iPhone 17 Pro получит новый прочный дисплей

В линейке Galaxy S25 компания Samsung применила новое антибликовое покрытие для дисплеев — и работает оно действительно хорошо. Даже под ярким солнечным светом отражения заметно снижаются, благодаря чему пользоваться смартфоном стало куда приятнее. В отличие от Galaxy S25, текущие iPhone 16 отражают буквально каждый луч света, что нередко мешает просмотру контента. Однако Apple, по слухам, собирается внедрить аналогичную технологию в свои будущие флагманские модели. По информации инсайдеров, поставщики Apple смогли справиться с проблемами выпуска необходимых объёмов продукции, так что теперь производственные линии готовы к массовому выпуску компонентов. К сожалению, обычные модели iPhone 17 и iPhone 17 Air останутся без этой технологии — по крайней мере в этом году.

Безусловно, судя по тому, насколько сильно технология повышает удобство использования смартфона, логично было бы распространить новый тип покрытия дисплея на всю линейку — но, по всей видимости, объёмы производства пока позволяют использовать новый дисплей только в Pro-версиях. Интересно, что новая защита дисплея будет даже прочнее, чем Ceramic Shield, которую применяют в нынешних iPhone 16. Это означает, что iPhone 17 Pro будут лучше справляться с мелкими повреждениями и износом со временем. Хотя, конечно, ронять смартфон за 1300 долларов всё равно не стоит — даже со столь продвинутым защитным стеклом и прочими фишками. Оно, скорее всего, не выдержит нагрузки.
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