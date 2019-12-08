Оценщики камер DxOMark оценили смартфон Oppo Reno 10x zoom

Специалисты лаборатории DxOMark добрались до Oppo Reno 10x zoom и поставили оценки камере.

Смартфон получил три модуля: первый модуль на 48 Мп, второй это широкоугольный объектив на 8 Мп с углом охвата 120 градусов и третий модуль на 13 Мп с гибридным 10-кратным зумом.

К плюсам камеры отнесли хорошую детализацию, вспышку, точный баланс белого, быстрый автофокус и неплохую стабилизацию при съемке видео.

Среди минусов отнесли: потеря детализации при слабом освещении на видео, недостаточная насыщенность цветов, призрачные артефакты, нестабильность фокусировки ночью.

В результате Oppo Reno 10x zoom получил 125 баллов за фото и 100 за видео.