего, но геймерскому смартфону можно было дать батарею и посерьезнее. Тот же ASUS ROG Phone II может похвастаться АКБ на 6000 мАч. При воспроизведении H.264 видео на яркости в 150 кд/м2 аппарат способен продержаться 11 часов, тот же Xiaomi Mi 9 в том же тесте выдерживает на пару часов больше. В общем, автономность здесь средняя, зато имеется поддержка быстрой зарядки мощностью 27 Вт. С её помощью смартфон можно полностью зарядить всего за 75 минут.

Одной строкой

Отметим наличие стереодинамиков, подэкранного сканера отпечатков пальцев, дополнительных девайсов для комфортной игры, а также отсутствие 3,5-мм разъема для наушников, слота для карт памяти и модуля NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

Согласно данным «Яндекс Маркета», Black Shark 2 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценен в России в 32 тысячи рублей, а младшую версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти можно найти за 29 500 рублей. ASUS ROG Phone 2 у нас пока не продается, как, впрочем, и Razer Phone 2. Неплохой альтернативой «черной акуле» можно назвать NUBIA Red Magic 3, который стоит чуть дороже, построен на том же чипсете, но имеет одинарную камеру, аккумулятор на 5000 мАч и дисплей с частотой обновления 90 Гц.

Вывод

В сильные стороны Black Shark 2 можно занести мощнейший процессор с эффективной системой охлаждения, адаптированный к играм за счет специальных функций дисплей, самобытный, пусть и несколько эклектичный дизайн, неплохую двойную камеру, стереодинамики и самый доступный среди других игровых смартфонов ценник. Если вас не смущает обычный 60-герцовый экран и отсутствие NFC, то Black Shark 2 станет отличным девайсом для мобильных игр.

Комментарии и отзывы Black Shark 2
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