Обзор while True: learn(). Для тех, кто любит думать

В последнее время вышло очень много достойных игр, которые могут подарить вам незабываемые впечатления от погонь, перестрелок или прохождения сложных квестов. Но, на рынке практически нет игр, которые были бы ориентированы на пользователей, которые хотят развивать логическое мышление или учиться программировать. Игра while True: learn() в этом плане сильно отличается от своих инди-конкурентов, так как это что-то совершенно уникальное. Игра выполнена в очень привлекательном стиле и у нее есть масса геймплейных особенностей, которые требуют от вас изучения и понимания всех этих процессов. Понравится проект как взрослым геймерам, которые решили изучить мир программирования, так и детям, которые еще не знают, что это такое, но очень хотят настроить себя на правильное мышление. Сегодня я расскажу о while True: learn(), чтобы вы понимали, что это за игра и что она из себя представляет.

Геймплей

Разработчик реализовал довольно понятное обучение, которое позволяет вам без труда разобраться в базовых механиках проекта и потом уже отправляться дальше по пути изучения. В этой игре вам вообще не нужна клавиатура — используется только мышка и ваш мозг. Нужно перетаскивать разные блоки на рабочее пространство и собирать из них цепочку для достижения цели. Для этого у вас есть входы и выходы на каждом блоке, которые вы соединяете при помощи зелёных полос. Важно понимать, что цепочка должна быть правильно организована и соединять блоки тоже нужно правильно, иначе вся структура не будет работать. Теперь вам осталось только разобраться в функциях блоков, попробовать как они работают и пройти первые два-три уровня. Они довольно простые и требуют лишь логики и немного понимания происходящего в игре. Дальше будет немного сложнее, но в этом вся суть игры и заключается.

Задачи

В начале игры у нас очень простые задачи, которые решаются буквально парой нажатий. Например, у нас есть три цвета — синий, красный и зеленый. А нам нужно в итоге получить только два из них. Допустим, красный и зеленый. Для этого мы выбираем обор синего цвета и эту часть блока на выход отправляем в корзину, а два оставшихся цвета отправляем в конечный блок. Получается, что наш код отбирает все красные квадратики и отправляет их по заданному нами пути, а всё остальное отправляется в итог. Это самое простое, что вы встретите в этой игре, так что поверьте — просто не будет.

Сюжет

Мне очень понравилось, что разработчик решил потратить свои силы и нервы не только на проработку геймплея, но и на сюжетную составляющую проекта. Это вроде мелочь, особенно в такого рода играх, но она позволяет глубже проникнуться происходящим, понять, почему мы вообще обучаем систему понимать какие-то действия кота и все в таком духе. Особенно это будет интересно детям, ведь им в игровой форме ставят задачи и позволяют их как-то решать, игра сама настраивает пользователя на то, что нужно учиться для достижения цели. Да и сам котик очень приятно нарисован, мне понравилось.

Итог

while True: learn() — очень нестандартная игра. Она создана для тех, кто хочет думать головой и получать от этого массу положительных эмоций, радоваться достижению цели. Проект требует от вас чрезвычайной логики и мыслительных процессов, некоторые уровни крайне тяжело пройти, а на некоторые у меня вовсе ушло минут тридцать. С другой стороны, если вы хотите разобраться в базовых функциях программирования или подсадить на это дело подрастающее поколение, то ничего лучше просто нет. Эта игра идеально подходит для увлечения детей программированием.