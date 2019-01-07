Обзор плюсов и минусов смартфона Xiaomi Mi Max 3 4/64GB

2019-01-07, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi Max 3 ; [311]
Смартфонов с большими экранами сейчас немало – начиная от дорогих моделей, вроде iPhone XS Max и Samsung Galaxy Note 9, заканчивая доступным Honor 8X. Но Xiaomi Mi Max стоит особняком, ведь его экран просто огромен. Сможет ли он удивить еще чем-то, помимо размеров дисплея?

Дизайн

В отличие от предшественника в лице Mi Max 2, новинка получила современный «вытянутый» дизайн с узкими симметричными рамками сверху и снизу. Да, ненавистной многим «брови» здесь нет. А вообще аппарат очень похож на Xiaomi Redmi Note 5. Та же алюминиевая задняя панель, такое же вертикальное расположение двойной камеры. Даже отпечаток пальцев находится на своем месте – другое дело, что из-за огромных размеров до него теперь так просто не дотянешься. Невольно отдаешь предпочтение системе распознавания пользователя по лицу. Несмотря на емкий аккумулятор, смартфон получился достаточно тонким (8 мм), а вот весит он немало – добрых 220 граммов.

Дисплей

При почти аналогичных размерах новинка получила 6,9-дюймовый дисплей, в то время как предшественник довольствовался «всего лишь» 6,44-дюйма. Здешняя IPS-панель характеризуется соотношением сторон 18:9 и разрешением 1080:2160 пикселей. Возможно, плотности пикселей в 350 ppi кому-то покажется мало, но большее разрешение не только бы увеличило цену устройства, но и ухудшило автономность. Остальные характеристики дисплея на уровне – контрастность 1500:1, яркость – 520 нит, охват 84% цветового пространства NTSC.

Производительность

Аппарат получил классическую среднебюджетную платформу Snapdragon 636 – восемь ядер с частотой до 1,8 ГГц и графику Adreno 509. В бенчмарках AnTuTu и GeekBench в связке с 4 ГБ оперативной памяти смартфон набирает 120000 и 4900 баллов. Примерно такую же производительность демонстрируют модели ASUS ZenFone Max Pro и Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Такой мощи хватит для всех задач, в том числе и для требовательных игр. Тот же Warships Blitz выдает 40 FPS на максимальных настройках. Если кому-то 4 ГБ оперативной памяти покажется мало, то он может выбрать версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 флеш-памяти.

Камеры

Xiaomi уже давно научилась делать отличные камеры не только в топовых смартфонах, но и в недорогих. Xiaomi Mi Max 3 исключением не является. Здесь используется связка из 12 Мп главного модуля со светосильной оптикой f/1.9 и вспомогательного 5 Мп сенсора, который отвечает за снимки с малой глубиной резкости. В целом, качество снимков здесь на порядок выше, чем в Mi Max 2, а с учетом цены его можно назвать отличным. Камера имеет хороший динамический диапазон и может вытянуть съемку даже при ярком солнечном свете. Фронталка же здесь полагается на возможности 8 Мп сенсора и не показывает выдающихся результатов.

Автономность

Большому смартфону – большой аккумулятор, решили в Xiaomi и наделили Mi Max 3 батарейкой на 5500 мАч. В смешанном режиме использования его хватит на пару дней, а если проигрывать FullHD видео на максимальной яркости – примерно на 5-6 часов. Благодаря быстрой зарядке Quick Charge 3.0 мощностью 18 Вт, аккумулятор можно полностью зарядить за три часа.

Одной строкой

Достойны упоминания стереодинамики, 3,5-мм разъем для наушников, разъем USB Type-C, слот для карт microSD и отсутствие модуля NFC.

Цена и конкуренты

В авторизованном интернет-магазине Xiaomi версия на 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти оценена в 25000 рублей. Однако в некоторых крупных магазинах смартфон можно купить и за 18000 рублей. Главный конкурент Honor 8X может похвастаться более ярким дизайном и модулем NFC. У ASUS Zenfone Max Pro (M2) почти такая же большая батарея и более шустрый процессор, но экран все же поменьше.

Вывод

Xiaomi Mi Max 3 – это почти уникальный смартфон. Помимо огромного и качественного экрана, он может предложить отличную автономность, шустрый процессор и весьма качественную камеру. Пока в нашей стране не выйдут такие же гигантские Honor Note 10 и Honor 8X Max, у него не будет равноценной альтернативы.

Комментарии:
Автономная система привода от компании W...
Автономная система привода от компании WКомпания Whill представила на CES 2019 автономную систему привода (ADS), которая, как следует из названия...
HeartGuide гаджет для измерения артериал...
HeartGuide гаджет для измерения артериалКомпания Omron Healthcare представила HeartGuide гаджет для измерения артериального давления. ...
Samsung продемонстрировал 75-дюймовый 4К...
Samsung продемонстрировал 75-дюймовый 4КВ прошлом году на выставке CES, Samsung продемонстрировала модульные панели MicroLED, составляющие его те...
3D-карта ASUS ROG Matrix GeForce RTX 208...
3D-карта ASUS ROG Matrix GeForce RTX 208Компания ASUS готовится представить флагманскую видеокарту ROG Matrix GeForce RTX 2080 Ti, цена которой с...
Представлено шесть моделей видеокарт Gig...
Представлено шесть моделей видеокарт GigКомпания Gigabyte первой из партнеров NVIDIA представила свои варианты только что анонсированный видеокар...
Портативная духовка GoSun Fusion на солн...
Портативная духовка GoSun Fusion на солнНа CES была представлена портативная духовка на солнечных батареях GoSun Fusion. Это электрическая духовк...
Умный дом от компании Mui...
Умный дом от компании MuiЯпонская компания Mui представила гаджет для умного дома. ...
Игровой ноутбук Dell Alienware m17 получ...
Игровой ноутбук Dell Alienware m17 получКомпания Dell пополнила ассортимент игровых ноутбуков моделью Alienware m17, которая внешне очень похожа ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор плюсов и минусов смартфона Xiaomi Mi Max 3 4/64GBОбзор плюсов и минусов смартфона Xiaomi Mi Max 3 4/64GB
Обзор Digma DCI-300. Преобразователь напряжения для автомобиляОбзор Digma DCI-300. Преобразователь напряжения для автомобиля
Обзор плюсов и минусов флагманского смартфона LG V40 ThinQ 6/64GBОбзор плюсов и минусов флагманского смартфона LG V40 ThinQ 6/64GB
Обзор Oklick 400MR Black USB. Офисная клавиатура с круглыми кнопкамиОбзор Oklick 400MR Black USB. Офисная клавиатура с круглыми кнопками
Обзор плюсов и минусов флагманского смартфона ZTE Axon 9 ProОбзор плюсов и минусов флагманского смартфона ZTE Axon 9 Pro
Предварительный обзор Dell Latitude 7400...
Предварительный обзор Dell Latitude 7400Многие пользователи уверены в том, что ноутбуки нужны исключительно для развлечений, для просмотров фильм...
Обзор Horizon. Нестандартный раннер...
Обзор Horizon. Нестандартный раннерХороших казуальных игр довольно мало и они попадаются на газа довольно редко. Я уже не раз говорил о том,...
Предварительный обзор Acer TravelMate X3...
Предварительный обзор Acer TravelMate X3Многие пользователи привыкли к тому, что на рынке есть MacBook Air для путешествий и мобильности, есть бо...
Предварительный обзор Cougar Phontum Ess...
Предварительный обзор Cougar Phontum EssИгровая периферия давно перестала быть просто устройством передачи информации — это лет десять назад мы п...
Предварительный обзор Huawei Y7 Pro 2019...
Предварительный обзор Huawei Y7 Pro 2019Разработчикам мобильных телефонов крайне тяжело в последнее время, ведь им нужно постоянно работать над т...
Обзор Шагомер. Считаем шаги...
Обзор Шагомер. Считаем шагиВ повседневной жизни мы часто забываем о том, что нам нужно двигаться и заниматься хоть какой-то физическ...
Предварительный обзор Cougar Puri RGB. М...
Предварительный обзор Cougar Puri RGB. МВ последнее время механические клавиатуры стали невероятно популярными среди геймеров. Причин тому сразу ...
Обзор Spinny Gun. Необычная стрельба...
Обзор Spinny Gun. Необычная стрельбаМне всегда нравились интересные и необычные игры, которые могут подарить новые эмоции и ощущения от игров...
Обзор Chuwi Herobook. Круто и бюджетно...
Обзор Chuwi Herobook. Круто и бюджетноКомпания Chuwi, о которой мы уже не первый раз слышим, анонсировала свой очередной продукт под названием ...
Обзор Fastlane: Road to Revenge. Весьма ...
Обзор Fastlane: Road to Revenge. Весьма Большая часть современных казуальных игровых проектов копируют уже успешные идеи других студий и разработ...
Предварительный обзор Lian Li LanCool On...
Предварительный обзор Lian Li LanCool OnЕсли вы следите за рынком компьютерного железа, то заметили, что буквально каждый второй производитель ко...
Обзор Polysphere. Лучшая игра уходящего ...
Обзор Polysphere. Лучшая игра уходящего Меня постоянно интересуют новые интересные мобильные игры, которые могут хотя бы удивить. В последнее вре...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor