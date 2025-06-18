Google существенно прокачает безопасность Pixel 10

В серию Pixel 10, которую Google, по слухам, представит 20 августа, войдут несколько моделей, включая стандартный Pixel 10, более продвинутый Pixel 10 Pro, увеличенная версия Pixel 10 Pro XL и складной Pixel 10 Pro Fold. Как и в предыдущем поколении, складной смартфон, скорее всего, получит боковой сканер отпечатков пальцев, тогда как остальные устройства будут оснащены улучшенными ультразвуковыми сканерами, пришедшими на смену оптическим. По информации издания Android Headlines, новые сканеры будут быстрее, чем в серии Pixel 9, и должны обеспечивать более надёжную работу даже при влажных пальцах. Хотя источник не уточняет производителя сенсора, ожидается, что он обеспечит заметное улучшение пользовательского опыта.

Это достаточно важный момент на самом деле, потому что сканером отпечатков пальцев пользователи в течение дня пользуются очень часто, и очень хотелось бы, чтобы он работал быстро, чётко и практически в любых условиях. Именно к этому и стремится производитель, обновляя процессор на более свежую модель сканера нового поколения. При этом, что немаловажно, Google также продолжает использовать технологию распознавания лица. Несмотря на то, что она существенно уступает Apple Face ID по точности и надёжности, её достаточно для прохождения аутентификации в банковских приложениях, что говорит о достаточно высоком уровне безопасности. Так что остаётся лишь надеяться, что в новинке сканер не сделают хуже — такое тоже случается.
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