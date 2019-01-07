Обзор плюсов и минусов смартфона Xiaomi Mi Max 3 4/64GB

Смартфонов с большими экранами сейчас немало – начиная от дорогих моделей, вроде iPhone XS Max и Samsung Galaxy Note 9, заканчивая доступным Honor 8X. Но Xiaomi Mi Max стоит особняком, ведь его экран просто огромен. Сможет ли он удивить еще чем-то, помимо размеров дисплея?

Дизайн

В отличие от предшественника в лице Mi Max 2, новинка получила современный «вытянутый» дизайн с узкими симметричными рамками сверху и снизу. Да, ненавистной многим «брови» здесь нет. А вообще аппарат очень похож на Xiaomi Redmi Note 5. Та же алюминиевая задняя панель, такое же вертикальное расположение двойной камеры. Даже отпечаток пальцев находится на своем месте – другое дело, что из-за огромных размеров до него теперь так просто не дотянешься. Невольно отдаешь предпочтение системе распознавания пользователя по лицу. Несмотря на емкий аккумулятор, смартфон получился достаточно тонким (8 мм), а вот весит он немало – добрых 220 граммов.

Дисплей

При почти аналогичных размерах новинка получила 6,9-дюймовый дисплей, в то время как предшественник довольствовался «всего лишь» 6,44-дюйма. Здешняя IPS-панель характеризуется соотношением сторон 18:9 и разрешением 1080:2160 пикселей. Возможно, плотности пикселей в 350 ppi кому-то покажется мало, но большее разрешение не только бы увеличило цену устройства, но и ухудшило автономность. Остальные характеристики дисплея на уровне – контрастность 1500:1, яркость – 520 нит, охват 84% цветового пространства NTSC.

Производительность

Аппарат получил классическую среднебюджетную платформу Snapdragon 636 – восемь ядер с частотой до 1,8 ГГц и графику Adreno 509. В бенчмарках AnTuTu и GeekBench в связке с 4 ГБ оперативной памяти смартфон набирает 120000 и 4900 баллов. Примерно такую же производительность демонстрируют модели ASUS ZenFone Max Pro и Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Такой мощи хватит для всех задач, в том числе и для требовательных игр. Тот же Warships Blitz выдает 40 FPS на максимальных настройках. Если кому-то 4 ГБ оперативной памяти покажется мало, то он может выбрать версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 флеш-памяти.

Камеры

Xiaomi уже давно научилась делать отличные камеры не только в топовых смартфонах, но и в недорогих. Xiaomi Mi Max 3 исключением не является. Здесь используется связка из 12 Мп главного модуля со светосильной оптикой f/1.9 и вспомогательного 5 Мп сенсора, который отвечает за снимки с малой глубиной резкости. В целом, качество снимков здесь на порядок выше, чем в Mi Max 2, а с учетом цены его можно назвать отличным. Камера имеет хороший динамический диапазон и может вытянуть съемку даже при ярком солнечном свете. Фронталка же здесь полагается на возможности 8 Мп сенсора и не показывает выдающихся результатов.

Автономность

Большому смартфону – большой аккумулятор, решили в Xiaomi и наделили Mi Max 3 батарейкой на 5500 мАч. В смешанном режиме использования его хватит на пару дней, а если проигрывать FullHD видео на максимальной яркости – примерно на 5-6 часов. Благодаря быстрой зарядке Quick Charge 3.0 мощностью 18 Вт, аккумулятор можно полностью зарядить за три часа.

Одной строкой

Достойны упоминания стереодинамики, 3,5-мм разъем для наушников, разъем USB Type-C, слот для карт microSD и отсутствие модуля NFC.

Цена и конкуренты

В авторизованном интернет-магазине Xiaomi версия на 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти оценена в 25000 рублей. Однако в некоторых крупных магазинах смартфон можно купить и за 18000 рублей. Главный конкурент Honor 8X может похвастаться более ярким дизайном и модулем NFC. У ASUS Zenfone Max Pro (M2) почти такая же большая батарея и более шустрый процессор, но экран все же поменьше.

Вывод

Xiaomi Mi Max 3 – это почти уникальный смартфон. Помимо огромного и качественного экрана, он может предложить отличную автономность, шустрый процессор и весьма качественную камеру. Пока в нашей стране не выйдут такие же гигантские Honor Note 10 и Honor 8X Max, у него не будет равноценной альтернативы.