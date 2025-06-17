Разработка Apple Intelligence находится в тупике

Сервис Apple Intelligence с момента своего анонса застрял в тупике — несмотря на ожидания фанатов, что на WWDC 2025 будут представлены значимые функциональные нововведения, компания ограничилась визуальным обновлением интерфейса в виде Liquid Glass — и этим разочаровала многих. Да, Apple наконец открыла платформу сторонним разработчикам, но этого недостаточно — до полноценной конкуренции с OpenAI или Google ещё очень далеко. Более того, аналитик Дэниел Айвз считает, что следующие 12 месяцев будут критически важными для развития Apple Intelligence. По словам Айвза, Apple наконец обозначила свой подход к ИИ, сделав ставку на экосистему разработчиков — это может сыграть решающую роль в дальнейшем росте платформы.

Он также подчёркивает, что Apple Intelligence станет в центре внимания инвесторов в ближайшем году, а значит у компании практически не осталось времени на выжидание — нужно показать реальный прогресс. Apple, вероятно, активизирует приобретение ИИ-компаний, чтобы догнать конкурентов. Ранее компания уже скупала небольшие ИИ-стартапы, но большинство таких сделок не принесло видимых результатов — зачастую технологии оказывались узкоспециализированными или вовсе не интегрировались в продукты. Сейчас же Apple нужно нечто более масштабное и значимое, иначе платформа так и останется в тени. На практике Apple заметно отстаёт от Google, OpenAI и, возможно, даже и от компании Samsung, особенно в пользовательских ИИ-функциях.
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