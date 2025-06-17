Разработка Apple Intelligence находится в тупике

Он также подчёркивает, что Apple Intelligence станет в центре внимания инвесторов в ближайшем году, а значит у компании практически не осталось времени на выжидание — нужно показать реальный прогресс. Apple, вероятно, активизирует приобретение ИИ-компаний, чтобы догнать конкурентов. Ранее компания уже скупала небольшие ИИ-стартапы, но большинство таких сделок не принесло видимых результатов — зачастую технологии оказывались узкоспециализированными или вовсе не интегрировались в продукты. Сейчас же Apple нужно нечто более масштабное и значимое, иначе платформа так и останется в тени. На практике Apple заметно отстаёт от Google, OpenAI и, возможно, даже и от компании Samsung, особенно в пользовательских ИИ-функциях.