Обзор плюсов и минусов Honor 20s. Достойный смартфон среднего уровня

2019-12-21, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Honor 20s; [260]
Компания Huawei довольно часто выпускает почти идентичные копии своих популярных смартфонов, как, например, в случае с Huawei Nova 5T и Honor 20. Последней такой новинкой стал Honor 20S, который очень сильно похож на Huawei P30 Lite. Чем же он все-таки отличается от своего собрата, и есть ли у него шансы завоевать популярность у покупателей? Давайте разбираться.

Дизайн

Внешне Honor 20s практически идентичен Huawei P30 Lite – передняя панель с каплевидным вырезом для фронтальной камеры и довольно тонкими рамками, а также задняя панель из стекла с вертикально ориентированной тройной камерой в левом углу, сканером отпечатков пальцев посередине и обязательным названием бренда в левом нижнем углу. Подобный дизайн уже несколько приелся, но Honor стоит похвалить, что они добавили одну новую расцветку – белую. Huawei P30 Lite доступен лишь в черном и синем цвете. За счет небольшого дисплея аппарат получился довольно компактным (152.3:72.7:7,43 мм) и легким (159 граммов), а потому им удобно пользоваться одной рукой.

Дисплей

Здесь используется 6,15-дюймовая IPS-панель с разрешением 2312:1080 пикселей (высокая плотность 415ppi), соотношением сторон 19.5:9, высокой максимальной яркостью 480 кд/м2, контрастностью 1231 и широкими углами обзора. Благодаря использованию выреза и тонким рамкам, экран здесь занимает 84,2% площади передней панели (по данным GSMArena). Это довольно высокий показатель для смартфона среднего уровня – у таких флагманов, как iPhone 11 Pro и OnePlus 7T этот показатель равен 82.1% и 86.5%.

Железо и производительность

Несмотря на наличие более свежих решений, Huawei сделала выбор в пользу фирменной восьмиядерной платформы Kirin 710 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и Mali-G51 MP4, которую можно встретить в таких смартфонах, как Huawei P Smart 2019, Huawei P Smart Z и Huawei P30 Lite. Это в меру производительный чипсет, связки которого с 6 ГБ оперативной памяти хватит для большинства задач, вроде серфинга по Сети со множеством открытых вкладок или просмотра видео в разрешении Full HD и с высоким битрейтом. На этом железе можно запустить и тяжелые игры, вроде PUBG и World of Tanks, которые пойдут на средних-высоких настройках графики.
  • AnTuTu – 178839 баллов
  • Geekbench 5 – 1325 баллов

Камеры

А вот и главное отличие Honor 20s от Huawei P30 Lite. Если в последнем используется главный датчик изображения разрешением 24 Мп, то новинка оснащается уже 48-Мп датчиком. И это заметно – фото на главный модуль в Honor 20s получаются более детализированными. Что до двух вспомогательных модулей, то сверхширик выдает в меру качественные снимки лишь в условиях хорошего освещения, что вполне ожидаемо для этого ценового сегмента, а 2-Мп датчик глубины помогает делать портреты с размытием заднего плана.

Несмотря на солидное разрешение главного модуля, здесь не предусмотрена запись видео в разрешении 4K – только 1080p при 30 кадрах в секунду. А вот 24 Мп фронтальная камера может похвастаться качественными селфи с неплохой детализацией и довольно высоким для автопортретов динамическим диапазоном.

Аккумулятор и автономность

Устройству досталась не самая ёмкая батарея на 3340 мАч, однако в сочетании с не самым мощным чипсетом и небольшим экраном оно демонстрирует довольно высокие показатели автономности. При просмотре Full HD-видео на максимальной яркости он способен продержаться 8 часов. В обычном режиме использования его легко хватает на день. Отметим поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт, с помощью которой смартфон заряжается за 100 минут.

Одной строкой

Отметим 3,5-мм разъем для наушников, комбинированный слот для карт памяти microSD, порт USB Type-C, сканер отпечатков пальцев, поддержку Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и модуль NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

В России Honor 20s в версии на 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценен в 20 тысяч рублей. Немного отличающийся от него по характеристикам Huawei P30 lite обойдется на 3 тысячи дешевле. Из китайцев главным его конкурентом можно назвать Xiaomi Mi 9 SE, но он уже не продается в российской рознице. Xiaomi Mi 9T с выдвижной камерой есть в официальной продаже, но сопоставимую с Honor 20s цену вы найдете только на всем известной китайской торговой площадке. А потому главным конкурентом Honor 20s можно назвать Samsung Galaxy A50, который является самым продаваемым смартфоном в России в 2019 году.

Вывод

Да, Honor 20s как две капли воды похож на Huawei P30 Lite в плане дизайна, но все же отличается объемом оперативной памяти и более продвинутой основной камерой. А потому появление это новинки на рынке выглядит логичным. В остальном, перед нами добротный и в меру компактный середняк с отличным дисплеем, достаточной почти для всего производительностью, хорошей камерой и высокой автономностью.

Комментарии и отзывы Honor 20s
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