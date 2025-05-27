Samsung Galaxy A57 получит новый процессор

Смартфон Samsung Galaxy A56 вышел только три месяца назад, однако это не мешает профильному ресурс Galaxy Club делиться первыми подробностями о модели Galaxy A57. Утверждается, что аппарат будет основан на однокристальной системе с кодовым наименованием Terra и маркировкой S5E8865. За этим названием скрывается фирменный процессор Exynos 1680 с графическим адаптером XClipse 550 на архитектуре AMD. Релиз Samsung Galaxy A57 ожидается весной следующего года.

Напомним, что Galaxy A56 5G получит 4-нанометровую платформу Exynos 1580 с тактовой частотой до 2,9 ГГц и графикой AMD Xclipse 540, 6,7-дюймовый экран Super AMOLED с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1200 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus+, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (OIS), 12 Мп (сверхширик) и 5 Мп, селфи-камеру разрешением 12 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 45-Вт проводной быстрой зарядки, стереодинамики и корпус толщиной 7,4 мм.