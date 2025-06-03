Стала известна цена Nothing Phone (3)

Известный инсайдер MysteryLupin поделился подробностями о ценах на смартфон Nothing Phone (3), который, как уже было объявлено официально, будет устройством флагманского уровня. Итак, версия с 12 ГБ/256 ГБ памяти обойдется на американском рынке в 800 долларов, а конфигурация с 16 ГБ/512 ГБ будет стоить 900 долларов. Технические характеристики пока не раскрываются.

Напомним, что Nothing Phone (2) оснащается прозрачной задней панелью с фирменным интерфейсом Glyph (11 светодиодных лент с 33 зонами освещения), 6,7-дюймовым OLED-экраном LTPO с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX890 и OIS) и 50 Мп (сверхширик), однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, батареей ёмкостью 4700 мАч, а также поддержкой 45-Вт проводной и 15 Вт беспроводной зарядок.