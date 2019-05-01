Обзор плюсов и минусов смартфона HUAWEI P30 Lite. Стильный середняк с тройной камерой

2019-05-01, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Huawei P30 Lite; [65]
Пару недель назад компания Huawei выпустила в России смартфоны Huawei P30, P30 Pro и P30 lite. И если первые две новинки относятся к разряду флагманских камерофонов, то P30 Lite является ярко выраженным середняком. Однако он все же унаследовал пару особенностей от своих старших собратьев. Подробности читайте в нашем обзоре.

Дизайн

Несмотря на принадлежность к более доступной ценовой категории, Huawei PЗ0 Lite почти неотличим от флагманов Huawei P30 и P30 Pro. Со стандартной моделью его роднит крошечный вырез для фронтальной рамки, узкие рамки вокруг дисплея, 3,5-мм разъем для наушников, вертикально ориентированная тройная камера на стеклянной задней панели и металлическая рамка. Даже габариты у смартфонов схожи – 152.9:72.7:7.4 мм против 149.1:71.4:7.6 мм у P30. Самое заметное отличие, это сканер отпечатков пальцев на задней панели у P30 Lite, в то время как у P30 он интегрирован в дисплей. В России смартфон доступен в двух расцветках: традиционной черной и градиентной бирюзовой.

Дисплей

Если в старших моделях используются OLED-дисплеи, то в случае с P30 Lite выбор разработчиков пал на привычную LTPS IPS-панель. Экран характеризуется диагональю 6,15-дюйма, разрешением 1080:2312 пикселей (плотность 415 ppi), соотношением сторон 19,5:9, высокой контрастностью, солидным запасом яркости (под солнцем не блекнет) и широкими углами обзора. Благодаря использованию маленького выреза и тонким рамкам, экран занимает 84,2% площади передней панели. Это довольно высокий показатель. Например, у флагманов iPhone XS и Samsung Galaxy Note9 он равен 82.9% и 83,4%, соответственно.

Железо и производительность

Как и в остальных среднеуровневых смартфонах Huawei, здесь используется фирменная восьмиядерная платформа с Kirin 710 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и Mali-G51 MP4. Это довольно производительное решение, связки которого с 4 ГБ оперативной памяти хватит для большинства задач, вроде серфинга по Сети со множеством открытых вкладок или просмотра видео в разрешении Full HD и с высоким битрейтом. Подойдет P30 Lite и для тяжелых игр: те же PUBG и World of Tanks пойдут на высоких настройках графики.
  • AnTuTu – 131150 баллов
  • Geekbench 4 – 5460 баллов

Камера

Пусть Huawei P30 Lite не претендует на звание камерофона, но свою тройную камеру он все еже получил. Речь идет об основном модуле с 24 Мп датчиком и объективом со светосилой f/1.8), ультраширокоугольном модуле на 8 Мп и эквивалентным фокусным расстоянием 13 мм, а также 2 Мп модулем для создания эффекта размытия (боке). В дневное время и главный модуль, и широкоугольный выдают снимки с отличной цветопередачей и хорошей детализацией. Искусственный интеллект правильно угадывает сюжет и немного улучшает итоговые фото.

Однако съемка в условиях недостаточной освещенности заканчивается огромным количеством шумов и потерей детализации. Особенно сильно страдает ширик, в котором используется более «тёмная» оптика. Что до фронтальной камеры, то она характеризуется датчиком аж на 32 Мп и объектив со светосилой f/2.0. Селфи действительно получаются детализированными. Видео можно снимать в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду.

Аккумулятор и автономность

Аккумулятор смартфону достался не самый ёмкий, на 3340 мАч. Однако, с учетом не самого прожорливого процессора и режима «умного разрешения», он демонстрирует неплохую автономность – при активном использовании разрядить его получится только к концу дня. Нельзя не отметить адаптер питания мощностью 18 Вт, который восполнит заряд батареи за 105 минут.

Одной строкой

Отметим 3,5-мм разъем для наушников, комбинированный слот для карт памяти microSD, порт USB Type-C, сканер отпечатков пальцев, поддержку Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и модуль NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

В России Huawei P30 Lite оценен в 21 990 рублей за версию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, но сейчас его уже можно найти и за 19 500 рублей. За те же деньги можно купить отличный Samsung Galaxy A50 с SuperAMOLED-дисплеем и аккумулятором на 4000 мАч и народный флагман Xiaomi Pocophone F1 с 6 ГБ ОЗУ и почти вдвое более производительным процессором. Также отметим Meizu X8 на платформе Snapdragon 710, Honor 8X Max с огромным дисплеем и ASUS Zenfone Max Pro (M2) с аккумулятором на 5000 мАч.

Вывод

Huawei P30 Lite получил флагманский дизайн, в меру быстрый процессор, качественный дисплей, неплохую тройную камеру и поддержку быстрой зарядки на 18 Вт. В то же время этому смартфону недостает какой-нибудь яркой особенности, а потому ему не избежать тяжелой конкуренции с другими представителями среднего ценового сегмента.

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