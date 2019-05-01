Обзор плюсов и минусов смартфона HUAWEI P30 Lite. Стильный середняк с тройной камерой

Пару недель назад компания Huawei выпустила в России смартфоны Huawei P30, P30 Pro и P30 lite. И если первые две новинки относятся к разряду флагманских камерофонов, то P30 Lite является ярко выраженным середняком. Однако он все же унаследовал пару особенностей от своих старших собратьев. Подробности читайте в нашем обзоре.

Дизайн

Несмотря на принадлежность к более доступной ценовой категории, Huawei PЗ0 Lite почти неотличим от флагманов Huawei P30 и P30 Pro. Со стандартной моделью его роднит крошечный вырез для фронтальной рамки, узкие рамки вокруг дисплея, 3,5-мм разъем для наушников, вертикально ориентированная тройная камера на стеклянной задней панели и металлическая рамка. Даже габариты у смартфонов схожи – 152.9:72.7:7.4 мм против 149.1:71.4:7.6 мм у P30. Самое заметное отличие, это сканер отпечатков пальцев на задней панели у P30 Lite, в то время как у P30 он интегрирован в дисплей. В России смартфон доступен в двух расцветках: традиционной черной и градиентной бирюзовой.

Дисплей

Если в старших моделях используются OLED-дисплеи, то в случае с P30 Lite выбор разработчиков пал на привычную LTPS IPS-панель. Экран характеризуется диагональю 6,15-дюйма, разрешением 1080:2312 пикселей (плотность 415 ppi), соотношением сторон 19,5:9, высокой контрастностью, солидным запасом яркости (под солнцем не блекнет) и широкими углами обзора. Благодаря использованию маленького выреза и тонким рамкам, экран занимает 84,2% площади передней панели. Это довольно высокий показатель. Например, у флагманов iPhone XS и Samsung Galaxy Note9 он равен 82.9% и 83,4%, соответственно.

Железо и производительность

AnTuTu – 131150 баллов

Geekbench 4 – 5460 баллов

Как и в остальных среднеуровневых смартфонах Huawei, здесь используется фирменная восьмиядерная платформа с Kirin 710 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и Mali-G51 MP4. Это довольно производительное решение, связки которого с 4 ГБ оперативной памяти хватит для большинства задач, вроде серфинга по Сети со множеством открытых вкладок или просмотра видео в разрешении Full HD и с высоким битрейтом. Подойдет P30 Lite и для тяжелых игр: те же PUBG и World of Tanks пойдут на высоких настройках графики.

Камера

Пусть Huawei P30 Lite не претендует на звание камерофона, но свою тройную камеру он все еже получил. Речь идет об основном модуле с 24 Мп датчиком и объективом со светосилой f/1.8), ультраширокоугольном модуле на 8 Мп и эквивалентным фокусным расстоянием 13 мм, а также 2 Мп модулем для создания эффекта размытия (боке). В дневное время и главный модуль, и широкоугольный выдают снимки с отличной цветопередачей и хорошей детализацией. Искусственный интеллект правильно угадывает сюжет и немного улучшает итоговые фото.

Однако съемка в условиях недостаточной освещенности заканчивается огромным количеством шумов и потерей детализации. Особенно сильно страдает ширик, в котором используется более «тёмная» оптика. Что до фронтальной камеры, то она характеризуется датчиком аж на 32 Мп и объектив со светосилой f/2.0. Селфи действительно получаются детализированными. Видео можно снимать в разрешении 1080p при 30 кадрах в секунду.

Аккумулятор и автономность

Аккумулятор смартфону достался не самый ёмкий, на 3340 мАч. Однако, с учетом не самого прожорливого процессора и режима «умного разрешения», он демонстрирует неплохую автономность – при активном использовании разрядить его получится только к концу дня. Нельзя не отметить адаптер питания мощностью 18 Вт, который восполнит заряд батареи за 105 минут.

Одной строкой

Отметим 3,5-мм разъем для наушников, комбинированный слот для карт памяти microSD, порт USB Type-C, сканер отпечатков пальцев, поддержку Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и модуль NFC для бесконтактных платежей.

Цена и конкуренты

В России Huawei P30 Lite оценен в 21 990 рублей за версию с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, но сейчас его уже можно найти и за 19 500 рублей. За те же деньги можно купить отличный Samsung Galaxy A50 с SuperAMOLED-дисплеем и аккумулятором на 4000 мАч и народный флагман Xiaomi Pocophone F1 с 6 ГБ ОЗУ и почти вдвое более производительным процессором. Также отметим Meizu X8 на платформе Snapdragon 710, Honor 8X Max с огромным дисплеем и ASUS Zenfone Max Pro (M2) с аккумулятором на 5000 мАч.

Вывод

Huawei P30 Lite получил флагманский дизайн, в меру быстрый процессор, качественный дисплей, неплохую тройную камеру и поддержку быстрой зарядки на 18 Вт. В то же время этому смартфону недостает какой-нибудь яркой особенности, а потому ему не избежать тяжелой конкуренции с другими представителями среднего ценового сегмента.