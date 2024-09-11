Снова в школе: все ли важные гаджеты вы приобрели к учебе

Смартфон TECNO SPARK 20 Pro+

Учебный год уже стартовал, но далеко не все закончили контрольную закупку к его началу. И если без обложек и пенала можно какое-то время обойтись, то гаджеты — это ощутимая помощь в продуктивном и комфортном обучении школьника или студента.Мы составили небольшую подборку функциональных и полезных гаджетов для учебы и работы, чтобы немного сберечь ваши нервы, время и финансы.Ищете недорогой, но функциональный и надежный смартфон? Рассмотрите SPARK 20 Pro+ от TECNO. Для ежедневного использования в нем установлены улучшенный процессор Helio G99 Ultimate и энергоемкий аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой, 256 Гб встроенной памяти и функция увеличения ОЗУ до 16 Гб, а также интеллектуальное ускорение интернета и 4G+.

Беспроводные наушники Baseus Bowie H1 Pro

А для отдыха отличный набор камер: основная на 108 Мп, фронтальная на 32 Мп с регулируемой подсветкой. Предусмотрена съемка в темное время суток. Еще есть стереодинамики с объемным звуком DTS, а для полного погружения в видео – максимальная ширина изображения с изогнутым AMOLED экраном и превосходная плавность с частотой обновления экрана до 120 Гц. Для практичных людей существует модель со спинкой из экокожи: она не скользит и не пачкается, выглядит освежающе и сочно.Современные наушники, с которыми приятно будет и работать, и отдыхать. Технология активного шумоподавления -48 дБ никому не позволит вас отвлечь. Наушники воссоздают чистый, детализированный звук, моментально погружая в мир кино и музыки. Гибкие настройки эквалайзера в приложении помогут найти идеальное именно для вас звучание.

Комплект Oklick S290W: клавиатура + мышь

Стабильное соединение Bluetooth 5.3 не отключается и не глючит. Аккумулятор поддерживает стабильную работу наушников до 80 часов или до 60 в режиме разговора. Эргономичный дизайн и мягкие амбушюры не давят на ухо и не создают дискомфорт.Комплект для долгой и продуктивной работы за компьютером включает в себя мышь и клавиатуру. Беспроводное подключение через USB избавит стол от бесполезных проводов и позволит выбрать самое удобное в доме место для работы. Оба устройства оснащены индикатором заряда батареи, чтобы вы всегда могли вовремя подзаряжать свои девайсы.

Телефон-раскладушка Xenium X600

У клавиатуры: классические черные квадратные клавиши, радиус действия до 10 метров, регулируемый угол наклона. У мышки: эргономичный дизайн под правую руку, 6 клавиш и подставка под запястье от натирания.Для каждого родителя важно, чтобы ребенок был на связи по пути в школу или на кружки. В качестве первого телефона можно рассмотреть кнопочные модели — например, Xenium X600 в интересном форм-факторе раскладушки, популярной у современных детей.

Сетевое зарядное устройство DIGMA PRO DPW6A

В отличие от смартфона в нем нет мессенджеров и других программ, поэтому ребенок не будет отвлекаться на них во время уроков и за домашним заданием. С телефона можно звонить, писать смс и ставить на нем будильник. Встроенная функция калькулятора позволит проверить ответы в решенных задачах и примерах. Модель держит заряд до 33 дней, так что каждый день ставить на зарядку перед сном не придется.Универсальный зарядный блок для смартфонов, ноутбуков и других гаджетов. Мощность 65 Вт, технология GaNPower+. Может заряжать два устройства одновременно. Два разъема: USB Type-C и классический USB-A, подойдут для всех современных устройств, в т.ч. для iPhone и MacBook. А технология iPD продлит срок службы вашей техники с помощью умного разделения мощности при параллельной зарядке. Блок оснащен защитой от перегрева и короткого замыкания для безопасности вашего дома. Он компактный, не займет много места в сумке или рюкзаке.

О том, что для учебы нужен хороший компьютер или ноутбук понимают все. А вот об аксессуарах часто забывают или откладывают их покупку. Зря, ведь именно дополнительные гаджеты обеспечивают вам комфорт, а технике продлевают срок службы и работоспособность. DIGMA PRO относится именно к таким устройствам.