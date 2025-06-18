Google существенно прокачает безопасность Pixel 10

Это достаточно важный момент на самом деле, потому что сканером отпечатков пальцев пользователи в течение дня пользуются очень часто, и очень хотелось бы, чтобы он работал быстро, чётко и практически в любых условиях. Именно к этому и стремится производитель, обновляя процессор на более свежую модель сканера нового поколения. При этом, что немаловажно, Google также продолжает использовать технологию распознавания лица. Несмотря на то, что она существенно уступает Apple Face ID по точности и надёжности, её достаточно для прохождения аутентификации в банковских приложениях, что говорит о достаточно высоком уровне безопасности. Так что остаётся лишь надеяться, что в новинке сканер не сделают хуже — такое тоже случается.